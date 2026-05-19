รถไฟขนส่งในกรุงเทพฯ ชั้นใน: ปัญหาและแนวทางแก้ไข

บทความนี้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้รถไฟขนส่งในกรุงเทพฯ ชั้นใน และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
พูดถึงรถไฟโดยสารก่อน ท่านบอกว่า อย่างสายตะวันออก จะให้หยุดอยู่ที่ลาดกระบัง ส่วนสายใต้ จะให้หยุดอยู่ที่ตลิ่งชันแต่ในทางปฏิบัติ เท่ากับท่านทำลาย " วงจรชีวิตประจำวัน " ของนักเรียน ข้าราชการ คนทำงาน พ่อค้า-แม่ขาย นับพัน-นับหมื่นคนเช้าก็ได้อาศัยรถไฟจากชานเมืองมาโรงเรียน มาทำงาน มาค้าขายในกรุงเทพฯ ชั้นใน ด้วยค่าโดยสารที่ย่อมเยาแถมตรงเวลา รถเมล์ "ตอนเช้า-ตอนเย็น" จากลาดกระบัง จากตลิ่งชันเข้ากรุงเทพฯ จากที่นั่งรถไฟกำหนดเวลาได้ แต่กับ รถเมล์ กว่าจะถึงกรุงเทพฯ ชั้นใน กว่าจะฝ่า การจราจร ที่หนาแน่นแต่ละช่วงเข้ามาได้ ๑ ชั่วโมงก็ไม่มีทางถึงจุดหมายที่เคยถึงเหมือนนั่งรถไฟ!
แล้วรถไฟขนส่ง เช่นรถ "ขนส่งน้ำมัน" ที่วิ่งเข้า/ออกกรุงเทพฯ ชั้นใน วันละ ๒๐-๓๐ ขบวนล่ะ ท่านจะทำยังไง? ท่านคิดดูนะ ๑๐ ปี จะมีสักครั้ง หรือไม่มีเลย ที่รถไฟจะชนรถยนต์ที่จอดขวางรางในกรุงเทพฯ ชั้นใน!
แสดงว่า รถไฟวิ่งชั้นในไม่เป็นปัญหา รถยนต์วิ่งไม่เคารพกฎจราจร และพนักงานรถไฟหย่อนยานในประสิทธิภาพในจุดตัด นั่นตะหากที่เป็นปัญหานี่แหละ.. ตรงนี้แหละ ฝ่ายการจราจรและฝ่าย รฟท.
ต้องคิดให้จงหนัก เพราะนานสิบๆ ปี จะมีเกิดซักครั้ง ก็เลยไม่มีใครสนใจ "ตามใจกูคือไทยแท้" ก็เลยปล่อยกันตามเรื่อง-ตามราว รถไฟจะมา รถยนต์อยากแหกไม้กั้น ก็แหกไป ไม่มีใครเอาเรื่องเอาราวรถไฟวิ่งผ่านกรุงเทพฯ ชั้นในนั่นแหละ "ของวิเศษ" ละ ทำไมมองเป็นของรกบ้าน-รกเมืองล่ะ? ในเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่จอแจอย่าง กทม.
การจราจรที่ติดขัดเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อ-นัดหมายธุรกิจ และการท่องเที่ยวทางรถยนต์มีรถไฟวิ่งเข้าชั้นในตั้ง ๖๒ ขบวน แทนที่จะห้ามวิ่งเข้ากรุง รฟท. ทำไมไม่คิดพลิกแพลง-พัฒนาในจำนวน ๖๒ ขบวนนั้นสมมุติ รฟท. ดัดแปลง-พัฒนาตู้รถไฟสายตะวันออก,สายใต้, สายอีสาน ที่วิ่งเข้าชั้นใน กทม.
ประยุกต์เป็นรถนำเที่ยวด้วย จอดให้ลงสถานีรายทางที่ปรับปรุง-ตบแต่งใหม่ด้วยให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชานกรุงผสมในกรุง ถ่ายรูปนั่งรถไฟกลางเมืองบางกอก จะหาแบบนี้ที่ไหนไม่ได้ นอกจากกรุงเทพฯ แล้วก็ที่ซานฟรานซิสโกเท่านั้น! เสร็จแล้ว มานั่งชมวง "ซิมโฟนีออร์เคสตรา" เล่นเพลง"ค้างคาวกินกล้วย" ที่โถงชานชาลาสถานีหัวลำโพงก็ยังไหว!
นึกแล้วยังเสียดาย "รถรางสายรอบเมือง" ที่รื้อทิ้งในยุคจอมพลสฤษดิ์ นัยว่ารถรางขวางความเจริญกรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมร ยังไงก็ยังงั้นจริงๆ "เก่าในใหม่-ใหม่ในเก่า" มันคือเงาอดีตซ่อนซับพยับแสงแข่งปัจจุบัน ... อย่างนั้นเลย! อย่าเห็นทางรถไฟผ่ากรุงเป็นตัวขวางทางเจริญของรถยนต์เลย!
บางจุด ทำเป็นสถานีสวยๆ เป็นจุดแวะพัก ให้นักท่องเที่ยวลง ถ่ายรูป มันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทั้ง กทม. และทั้งรฟท. ชนิดที่คิดไม่ถึงแต่วันข้างหน้า เราเห็นรถไฟ เหมือนเห็นญาติผู้ใหญ่มาลูบไล้เรือนผม เล่าอดีตให้ลูกหลานฟั
