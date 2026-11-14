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Crime

รถ 10 ล้อเบรกแตกชน 12 คันภูเก็ต คนขับพบสารเสพติดในปัสสาวะ

thaipost#62 in ประเทศไทย
รถ 10 ล้อเบรกแตกชน 12 คันภูเก็ต คนขับพบสารเสพติดในปัสสาวะ
ภูกเก็ต · สภ.เมืองภูเก็ต · รถบรรทุก 10 ล้อ
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อุบัติเหตุรถ 10 ล้อเบรกแตกพุ่งชน 12 คันหน้า บขส. ใหม่ ภูเก็ต พบคนขับตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ เตรียมแจ้งข้อหาขับรถขณะมีสารเสพติดและประมาท

เมื่อเวลาประมาณ 08.15 - 09.15 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ได้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงบนถนนเทพกระษัตรี บริเวณสี่แยกไฟแดงหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 (บขส.ใหม่) ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย รถบรรทุก 10 ล้อ เกิดอาการเบรกแตกและพุ่งชนท้ายรถยนต์หลายคันที่จอดติดสัญญาณไฟแดงอย่างรุนแรง ทำให้มีรถเสียหายรวม 12 คัน

ผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์นี้คือคนขับรถกระบะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภูเก็ต ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่ยานพาหนะกู้ภัยจึงเร่งนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทันที ส่วนผู้ขับรถบรรทุก 10 ล้อมีอาการมึนเมาจากการตรวจพบสารเสพติดจึงถูกควบคุมตัวไว้เพื่อสอบสวนเพิ่มเติม

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รายละเอียดและกลไกการเกิดอุบัติเหตุ

จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ครอบคลุมยานพาหนะทั้งหมด 12 คัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 1 คัน รถสิบล้อ 1 คัน และรถยนต์ส่วนตัว 10 คัน โดยในจำนวนนี้มีรถกระบะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภูเก็ต ที่ได้รับอุบัติเหตุถูกชนจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก

เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อรถบรรทุก 10 ล้อซึ่งวิ่งมาจากทางจังหวัดนครปฐมเพื่อขนส่งสินค้ามายังพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้มุ่งหน้าเข้าสู่สี่แยกไฟแดงแห่งดังกล่าว จู่ ๆ ผู้ขับรถได้พยายามเหยียบเบรกซ้ำกว่า 20 ครั้งเพื่อให้รถหยุดแต่ระบบเบรกกลับไม่ทำงานจึงไม่สามารถหยุดรถได้และพุ่งชนเข้ากับท้ายรถยนต์ที่จอดรอสัญญาณไฟแดงด้านหน้าอย่างรุนแรง

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สถานะผู้ขับรถและหลักฐานทางยาเสพติด

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการควบคุมตัวนายรัตน์ (นามสมมติ) อายุ 42 ปี คนขับรถบรรทุก 10 ล้อ มาทำการสอบสวนเบื้องต้นเพื่อทราบสาเหตุและหาข้อเท็จจริงโดยทันที โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดปรากฏว่าไม่มีผลเป็นศูนย์ (0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) จึงไม่เข้าข่ายเมาแล้วขับ

อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดเพิ่มเติม ปรากฏว่าผลการตรวจเป็นบวกโดยมีสีม่วงแสดงว่าในร่างกายนายรัตน์มีสารเสพติดอยู่จริง ซึ่งขัดแย้งกับคำให้การที่ว่าเบรกแตกเพียงอย่างเดียว ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการใช้สารเสพติดอาจส่งผลต่อการตัดสินใจหรือสมรรถนะในการขับขี่ในขณะเกิดเหตุ

กระบวนการกฎหมายและการดำเนินคดี

สำหรับคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายรัตน์ในคดีอาญา โดยคาดว่าจะแจ้งข้อหาขับรถขณะมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายและข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ

การแจ้งข้อหาดังกล่าวจะดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อความยุติธรรมต่อผู้เสียหายทุกฝ่ายรวมถึงผู้ขับรถกระบะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภูเก็ต ที่ได้รับบาดเจ็บและต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รวมถึงผู้ขับรถคันอื่น ๆ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว

thaipost#62 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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