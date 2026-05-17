รถไฟชนรถเมล์แยกอโศก-ดินแดง สูญเสีย 8 ชีวิต

เมื่อเวลา 22.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต แต่ยังไม่สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ เนื่องจากต้องมีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอีกครั้ง
สรุปไทม์ไลน์ รถไฟชนรถเมล์ แยก อโศก-ดินแดง สูญเสีย 8 ชีวิต
มหาดไทย เดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุ แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต รวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมระบุว่า ขณะนี้ได้รับรายงานสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้กำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ รวมถึงเร่งดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต เพื่อส่งมอบร่างคืนให้ครอบครัวโดยเร็วที่สุดเวลา 23.25 น.
เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายซากรถโดยสารประจำทางสาย 206 ออกจากพื้นที่ไปจอดไว้ที่อู่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ส่วนขบวนรถสินค้ากว่า 30 ตู้ เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้นำหัวรถจักรดีเซล มาเคลื่อนย้ายออกไปจอดไว้ที่โรงงานมักกะสันเพื่อเปิดช่องทางให้ประชาชนได้สัญจรหลังเที่ยงคืนนี้ที่ผ่านมา ขณะที่ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานเหตุการณ์ว่า มีผู้เสียชีวิต 8 คน ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้เนื่องจากต้องมีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอีกครั้ง ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ ส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด 30 คน ในจำนวนนี้รวมคนขับรถเมล์ ได้รับบาดเจตรจากการถูกไฟลวก และกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล และอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นอกจากนี้ตำรวจยังได้ควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ไม้กั้นของการรถไฟแห่งประเทศไทยไว้เพื่อการสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้
