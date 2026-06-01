ย้ายทีมซัมเมอร์: ลิเวอร์พูลยืนยันอิบราฮิม่า คอนเต้ออก, บาร์เซโลน่าแสดงความสนใจกูกูเรย่า

สโมสรยุโรปหลายทีมตระหนักถึงการเคลื่อนไหวของผู้เล่นหลักในซัมเมอร์นี้ ลีกอังกฤษและลาลีกาเตรียมทำการเจรจาเพื่อเสริมทัพและระดมทุนใหม่
ลิเวอร์พูล ยืนยันว่ากลับมาระบุการอำลาของอิบราฮิม่า โกนาเต้ ศูนย์รับทีมชาติฝรั่งเศสในช่วง ซัมเมอร์ นี้แล้ว ทีมได้แสดงความปรารถนาให้กอนาเต้ได้พบกับสโมสรใหม่เร็ว ๆ นี้ พร้อมอวยพรให้ผู้เล่นได้ก้าวต่อในอาชีพของตน ส่วนบาร์เซโลน่ายังคงสนใจในตัวมาร์ค กูกูเรย่า ฟูลแบ็กชาวสแปนิช แม้การทำสัญญาจะต้องรอจนกว่าทีมจะปล่อยผู้เล่นบางส่วนออกเพื่อระดมทุนโดยเฉพาะการขายฌูลส์ กุนเด้ที่คาดว่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมงบประมาณเพื่อทำข้อเสนอซื้อกูกูเรย่าในมูลค่า 40 ล้านยูโร หรือประมาณ 1,560 ล้านบาท การเจรจานี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นและต้องอาศัยการทำงานร่วมกับหลายฝ่าย อินเตอร์ มิลานได้แสดงความสนใจในตัวรูเบน ดิเอส ศิลปินด้านแนวรับจากแมนเชสเตอร์ ซิตี้ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้ายานน์ ออเรล บิสเซ็ค ตัดสินใจ ย้ายทีม อินเตอร์จะมีโอกาสต่อรองเพิ่มเติม นอกจากนี้ บาร์เซโลนา และหลายสโมสรอื่น ๆ เช่น แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดและแอสตัน วิลล่า ก็กำลังมองหาวัลเดมาร์ อันทอน กองหลังจากโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ โดยมีมูลค่าเป้าหมายประมาณ 35‑40 ล้านยูโร หรือราว 1,365‑1,560 ล้านบาท หากข้อเสนอเป็นที่ยอมรับ สโมสรเหล่านี้อาจต้องจัดการการขายผู้เล่นคนอื่นเพื่อรักษาสมดุลของงบประมาณ ในแง่ของการ ย้ายทีม อื่น ๆ มีข่าวราวว่าโรม่ากำลังจะยื่นข้อเสนอซื้อเมสัน กรีนวูด ดาวรุ่งจากโอลิมปิก มาร์กเซยในราคา 40 ล้านยูโรพร้อมโบนัสเพิ่มเติม แต่ค่าใช้จ่ายอาจยังไม่ถึงระดับที่สโมสรต้องการซึ่งคาดว่าต้องการระหว่าง 50‑55 ล้านยูโร อีกด้านหนึ่งเชลซียังมุ่งหมายที่จะคว้าจาร์ร็อด โบเว่น ปีกของเวสต์แฮม ยังคงอยู่ในรายการต่อรองโดยมีมูลค่าขายประมาณ 40 ล้านปอนด์ (ราว 1,720 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามเวสต์แฮมต้องการ 50 ล้านปอนด์ (ราว 2,150 ล้านบาท) เพื่อให้การย้ายไปสำเร็จ ส่วนฟลอเรนติโน่ เปเรซ ประธานสโมสรเรอัล มาดริด ได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดเพื่อทำการย้ายเดคลัน ไรซ์ กองกลางจากอาร์เซนอล แต่ทีมชาติก็ยังคงไม่ต้องการขายตัวนักเตะดังกล่าว นอกจากนี้ ลิเวอร์พูล ยังติดตามยาน ดิโอม็องเด้ ดาวรุ่งจากแอร์เบ ไลป์ซิกที่มีค่าตัวประมาณ 100 ล้านยูโร (ราว 4,300 ล้านบาท) แม้ไลป์ซิกจะยังไม่เห็นด้วยกับการปล่อยตัวนักเตะ การเจรจานี้อาจต้องรอจนกว่าจะถึงช่วง ซัมเมอร์ สุดท้ายของปี 2024 เพื่อให้ทุกฝ่ายมีเวลาปรับแผนทางการเงินและกลยุทธ์ของทีม อย่างสุดท้าย บาร์เซโลน่ายังคงมองมาร์คัส แรชฟอร์ดในลิสต์เป้าหมายของตน แม้จะเพิ่งเสริมแอนโธนี่ กอร์ดอนจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเข้าทีม แต่การทำรายการนี้ต้องขึ้นกับสภาพการเงินของสโมสรในช่วง ซัมเมอร์ ที่จะถึ.
