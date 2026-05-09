ย้ำตรวจสอบกลุ่มคนต่างชาติที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย ผบ.ตร.เฝ้าเมืองท่องเที่ยวพิเศษ

📆5/9/2026 11:26 AM
กำลังดำเนินการบูรณาการระดับสูงระหว่างฝ่ายสืบสวน หน่วยข่าว กอ.รมน. ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจสันติบาล และกองปราบปรามเพื่อสอบถามและตรวจสอบพฤติกรรมที่ผิดปกติที่ผิดปกติของผู้ต้องหา ภายหลังจากที่ผู้ต้องหาหลายคนได้ถูกควบคุมตัวไปดำเนินการในความเร็วของกฎหมาย ตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องด้านแนวทางการดำเนินคดีและการฝากขังในศาลจังหวัดพัทยาและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับการก่อวินาศกรรมหรือการจารกรรมข้อมูล แต่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคต

ขณะเดียวกัน ยังมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายสืบสวน หน่วยข่าว กอ. รมน. ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจสันติบาล และกองปราบปราม เพื่อซักถามเชิงลึกและตรวจสอบแรงจูงใจที่แท้จริงของผู้ต้องหา ผบ.

ตร.

ยังเน้นย้ำให้มีการตรวจสอบกลุ่มชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในลักษณะนักท่องเที่ยว แต่มีพฤติกรรมต้องสงสัย รวมถึงผู้ที่ลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย โดยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษในเมืองท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ ชลบุรี พัทยา เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี พังงา และอำเภอปาย ด้านแนวทางการดำเนินคดี เจ้าหน้าที่จะจัดทำรายงานสืบสวนอย่างต่อเนื่อง พร้อมแยกประเภทพยานหลักฐาน ทั้งพยานบุคคล วัตถุพยาน และเอกสารต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อประกอบสำนวนสอบสวน โดยยืนยันว่าการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนจะดำเนินการอย่างโปร่งใส ขณะที่ข้อมูลบางส่วนซึ่งเกี่ยวข้องกับการขยายผล จำเป็นต้องปกปิดเพื่อไม่ให้กระทบต่อรูปคดี แม้ขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับการก่อวินาศกรรมหรือการจารกรรมข้อมูล แต่เจ้าหน้าที่จะเดินหน้าขยายผลอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคต โดยถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการเชิงรุกด้านความมั่นคงที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นปี 2569 เพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามทั่วประเท

