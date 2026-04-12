Head Topics

รถไฟฟ้าสายสีส้ม: อัปเดตล่าสุดและแผนการก่อสร้างใหม่บริเวณประตูน้ำ

การคมนาคม News

รถไฟฟ้าสายสีส้ม: อัปเดตล่าสุดและแผนการก่อสร้างใหม่บริเวณประตูน้ำ
รถไฟฟ้าสายสีส้มประตูน้ำก่อสร้าง
📆4/12/2026 11:14 PM
📰ktnewsonline
117 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 85% · Publisher: 63%

รฟม. เผยความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี พร้อมแจ้งปิดสะพานประตูน้ำเพื่อก่อสร้าง และปรับแผนแก้ไขปัญหาส่วนทรุดตัว

โครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี: ความคืบหน้าล่าสุดและการปรับปรุงแผนการ ก่อสร้าง นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและ ก่อสร้าง ) รฟม. ในฐานะผู้อำนวยการโครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดของโครงการฯ โดยเฉพาะการ ก่อสร้าง ในส่วนของ โครงสร้าง ใต้ดินบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยก ประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ การจราจร อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รฟม.

ได้วางแผนที่จะเริ่มปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายนนี้ เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2570 โดยในช่วงแรกจะเป็นการปิดเบี่ยงเพื่อเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้างอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ใช้เส้นทางยังคงสามารถสัญจรผ่านบริเวณแยกประตูน้ำได้ แต่จะใช้ทางราบ (ตามสัญญาณไฟจราจร) โดยถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าจะมี 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออกมี 3 ช่องจราจร ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการจราจรในบริเวณดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม รฟม. ได้พยายามบริหารจัดการการจราจรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ช่วงตะวันออก) ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี มีความคืบหน้าไปมาก โดย รฟม. คาดการณ์ว่าจะสามารถทยอยเปิดให้บริการได้ภายในปี 2570 ปัจจุบันความก้าวหน้าของงานระบบรถไฟฟ้าบริเวณสถานีสุวินทวงศ์อยู่ที่ 48.73% ในขณะที่งานโยธาได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% นอกจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างการผลิตขบวนรถไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและทยอยส่งมอบได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ความคืบหน้าเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ รฟม. ในการผลักดันโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในอนาคต อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ยังคงเผชิญกับความท้าทายบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เคยเกิดปัญหาการทรุดตัวบริเวณหน้าวชิรพยาบาล ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแผนการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากกรณีปัญหาการทรุดตัวบริเวณหน้าวชิรพยาบาล กรมการขนส่งทางรางได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหา โดยเดิมทีมีการวางแผนก่อสร้างในรูปแบบอุโมงค์คู่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 เมตร ด้วยเทคนิค Tunnel Boring Machine (TBM) ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กในรูปแบบช่องเปิด (Open Cut) ที่มีความกว้าง 13.5 เมตร และความลึก 52 เมตร นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างโครงสร้างต่อจากสถานีวชิรพยาบาลเดิมออกไปอีก 50 เมตร เพื่อเชื่อมต่อกับอุโมงค์ส่วนเดิมที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการทรุดตัว พร้อมทั้งมีการปรับปรุงสภาพดินโดยรอบเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของโครงสร้างในอนาคต ปัจจุบัน การก่อสร้างอยู่ในระหว่างการติดตั้งผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก (Diaphragm Wall) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2569 หลังจากนั้น จะมีการดำเนินการขุดดิน (Excavation) เพื่อก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งต่อไป การปรับปรุงแผนการก่อสร้างครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดการ และไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2573

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ktnewsonline /  🏆 24. in TH

รถไฟฟ้าสายสีส้ม ประตูน้ำ ก่อสร้าง รฟม. การจราจร วชิรพยาบาล TBM Open Cut โครงสร้าง ขนส่ง

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-13 14:21:20