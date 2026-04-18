ย้อนรอย 'หม่อมคึกฤทธิ์' ผู้มาก่อนกาล 'เทคโนโลยี' จากยุคกล้องฟิล์มถึงอินเทอร์เน็ต

เปิดมุมมองย้อนอดีตสู่ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้เป็น 'พหูสูต' และ 'ทันสมัย' ล้ำยุคเสมอ ผ่านการทดลองใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ยุคกล้องฟิล์ม วิดีโอ เทปบันทึกเสียง คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการเปิดรับความก้าวหน้า แม้ในขณะที่คนส่วนใหญ่ยังคงตั้งคำถามถึง 'ความจริง' ของเทคโนโลยีเหล่านั้น
ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย หลายคนยังคงตั้งคำถามและมีความสงสัยว่า AI นั้นเป็น 'ของจริง' ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทว่าหากมองย้อนกลับไปในอดีต เราจะพบว่ามีบุคคลสำคัญหลายท่านที่ได้สัมผัสและทดลองใช้ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ อยู่เสมอ แม้ในขณะที่ เทคโนโลยี เหล่านั้นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และคนส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคย การมอง เทคโนโลยี ผ่านมุมมองของบุคคลที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเช่นนี้
อาจช่วยให้เราเข้าใจถึงพัฒนาการและความสำคัญของนวัตกรรมต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี และปูชนียบุคคลผู้เป็น 'พหูสูต' แห่งยุคสมัยหนึ่งของประเทศไทย นอกจากจะทรงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถอันหลากหลายแล้ว ท่านยังเป็นผู้ที่มี 'ความทันสมัย' อยู่เสมอ อาจกล่าวได้ว่าทรงล้ำยุคนวัตกรรมใหม่ๆ มาโดยตลอด ย้อนกลับไปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านเป็นหนึ่งในชาวไทยกลุ่มแรกๆ ที่มีความสนใจและเชี่ยวชาญในการใช้ 'กล้องถ่ายภาพ' ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปทั่วไป หรือแม้กระทั่งกล้องถ่ายภาพยนตร์ จนกระทั่งถึงขั้นมีโรงภาพยนตร์ส่วนตัว สะท้อนให้เห็นถึงความหลงใหลในเทคโนโลยีด้านความบันเทิงของท่านที่ก้าวล้ำนำสมัย เมื่อก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ. 2523 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่วิดีโอในรูปแบบของเทปเพิ่งเริ่มมีขึ้น ท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็ทรงเป็นหนึ่งในกลุ่มคนแรกๆ ที่ได้สัมผัสและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ โดยมีการเปิดวิดีโอเพื่อรับชมอยู่เป็นประจำ แม้กระทั่งผู้เขียนซึ่งได้มีโอกาสเข้ามาทำงานเป็นเลขานุการส่วนตัวของท่านในช่วงเวลานั้น ก็ต้องมีหน้าที่พิเศษในการจัดหาเทปวิดีโอมาให้ท่านรับชมในแต่ละสัปดาห์ ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีได้พัฒนาไปสู่ยุคของ 'เลเซอร์ดิสก์' ท่านก็ทรงชื่นชมและให้ความสนใจอยู่พักหนึ่ง แต่ด้วยข้อจำกัดด้านราคาทั้งตัวอุปกรณ์และแผ่นดิสก์ ทำให้เทคโนโลยีนี้ไม่สามารถคงอยู่ได้ยาวนานนัก สำหรับจุดเริ่มต้นที่ผู้เขียนได้รู้จักกับ 'คอมพิวเตอร์' นั้น ก็ต้องขอบคุณท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ผู้เป็นที่รักยิ่ง ในยุคนั้นท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นคอลัมนิสต์ผู้โด่งดัง บทความต่างๆ ของท่านมักจะถูกเขียนด้วยลายมือ โดยท่านจะนั่งเขียนที่ใต้ถุนบ้านหลังรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำทุกวัน เมื่อเขียนเสร็จในช่วงสาย เลขานุการส่วนตัวอย่างผู้เขียน ก็จะทำหน้าที่ 'ส่งแฟกซ์' บทความเหล่านั้นไปยังโรงพิมพ์สยามรัฐ เพื่อให้ตีพิมพ์ออกจำหน่ายในช่วงบ่าย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ทรงเป็น 'Work From Home' หรือ WFH คนแรกๆ ของประเทศไทยก็ว่าได้ การใช้เครื่องแฟกซ์ในยุคนั้น ถือเป็นต้นแบบของการสื่อสารไร้สายที่พัฒนามาสู่ยุคคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในเวลาต่อมา ไม่นานนัก ท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์จึงทรงตัดสินพระทัยซื้อ 'คอมพิวเตอร์' มาใช้เป็นการส่วนพระองค์ในปี พ.