ยูโร ยศวรรธน์ ตื่นเต้นกดดันเพราะละครเวทีคัทไม่ได้ ซ้อมตั้งสติและทำให้เต็มที่

ยูโร ยศวรรธน์ ได้รับโอกาสในการเล่นละครเวทีเรื่องใหม่ ‘Once Again อีกสักครั้ง… ยิ่งเจ็บ ยิ่งจำ ยิ่งรัก’ ซึ่งเป็นชิ้นงานที่ท้าทายสูงสุด มีโอกาสได้เจอกับตัวเอง จึงได้พูดถึงเรื่องนี้ในสัมภาษณ์
ยูโร ยศวรรธน์ ” ตื่นเต้น กดดัน เพราะ ละครเวที คัทไม่ได้ ซ้อมตั้งสติและทำให้ เต็มที่ ‘สนุกเลย ตัดสินใจรับเพราะว่าผมไม่เคย ละครเวที น่าสนใจอยู่แล้ว แล้วเป็นรัชดาลัยด้วย มันเป็นโรงที่ค่อนข้างใหญ่มากๆ แล้วก็ถ้าเราได้รับโอกาสตรงนี้มาผมก็คิดว่าผมอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ ละครเวที เรื่องนี้ ก็เขาก้าวเข้ามาเลย พอก้าวเข้ามาก็รู้สึก ประหม่า ตื่นเต้น มันจะ กดดัน มากๆ กลัว หลุด ก็พยายามจะไม่ให้ หลุด แต่ก็มี ความกลัว แหละเพราะว่าก็อยากทำให้ เต็มที่ มากๆ ก็เลยต้องโฟกัสกับ นักแสดง สติต้องอยู่กับตัวละคร ให้แบบสุดๆ ผมคิดว่าน่าจะเป็น ประหม่า คนดูเพราะว่าเราซ้อมกันค่อนข้างเยอะ แต่พอการซ้อมเราไปด้วยกันได้ดีมากๆ แต่พอถ้ามาเจอ แฟนๆ ที่มันเยอะหรือว่าแบบมองไปแล้วคนเยอะมีเสียงเชียร์ มีเสียงปรบมืออะไรอย่างนี้ อาจจะทำให้เราที่ไม่เคยเล่น ละครเวที มาจะมีความแบบ ตื่นเต้น พอ ตื่นเต้น แล้วอาจจะ หลุด ก็ขอบคุณมากที่เห็นความตั้งใจของผม แล้วก็ผมก็อยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ พยายามฝึกตัวเองอยู่ทุกวัน ตอนแรกๆ ผมก็ต้องยอมรับว่าผมพูดไม่เก่ง คืออาจจะพูดไปเรื่อย แต่ถ้าพูดจริงจังหรือพูดในเรื่องของแบบมี มุมการคิดวิเคราะห์อะไรอาจจะไม่ถนัด ก็มาฝึกตรงนี้ก็ค่อยๆ ปรับไป ผมชวนคุยไม่ค่อยเก่งแล้วกัน พอเราด้วยความที่เราเป็นพิธีกรเราต้องชวนคุยถึงแม้จะมีสคริปต์ก็ตามถึงแม้จะแข็งเกินไป ไม่ได้มีการขยี้ ไม่มีการที่จะอยากรู้ในเรื่องของตรงนี้ เหมือนพี่ๆ ที่เก่งกันทุกคนที่ถามผมเนี่ย ผมก็ต้องฝึก ในคู่ของผมแล้วกันก็มีค่อนข้างที่จะมีหลากหลายอารมณ์ เซ็กซี่ก็มี ดราม่าก็มี มีสนุก มีฮา คือก็เป็น ชีวิตมนุษย์ แหละที่มันต้องเจอเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ก็ครบ นั่งตรงไหนดีหรอ ผมว่านั่งตรงกลางๆ กำลังดีต่จริงๆ นั่งได้ทุกที่นะ ซื้อบัตรหลายรอบ มุมท็อปอาจจะเห็นบางอย่าง มุมใกล้อาจจะเห็นหน้าและอาจจะเห็นถึงความเซ็กซี่ อาจจะเห็นเหงื่อบางจุด ใกล้ๆอาจจะเห็น เราฉาย 15 รอบสามารถดูได้ทุกรอบเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆ กับน้องต้นข้าวก็สนุกดี น้องค่อนข้างที่จะมี ความพยายาม มากๆ แล้วก็เก่งมากๆ น้องตั้งใจแหละเราก็รู้สึกว่าเออการที่เราได้คู่กับน้องเนี่ย เราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ค่อยได้มาซ้อมเท่าไหร่ เราติดภารกิจหลายที่เหมือนกัน ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ซ้อมน้อยที่สุด ก็ กดดัน แต่พอได้คุยกับน้องได้อัพเดทกับน้องว่าถึงไหนแล้ว เราก็ได้เร่งรัดเข้ามาทำให้ทันก็ขอบคุณน้องมากๆ ที่ซ้อมแล้วก็เผื่อตลอด ที่ฮ่องกง ชายน์ก็เดินทางมาได้ 1 ปีเต็ม ผมได้เข้ามาสู่วงการกับค่ายบีออนคลาวด์ หลังจากจบซีรีส์ มีไปทัวร์ไปโชว์ที่ต่างประเทศ ก็อยากขอบคุณ แฟนๆ หนึ่งปีที่ผ่านมามีความสุขมากๆ ที่ได้เจอมิตรภาพใหม่ๆ เจอ นักแสดง ใหม่ๆ ทีมงานใหม่ๆ รวมไปถึงแฟนคลับใหม่ๆ ก็ยินดีที่ได้เจอแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาตลอด 1 ปี แล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆ ก็ดีใจมากๆ แผนต่อไปตอนนี้ยังไม่ทราบเลย คือต้องบอกว่าบีออนคลาวไม่สามารถจะพูดอะไรล่วงหน้าได้เลย เขาไม่ให้สปอยล์มีหนังของแขก2 วันที่ 25 นี้ครับทุก โรงภาพยนตร์ ก็จะเป็น หนังผีเกี่ยวกับอิสลาม ก็จริงๆ เขามีภาค1มาแล้วนี่ก็เป็น ภาคสอง ฉากต่อเนื่อง มา ก็มี ความน่ากลัว ความน่าสนใจ อยู่ ก็ฝาก แฟนๆ ดู ละครเวที เสร็จก็ไปดูละคร เอ้ย หนังภาพยนตร์ต่อได้ ขายทุกงาน ก็อยากให้ เงินในบัญชี มันเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ได้เป็น หนี้ ไม่มี หนี้ เลย ก็.
ยูโร ยศวรรธน์” ตื่นเต้นกดดันเพราะละครเวทีคัทไม่ได้ ซ้อมตั้งสติและทำให้เต็มที่ ‘สนุกเลย ตัดสินใจรับเพราะว่าผมไม่เคย ละครเวทีน่าสนใจอยู่แล้ว แล้วเป็นรัชดาลัยด้วย มันเป็นโรงที่ค่อนข้างใหญ่มากๆ แล้วก็ถ้าเราได้รับโอกาสตรงนี้มาผมก็คิดว่าผมอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของละครเวทีเรื่องนี้ ก็เขาก้าวเข้ามาเลย พอก้าวเข้ามาก็รู้สึกประหม่า ตื่นเต้น มันจะกดดันมากๆ กลัวหลุด ก็พยายามจะไม่ให้หลุด แต่ก็มีความกลัวแหละเพราะว่าก็อยากทำให้เต็มที่มากๆ ก็เลยต้องโฟกัสกับนักแสดง สติต้องอยู่กับตัวละครให้แบบสุดๆ ผมคิดว่าน่าจะเป็นประหม่าคนดูเพราะว่าเราซ้อมกันค่อนข้างเยอะ แต่พอการซ้อมเราไปด้วยกันได้ดีมากๆ แต่พอถ้ามาเจอแฟนๆ ที่มันเยอะหรือว่าแบบมองไปแล้วคนเยอะมีเสียงเชียร์ มีเสียงปรบมืออะไรอย่างนี้ อาจจะทำให้เราที่ไม่เคยเล่นละครเวทีมาจะมีความแบบตื่นเต้น พอตื่นเต้นแล้วอาจจะหลุด ก็ขอบคุณมากที่เห็นความตั้งใจของผม แล้วก็ผมก็อยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ พยายามฝึกตัวเองอยู่ทุกวัน ตอนแรกๆ ผมก็ต้องยอมรับว่าผมพูดไม่เก่ง คืออาจจะพูดไปเรื่อย แต่ถ้าพูดจริงจังหรือพูดในเรื่องของแบบมี มุมการคิดวิเคราะห์อะไรอาจจะไม่ถนัด ก็มาฝึกตรงนี้ก็ค่อยๆ ปรับไป ผมชวนคุยไม่ค่อยเก่งแล้วกัน พอเราด้วยความที่เราเป็นพิธีกรเราต้องชวนคุยถึงแม้จะมีสคริปต์ก็ตามถึงแม้จะแข็งเกินไป