รถโดยสารสองชั้นพลิกคว่ำบนถนนเพชรเกษม เขาย้อย 31 ผู้โดยสารบาดเจ็บ 28 รายไม่มีผู้เสียชีวิต

อุบัติเหตุที่ถนนเพชรเกษม อำเภอเขาย้อย เมื่อ 03.36 น. ของวันที่ 5 มิ.ย. 2569 ทำให้รถโดยสารสองชั้นพลิกคว่ำ ผู้โดยสาร 31 คนบาดเจ็บ 28 ราย หน่วยกู้ภัยและตำรวจเร่งบรรเทาสถานการณ์และสืบสวนสาเหตุ
เมื่อเวลา 03.36 น. ของวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2569 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของจังหวัดเพชรบุรีได้รับรายงานอุบัติเหตุร้ายแรงบน ถนนเพชรเกษม ขาเข้ากรุงเทพมหานคร ที่กิโลเมตร 129+900 ตรงข้ามร้านโสภณเครน ในเขตอำเภอ เขาย้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.
เขาย้อยร่วมกับหน่วยกู้ภัยและรถพยาบาลรีบเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนเพื่อดำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทันที รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสองชั้นที่มีหมายเลขด้านข้าง 993‑4 ซึ่งให้บริการเส้นทางสุราษฎร์ธานี‑กรุงเทพมหานคร พบว่ามีสภาพรถเสียหลักพุ่งชนเกาะกลางถนนก่อนจะแตกออกเป็นสองส่วนและพลิกคว่ำเต็มตัว รถคันนี้เสียหายอย่างหนัก ทำให้ผู้โดยสารภายในรถจำนวนทั้งหมด 31 คนต้องเผชิญกับการบาดเจ็บจากการชน จุดหมายของการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้บาดเจ็บมีระดับความรุนแรงแตกต่างกัน โดย 23 รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 5 รายได้รับบาดเจ็บปานกลาง ส่วนอีก 3 รายไม่มีอาการบาดเจ็บใด ๆ นอกจากนี้ยังไม่มีการบันทึกผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ ทีมกู้ภัยโดยหัวหน้าหน่วยสว่างสรรเพชญได้ร่วมมือกับรถพยาบาลของโรงพยาบาลเขาย้อยเร่งดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้บาดเจ็บและทำการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดทำการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและเปิดการสืบสวนเพื่อสืบหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียหลักของยานพาหนะ พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพถนน สภาพยางรถยนต์ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และพฤติกรรมการขับขี่ของคนขับ โดยมีการสืบสวนอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและใช้เป็นฐานข้อมูลในการป้องกันอุบัติเหตุในอนาคต นอกจากนี้ ตำแหน่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ทำการสื่อสารกับสาธารณะเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสภาพการจราจรในพื้นที่และคำแนะนำให้ผู้โดยสารที่กำลังเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวหลีกเลี่ยงพื้นที่เหตุจนกว่าจะมีการทำความสะอาดถนนและตรวจสอบความปลอดภัยอย่างครบถ้วน การตอบสนองทันทีของหน่วยงานฉุกเฉินและการดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของระบบการจัดการอุบัติเหตุของจังหวัดเพชรบุรีในการปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรว
อุบัติเหตุรถโดยสาร ถนนเพชรเกษม เขาย้อย ผู้บาดเจ็บ การสืบสวน
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