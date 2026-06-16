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รถกระบะบรรทุกผลไม้ชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ บริเวณถนนสายเอเชีย

ข่าวการจราจร News

รถกระบะบรรทุกผลไม้ชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ บริเวณถนนสายเอเชีย
รถกระบะรถบรรทุกการจราจร
📆6/16/2026 1:45 AM
📰DailynewsTwit
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การเกิดเหตุชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ บริเวณถนนสายเอเชีย ทำให้การจราจรติดขัดเป็นระยะ และเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรบางส่วน

เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2569 พนักงานสอบสวน สภ.

บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุรถกระบะบรรทุกผลไม้ชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ บริเวณถนนสายเอเชีย ขาเข้ากรุงเทพมหานคร หลักกิโลเมตรที่ 37+800 ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ พร้อมเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ที่เกิดเหตุพบรถกระบะตอนเดียว ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน ผน 3666 เชียงราย บรรทุกผลไม้มะไฟมาเต็มคัน สภาพด้านหน้ารถและด้านข้างได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยคอกบรรทุกหลุดออกจากตัวรถตกอยู่บนช่องทางที่ 3 ขณะเดียวกันผลไม้จำนวนมากกระจายเกลื่อนพื้นผิวการจราจร ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรบางส่วน และเปิดให้รถวิ่งได้เพียงช่องทางขวาสุด ส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นระยะ ใกล้กันพบรถบรรทุก 10 ล้อ ทะเบียน 70-7141 ลำปาง จอดอยู่ในสภาพถูกชนบริเวณท้ายด้านขวาและล้อหลังได้รับความเสียหาย นายหลง ปานทอง อายุ 58 ปี คนขับรถบรรทุก 10 ล้อ ให้การว่า ขณะขับรถอยู่ในช่องทางซ้ายตามปกติ ได้ถูกรถกระบะที่วิ่งมาด้วยความเร็วพุ่งชนบริเวณท้ายด้านขวาอย่างแรง จนทำให้เกิดความเสียหายและผลไม้กระจายเต็มถนน ด้านคนขับรถกระบะให้การเบื้องต้นว่า ได้บรรทุกผลไม้มาจากอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มุ่งหน้าไปส่งยังตลาดไท จังหวัดปทุมธานี โดยขับรถต่อเนื่องเป็นเวลานาน ก่อนเกิดอาการอ่อนล้าและคาดว่าน่าจะหลับใน จนเสียหลักเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียด พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะรถบรรทุกสินค้า หากเกิดอาการง่วงหรืออ่อนเพลีย ควรหยุดพักในจุดที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อ

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DailynewsTwit /  🏆 63. in TH

รถกระบะ รถบรรทุก การจราจร อุบัติเหตุ

 

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