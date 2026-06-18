รถทัวร์พลิกคว่ำ ผู้โดยสารเจ็บระนาว คนขับยอมรับ

รถทัวร์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 พลิกคว่ำตะแคง บริเวณทางหลวงหมายเลข 117 (ขาล่อง) พิษณุโลก-นครสวรรค์ หน้านิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร กิโลเมตรที่ 97 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร มีผู้โดยสารติดอยู่ภายในรถ จึงได้เดินทางไปอำนวยความสะดวกการจราจร และแจ้งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวชิรบารมี และหน่วยกู้ภัยฯ รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
รถทัวร์ พลิกคว่ำ ผู้โดยสาร เจ็บระนาว คนขับ ยอมรับ ดื่มมาเล็กน้อย เกิดวูบหลับ เป่าแอลกอฮอล์ ได้ 44 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ร.
ต. อ.
สยาม ผ่องแผ้ว ตำรวจทางหลวงปลวกสูง อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุรถทัวร์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 พลิกคว่ำตะแคง บริเวณทางหลวงหมายเลข 117 (ขาล่อง) พิษณุโลก-นครสวรรค์ หน้านิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร กิโลเมตรที่ 97 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร มีผู้โดยสารติดอยู่ภายในรถ จึงได้เดินทางไปอำนวยความสะดวกการจราจร และแจ้งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวชิรบารมี และหน่วยกู้ภัยฯ รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 หมายเลขทะเบียน 10-XXX สุโขทัย พลิกตะแคงอยู่ริมถนน เจ้าหน้าที่เร่งช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บ ปานกลางและเล็กน้อย ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง รวม 25 คนจากการสอบสวนทราบว่ารถทัวร์คันเกิดเหตุ รับผู้โดยสารออกเดินทางจากสุโขทัย ปลายทางที่สถานีขนส่งหมอชิต กรุงเทพฯ มีนายอนุชา อายุ 52 ปี เป็นคนขับด้าน ร.
ต. ท. ภัทรพล ทัพวัฒน์ รองสารวัตร(สอบสวน)สภ.
วชิรบารมี กล่าวว่า หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำนายอนุชา ซึ่งเป็นคนขับรถทัวร์คันเกิดเหตุดังกล่าว มาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย พบมีปริมาณแอลกอฮอล์ 44 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ โดยคนขับยอมรับว่าดื่มมาเล็กน้อย เมื่อขับรถมาถึงที่เกิดเหตุรู้สึกว่าง่วงและเกิดวูบหลับไป รู้สึกตัวอีกทีควบคุมรถไม่ได้ ทำให้รถตกร่องกลางถนน และพลิกตะแคง จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวสำหรับผู้โดยสารเมื่อคืนที่ผ่านมา ฝ่ายปกครองอำเภอวชิรบารมี เปิดโรงแรมให้ผู้โดยสารนอนพัก เพื่อรอรถทัวร์คันใหม่มาสับเปลี่ยน โดยช่วงเช้าวันนี้รถทัวร์ของบริษัทฯ มารับผู้โดยสารที่ตกค้างทั้งหมด นำส่งปลายทางกรุงเทพฯ แล้ว และยังคงมีผู้บาดเจ็บนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล อีก 3 รา
รถทัวร์ พลิกคว่ำ ผู้โดยสาร เจ็บระนาว คนขับ ยอมรับ ดื่มมาเล็กน้อย เกิดวูบหลับ เป่าแอลกอฮอล์ 44 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
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