ย่า-ยายร่ำไห้หลังรู้ความจริง หลาน 2 ขวบตายเพราะถูกเด็ก 13 ปีโยนลงพื้นในบ้านพักเด็กเลย

จากกรณีเด็กชายวัย 2 ขวบเสียชีวิตในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย กล้องวงจรปิดจับภาพเด็กชาย 13 ปีอุ้มเด็กแล้วโยนลงพื้น ผลชันสูตรพบเลือดคั่งสมองปอดช้ำ ญาติร้องขอความเป็นธรรม
จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่จังหวัดเลย เมื่อเด็กชายวัย 2 ขวบ เสียชีวิตภายในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตายได้ถูกเปิดเผยผ่านกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพนาทีสลดไว้ได้ กล้องจับภาพเด็กชายอายุ 13 ปี ซึ่งเป็นผู้พักอาศัยในศูนย์ฯ อุ้มเด็กวัย 2 ขวบขึ้นแล้วโยนลงกับพื้นอย่างแรง ก่อนเดินจากไปโดยไม่สนใจ ส่งผลให้เด็กน้อยเสียชีวิตในเวลาต่อมา ผลการชันสูตรยืนยันว่าเลือดคั่งในสมองและปอดช้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิต นางวาสนา มาลา ย่าของผู้ตาย และนางปราณี หาญสงคราม ยาย ต่างร่ำไห้อย่างปวดร้าวเมื่อได้รู้ความจริงจากตำรวจ พวกเขาไม่เชื่อว่าบุคลากรของบ้านพักจะปล่อยให้เด็กวัยรุ่นดูแลเด็กเล็กโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยสอดส่อง การตรวจสอบกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาประมาณ 16.12 น.
ของวันที่ 28 พฤษภาคม พบว่าไม่มีเจ้าหน้าอยู่ในบริเวณห้องนอนขณะเกิดเหตุ มีเพียงเด็กชายอายุ 11 เดือนที่คลานเข้ามาเล่นในมุ้ง ก่อนที่เด็กชาย 13 ปี จะเข้ามาและก่อเหตุสลด ทั้งสองย่ามารดาเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับฟังสาเหตุและยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทั้งกับเด็กก่อเหตุและเจ้าหน้าที่ที่ละเลยหน้าที่ ทางตำรวจ สภ.
เมืองเลย กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับเด็กชายอายุ 13 ปี ในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต ขณะเดียวกันจะสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรในวันเกิดเหตุเพื่อพิจารณาความผิดทางอาญาหากพบว่ามีการละเลยหน้าที่ ในส่วนของครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นจากทางจังหวัด นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมงานศพและให้กำลังใจ พร้อมย้ำว่าจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในระบบการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ที่ต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอี
เด็กเสียชีวิต บ้านพักเด็กเลย โยนเด็ก เลือดคั่งสมอง ละเลยหน้าที่
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