ย้อนรอย 6 ปี โศกนาฏกรรมเขย่าขวัญประเทศไทย: บททดสอบความมั่นคงและการจัดการวิกฤตของรัฐบาลหลายยุคสมัย

สรุปเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2569 ที่สะท้อนถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัย สุขภาพจิต และการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่สังคมเรียกร้องการแก้ไขอย่างยั่งยืน
ตลอดช่วงระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2563 จนถึงปี พ.
ศ. 2569 ประเทศไทยต้องเผชิญกับคลื่นความสูญเสียและโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหตุความรุนแรงจากการกราดยิง อุบัติภัยที่เกิดจากความบกพร่องในระบบความปลอดภัย ภัยธรรมชาติที่รุนแรงเกินคาดเดา รวมถึงความขัดแย้งบริเวณชายแดน ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่พรากชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์ไปเป็นจำนวนมาก แต่ยังทำหน้าที่เป็นบททดสอบที่แสนเจ็บปวดต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย เริ่มต้นจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องรับมือกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งใหญ่ อย่างเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาในปี 2563 เมื่อทหารใช้อาวุธสงครามบุกก่อเหตุภายในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 30 ราย เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วทุกหัวระแหงและจุดชนวนให้สังคมตั้งคำถามอย่างหนักถึงมาตรการการควบคุมอาวุธปืนและการเฝ้าระวังความมั่นคงภายใน ต่อมาในปี 2565 ประเทศไทยต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมที่สะเทือนใจที่สุดครั้งหนึ่งเมื่ออดีตตำรวจก่อเหตุสังหารหมู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งคร่าชีวิตเด็กเล็กและครูรวม 36 ราย โดยมีเด็กเสียชีวิตถึง 24 คน ภาพความสูญเสียนี้กลายเป็นข่าวเศร้าที่โด่งดังไปทั่วโลก และผลักดันให้เกิดการถกเถียงเรื่องปัญหาสุขภาพจิต การแพร่ระบาดของยาเสพติด และช่องโหว่ในการเข้าถึงอาวุธร้ายแรง นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันยังมีเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางอ่าวไทย และเหตุเพลิงไหม้ผับเมาเท่นบีที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของมาตรฐานความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายที่หละหลวม ปิดท้ายยุคนี้ด้วยเหตุโกดังพลุระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสในปี 2566 ที่ทำลายบ้านเรือนประชาชนนับร้อยหลังและสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาล เมื่อเข้าสู่ยุคของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน ความรุนแรงยังคงไม่จางหาย โดยเฉพาะเหตุกราดยิงกลางห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นเพียงเยาวชนอายุ 14 ปี เหตุการณ์นี้สร้างความช็อกให้กับสังคมและกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างรุนแรง ขณะที่ในปี 2567 ยังเกิดเหตุโรงงานพลุระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการซ้ำรอยความสูญเสียจากเหตุการณ์ก่อนหน้า สะท้อนว่าบทเรียนในอดีตไม่ถูกนำมาปรับใช้ในการป้องกันอย่างจริงจัง รวมถึงเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลในประเทศลาวที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานไทย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของมาตรฐานความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ต่อมาในสมัยของรัฐบาลนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติครั้งรุนแรง โดยเฉพาะมหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือช่วงเดือนกันยายน 2567 ที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและเป็นภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษ และที่สร้างความโศกเศร้าอย่างที่สุดคือเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนจากจังหวัดอุทัยธานีบนถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเกิดจากระบบแก๊สรั่วและการล็อกประตูทางออก ทำให้ครูและนักเรียนต้องเสียชีวิตรวม 23 ราย ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในปี 2568 ที่ตอกย้ำถึงความเปราะบางด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน จนกระทั่งถึงยุคของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ต้องรับมือกับวิกฤตการณ์ที่รุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งมหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งถูกระบุว่าเป็นน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 300 ปี คร่าชีวิตประชาชนไปถึง 145 ราย และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน รวมถึงการเผชิญหน้ากับเหตุสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชารอบที่สองที่ยืดเยื้อยาวนานถึง 20 วันในช่วงปลายปี 2568 ทำให้มีกำลังพลเสียชีวิตเพิ่มอีก 27 นาย และเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 กับโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศก-ดินแดง ใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งเกิดจากปัญหารถติดสะสมจนระบบไม้กั้นทำงานผิดปกติ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 8 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก เหตุการณ์นี้เป็นภาพสะท้อนของปัญหาการจัดการจราจรและโครงสร้างพื้นฐานในเมืองหลวงที่ขาดประสิทธิภาพ เมื่อมองย้อนกลับไปตลอด 6 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าโศกนาฏกรรมเหล่านี้แม้จะมีสาเหตุที่แตกต่างกัน ทั้งจากน้ำมือมนุษย์ ความประมาทเลินเล่อ หรือภัยธรรมชาติ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นคำถามสำคัญคือ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถอดบทเรียนจากความสูญเสียเหล่านี้อย่างแท้จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นสัญญาณเตือนว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปฏิรูประบบความปลอดภัยในทุกมิติอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ความตายของประชาชนกลายเป็นเพียงสถิติในหน้าประวัติศาสตร์ และเพื่อให้คำว่าบทเรียนครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นได้จริงในสังคมไท
