รถไฟฟ้าสายสีส้ม: อัปเดตล่าสุดและแผนการก่อสร้างใหม่บริเวณประตูน้ำ

รฟม. เผยความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี พร้อมแจ้งปิดสะพานประตูน้ำเพื่อก่อสร้าง และปรับแผนแก้ไขปัญหาส่วนทรุดตัว
โครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี: ความคืบหน้าล่าสุดและการปรับปรุงแผนการ ก่อสร้าง นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและ ก่อสร้าง ) รฟม. ในฐานะผู้อำนวยการโครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดของโครงการฯ โดยเฉพาะการ ก่อสร้าง ในส่วนของ โครงสร้าง ใต้ดินบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยก ประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ การจราจร อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รฟม.
ได้วางแผนที่จะเริ่มปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายนนี้ เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2570 โดยในช่วงแรกจะเป็นการปิดเบี่ยงเพื่อเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้างอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ใช้เส้นทางยังคงสามารถสัญจรผ่านบริเวณแยกประตูน้ำได้ แต่จะใช้ทางราบ (ตามสัญญาณไฟจราจร) โดยถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าจะมี 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออกมี 3 ช่องจราจร ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการจราจรในบริเวณดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม รฟม. ได้พยายามบริหารจัดการการจราจรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ช่วงตะวันออก) ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี มีความคืบหน้าไปมาก โดย รฟม. คาดการณ์ว่าจะสามารถทยอยเปิดให้บริการได้ภายในปี 2570 ปัจจุบันความก้าวหน้าของงานระบบรถไฟฟ้าบริเวณสถานีสุวินทวงศ์อยู่ที่ 48.73% ในขณะที่งานโยธาได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% นอกจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างการผลิตขบวนรถไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและทยอยส่งมอบได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ความคืบหน้าเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ รฟม. ในการผลักดันโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในอนาคต อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ยังคงเผชิญกับความท้าทายบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เคยเกิดปัญหาการทรุดตัวบริเวณหน้าวชิรพยาบาล ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแผนการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากกรณีปัญหาการทรุดตัวบริเวณหน้าวชิรพยาบาล กรมการขนส่งทางรางได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหา โดยเดิมทีมีการวางแผนก่อสร้างในรูปแบบอุโมงค์คู่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 เมตร ด้วยเทคนิค Tunnel Boring Machine (TBM) ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กในรูปแบบช่องเปิด (Open Cut) ที่มีความกว้าง 13.5 เมตร และความลึก 52 เมตร นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างโครงสร้างต่อจากสถานีวชิรพยาบาลเดิมออกไปอีก 50 เมตร เพื่อเชื่อมต่อกับอุโมงค์ส่วนเดิมที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการทรุดตัว พร้อมทั้งมีการปรับปรุงสภาพดินโดยรอบเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของโครงสร้างในอนาคต ปัจจุบัน การก่อสร้างอยู่ในระหว่างการติดตั้งผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก (Diaphragm Wall) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2569 หลังจากนั้น จะมีการดำเนินการขุดดิน (Excavation) เพื่อก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งต่อไป การปรับปรุงแผนการก่อสร้างครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดการ และไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2573