ศ. 2528 โดยผู้เขียนได้รับมอบหมายให้ไปเรียนพิมพ์ดีดเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น คอมพิวเตอร์เครื่องแรกเป็นแบบตั้งโต๊ะขนาดค่อนข้างใหญ่ กินพื้นที่เกือบเต็มโต๊ะ มีจอภาพขาวดำขนาด 14 นิ้ว ยี่ห้อ NEC ราคาเกือบแสนบาท ความสามารถของเครื่องนั้นจำกัดอยู่เพียง 3 โปรแกรมหลัก คือ Word, Excel และ Spreadsheet นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการส่งเอกสารที่พิมพ์เสร็จแล้วผ่าน 'อินเทอร์เน็ต' ซึ่งในยุคนั้น การส่งบทความขนาด 1,500 คำ อาจใช้เวลาหลายนาที แตกต่างจากปัจจุบันที่เอกสารขนาด 500 หน้า สามารถส่งได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที หลังจากนั้น เมื่อท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ต้องทรงเข้ารับการรักษาพระวรกายในโรงพยาบาล จนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2538 ในช่วงที่ยังทรงมีพระสติสัมปชัญญะดี ท่านยังคงใช้ 'เทปบันทึกเสียง' ขนาดเล็ก อัดเสียงเพื่อฝากให้ผู้คนจากโรงพิมพ์มารับไปพิมพ์เป็นบทความต่อไป ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ทรงเป็น 'ผู้เสพเทคโนโลยี' อย่างแท้จริง จนถึงลมหายใจสุดท้าย ในส่วนของผู้เขียนเอง หลังจากนั้นไม่นาน ในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เสด็จสวรรคต ผู้เขียนในฐานะรองประธานกรรมการ (หรือรองคณบดี) ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีเงินเดือนประจำตำแหน่งเหลือใช้ จึงตัดสินใจลงทุนซื้อ 'โน้ตบุ๊ค' เครื่องแรกมาใช้ ยี่ห้อ Texas Instrument (ซึ่งปัจจุบันเลิกผลิตไปแล้ว) ในราคาเกือบสี่หมื่นบาท (โชคดีที่มีระบบผ่อนชำระ 2 ปี) จอภาพยังคงเป็นขาวดำ มีขนาดเท่าหนังสือตำราเล่มหนาๆ และมีน้ำหนักราว 4 กิโลกรัม การพกพาโน้ตบุ๊คเครื่องนี้ไปไหนมาไหนในกระเป๋าที่ก็ใหญ่พอสมควรนั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก รู้สึกเหมือนแบกถุงข้าวสารไว้บนหลัง 4-5 ปีต่อมา มหาวิทยาลัยได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับผู้บริหาร ซึ่งส่วนใหญ่ก็มอบหมายให้ลูกน้องเป็นผู้ใช้งาน จากนั้นเมื่อคณาจารย์เรียกร้อง ก็มีการจัดสรรให้ทุกท่านได้มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวใช้ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2550 จึงได้เปลี่ยนมาใช้ 'โน้ตบุ๊ค' ในยุคปัจจุบันที่มีจอภาพสีสวยงาม น้ำหนักเบา และมีโปรแกรมต่างๆ มากมาย ทำให้ชีวิตการทำงานมีความสะดวกสบายและมีความรู้สึก 'โก้หรู' มากยิ่งขึ้น เมื่อกล่าวถึงความ 'โก้หรู' ที่เหนือกว่าโน้ตบุ๊ค ก็คงหนีไม่พ้น 'โทรศัพท์มือถือ' ซึ่งเริ่มมีใช้งานกันอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่หลังปี พ.ศ. 25xx เป็นต้นมา สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการอันรวดเร็วของเทคโนโลยี ที่จากสิ่งประดิษฐ์ที่ดูเหมือนเกินจริงในอดีต ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราในปัจจุบัน การได้เห็นบุคคลอย่างท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการเปิดรับและทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนไม่ย่อท้อต่อการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีที่หมุนไปอย่างไม่หยุดนิ่
