ยูโรปาลีก 26-27: บenzenik นำจ่าฝูง, AC Milan ตกรอบ
สรุปคะแนนยูปาลีกฤดูกาล 2026-27 เบenzenิกผู้นำกลุ่ม เอซีมิลานตกรอบ
การแข่งขันฟุตบอล ยูโรปาลีก ในฤดูกาล 2026-27 ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนเมื่อ เบenzenิก ทีมจากโปรตุเกส ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มอย่างเหนือชั้นหลังจากผ่านไป 4 นัด พวกเขาสอบถามความสำเร็จด้วยการชนะรวดทั้ง 4 นัด เก็บไปเต็ม 12 คะแนน และยิงได้เสียถึง +10 ลูก สร้างความประทับใจให้แฟนบอลและนักวิเคราะห์ทั่วโลก
ในขณะที่อันดับต้น ๆ ของตารางยังมี เฟเรนช์วารอส จากฮังการี แข่ง 4 นัด ชนะ 4 นัดได้ 12 คะแนน และประตูได้เสีย +8 ตามมาเป็นอันดับ 3 ส่วน ยูเวนตุส จากอิตาลี แข่ง 4 นัด ชนะ 3 เสมอ 1 นัด ได้ 10 คะแนน และประตูได้เสีย +7 ครองอันดับ 5Also readเจ้าสัวธนินท์ เปิดแผนส่งหุ่นยนต์ทำงานกะดึกเซเว่นฯ ชูทำงาน 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด-สวัสดิการ
ทีมกลางตารางและโอกาสผ่านเข้าสู่รอบน็อคเอาต์
ในส่วนของทีมที่พยายามต่อสู้เพื่อเข้ารอบน็อคเอาต์ เลเวอร์คูเซ่น จากเยอรมนี แข่ง 4 นัด ชนะ 3 แพ้ 1 นัด ได้ 9 คะแนน และประตูได้เสีย +7 อยู่ในอันดับ 7 กลุ่มเพลยออฟ น็อคเอาต์ ทีมวางอันดับ 10 คือ เลฟสกี้ โซเฟีย จากบัลแกเรีย แข่ง 4 นัด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 1 นัด ได้ 7 คะแนน และประตูได้เสีย +1
เอ็น.อี.ซซี. ไนจ์เมเกน จากเนเธอร์แลนด์ แข่ง 4 นัด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 1 นัด ได้ 7 คะแนน และประตูได้เสีย -1 อยู่ในอันดับ 12 ส่วน อาแซด อัลค์มาร์ จากเนเธอร์แลนด์ แข่ง 4 นัด ชนะ 2 แพ้ 2 นัด ได้ 6 คะแนน และประตูได้เสีย +3 อยู่ในอันดับ 14
คริสตัลพาเลซและฮอฟเฟ่นไฮม์สู้ศึกอย่างดุเดือด
โอเอฟไอ เครต จากกรีซ แข่ง 4 นัด ชนะ 2 แพ้ 2 นัด ได้ 6 คะแนน และประตูได้เสีย +1 อยู่ในอันดับ 16 แร้นส์ จากฝรั่งเศส แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 3 นัด ได้ 6 คะแนน และประตูได้เสีย +1 อยู่ในอันดับ 17 ตอรันเซ่ จากอิตาลี แข่ง 4 นัด ชนะ 2 แพ้ 2 นัด ได้ 6 คะแนน และประตูได้เสีย -2 อยู่ในอันดับ 19
คริสตัลพาเลซ จากอังกฤษ แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 1 นัด ได้ 5 คะแนน และประตูได้เสีย +3 อยู่ในอันดับ 21 ฮอฟเฟ่นไฮม์ จากเยอรมนี แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 2 นัด ได้ 4 คะแนน และประตูได้เสีย 0 อยู่ในอันดับ 23
เอซีมิลานและทีมยักษ์ใหญ่ตกรอบยูโรปาลีก
ซัลซบูร์ก จากออสเตรีย แข่ง 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 2 นัด ได้ 4 คะแนน และประตูได้เสีย -5 อยู่ในอันดับ 26 ของกลุ่ม ตกรอบและเข้าสู่พื้นที่คัดออก เอซีมิลาน จากอิตาลี แข่ง 4 นัด ชนะ 1 แพ้ 3 นัด ได้ 3 คะแนน และประตูได้เสีย -3 อยู่ในอันดับ 28
วิกตอเรียพลเซ่น จากเช็ก แข่ง 4 นัด ชนะ 1 แพ้ 3 นัด ได้ 3 คะแนน และประตูได้เสีย -4 อยู่ในอันดับ 30 เซลติก จากสกอตแลนด์ แข่ง 4 นัด ชนะ 1 แพ้ 3 นัด ได้ 3 คะแนน และประตูได้เสีย -5 อยู่ในอันดับ 32
ลีลเลสตรอมและอารารัต-อาร์เมเนียร่วงตกชั้น
ลีลเลสตรอม จากนอร์เวย์ แข่ง 4 นัด เสมอ 1 แพ้ 3 นัด ได้ 1 คะแนน และประตูได้เสีย -8 อยู่ในอันดับ 34 และปิดท้ายด้วย อารารัต-อาร์เมเนีย จากอาร์เมเนีย แข่ง 4 นัด แพ้ 4 นัด ได้ 0 คะแนน และประตูได้เสีย -10 อยู่ในอันดับ 36
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