ไม่ได้มีการขยี้ ไม่มีการที่จะอยากรู้ในเรื่องของตรงนี้ เหมือนพี่ๆ ที่เก่งกันทุกคนที่ถามผมเนี่ย ผมก็ต้องฝึก ในคู่ของผมแล้วกันก็มีค่อนข้างที่จะมีหลากหลายอารมณ์ เซ็กซี่ก็มี ดราม่าก็มี มีสนุก มีฮา คือก็เป็นชีวิตมนุษย์แหละที่มันต้องเจอเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ก็ครบ นั่งตรงไหนดีหรอ ผมว่านั่งตรงกลางๆ กำลังดีต่จริงๆ นั่งได้ทุกที่นะ ซื้อบัตรหลายรอบ มุมท็อปอาจจะเห็นบางอย่าง มุมใกล้อาจจะเห็นหน้าและอาจจะเห็นถึงความเซ็กซี่ อาจจะเห็นเหงื่อบางจุด ใกล้ๆอาจจะเห็น เราฉาย 15 รอบสามารถดูได้ทุกรอบเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆ กับน้องต้นข้าวก็สนุกดี น้องค่อนข้างที่จะมีความพยายามมากๆ แล้วก็เก่งมากๆ น้องตั้งใจแหละเราก็รู้สึกว่าเออการที่เราได้คู่กับน้องเนี่ย เราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ค่อยได้มาซ้อมเท่าไหร่ เราติดภารกิจหลายที่เหมือนกัน ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ซ้อมน้อยที่สุด ก็กดดัน แต่พอได้คุยกับน้องได้อัพเดทกับน้องว่าถึงไหนแล้ว เราก็ได้เร่งรัดเข้ามาทำให้ทันก็ขอบคุณน้องมากๆ ที่ซ้อมแล้วก็เผื่อตลอด ที่ฮ่องกง ชายน์ก็เดินทางมาได้ 1 ปีเต็ม ผมได้เข้ามาสู่วงการกับค่ายบีออนคลาวด์ หลังจากจบซีรีส์ มีไปทัวร์ไปโชว์ที่ต่างประเทศ ก็อยากขอบคุณแฟนๆ หนึ่งปีที่ผ่านมามีความสุขมากๆ ที่ได้เจอมิตรภาพใหม่ๆ เจอนักแสดงใหม่ๆ ทีมงานใหม่ๆ รวมไปถึงแฟนคลับใหม่ๆ ก็ยินดีที่ได้เจอแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาตลอด 1 ปี แล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆ ก็ดีใจมากๆ แผนต่อไปตอนนี้ยังไม่ทราบเลย คือต้องบอกว่าบีออนคลาวไม่สามารถจะพูดอะไรล่วงหน้าได้เลย เขาไม่ให้สปอยล์มีหนังของแขก2 วันที่ 25 นี้ครับทุกโรงภาพยนตร์ ก็จะเป็นหนังผีเกี่ยวกับอิสลาม ก็จริงๆ เขามีภาค1มาแล้วนี่ก็เป็นภาคสองฉากต่อเนื่องมา ก็มีความน่ากลัว ความน่าสนใจอยู่ ก็ฝากแฟนๆ ดูละครเวทีเสร็จก็ไปดูละคร เอ้ย หนังภาพยนตร์ต่อได้ ขายทุกงาน ก็อยากให้เงินในบัญชีมันเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ได้เป็นหนี้ ไม่มีหนี้เลย ก็
ยูโร ยศวรรธน์ ละครเวที Once Again อีกสักครั้ง… ยิ่งเจ็บ ยิ่งจำ ยิ่งรั กดดัน เต็มที่ ประหม่า ตื่นเต้น หลุด นักแสดง สติต้องอยู่กับตัวละคร ความกลัว ความพยายาม ความเก่ง ความสนุก ความฮา ชีวิตมนุษย์ โรงภาพยนตร์ หนังผีเกี่ยวกับอิสลาม ภาคสอง ฉากต่อเนื่อง ความน่ากลัว ความน่าสนใจ แฟนๆ ละครเวทีเสร็จ หนังภาพยนตร์ต่อได้ เงินในบัญชี หนี้ ไม่เป็นหนี้ ไม่เป็นหนี้เลย
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