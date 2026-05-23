รถไฟแห่งประเทศไทย เปิดบริการจอดรถฟรี ทุกสถานีทั่วประเทศ

เพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศในยุคที่พลังงานโลกมีความผันผวน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง ขณะเดียวกันก็เปิดบริการจอดรถฟรี ทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2569 นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยfandeeเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงและนอกจากนี้ยังกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าด้วยการบริการบริการนี้ผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารตั๋วโดยสารมาแลกด้วยบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้
"23 พฤษภาคม 2569 - นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การ รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.
) กระทรวงคมนาคม ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง เพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนด้านพลังงานโลก เปิดบริการจอดรถฟรี ทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2569นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย กำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เป็น "สถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงาน"...
