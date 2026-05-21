รถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินมาตรการตรวจหาสารเสพติดพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน

รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการตรวจหาสารเสพติดพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการเดินรถอย่างเข้มงวดก่อนเข้าปฏิบัติงาน หลังจากที่ประกาศยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยขั้นสูงสุดจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศก-ดินแดงที่ผ่านมา การลงพื้นที่ปูพรมตรวจหาสารเสพติดล่าสุดของ รฟท. พบว่าเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ได้ทำการตรวจพนักงานจำนวน 157 ราย ซึ่งผลการตรวจไม่พบผู้มีสารเสพติดในร่างกาย ส่วนในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 จากการสุ่มตรวจพนักงานเพิ่มเติมจำนวน 141 ราย พบว่ามีพนักงานจำนวน 2 ราย มีผลการตรวจหาสารเสพติดเป็นบวกทันทีที่ทราบผล รฟท. ได้มีคำสั่งให้บุคคลทั้งสองระงับการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในทันที พร้อมทั้งส่งตัวเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันผลทางการแพทย์ และเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรอย่างเด็ดขาด ทั้งการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และการสอบสวนทางวินัย ควบคู่ไปกับการนำตัวเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุขต่อไป
