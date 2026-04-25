ยูโร กลับมาพร้อมอัลบั้มใหม่ 'GET ME OUTTA HERE' ปลดล็อคแนวดนตรีสุดเท่

4/25/2026
📰siamrath_online
ยูโร พีรภาสกร์ อินทร์จันทร์ ปล่อยอัลบั้มที่สอง ‘GET ME OUTTA HERE’ อัลบั้มเพลงสากลอัลบั้มแรกในชีวิต แนว Alternative R&B / Pop / Hiphop ที่ทุ่มเททำเองทุกขั้นตอน สะท้อนการเดินทางผ่านช่วงเวลาที่สับสนและท้าทายของชีวิต

ยูโร พีรภาสกร์ อินทร์จันทร์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ EURO นักร้องนักแต่งเพลงมากความสามารถ กลับมาสร้างความฮือฮาให้กับวงการเพลงอีกครั้ง ด้วยการปล่อยอัลบั้มที่สองในชีวิตที่มีชื่อว่า “GET ME OUTTA HERE” ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การกลับมาของศิลปินคนโปรดเท่านั้น แต่ยังเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดทางดนตรีของยูโรอีกด้วย อัลบั้มนี้ถือเป็นอัลบั้มเพลงสากลอัลบั้มแรกของเขา ซึ่งยูโรทุ่มเทแรงกายแรงใจทำเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเขียนเพลง การทำดนตรี ไปจนถึงการมิกซ์และมาสเตอร์ริ่งด้วยตัวเองอย่างพิถีพิถัน แนวเพลงหลักของอัลบั้มนี้เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง Alternative R&B, Pop และ Hiphop สร้างสรรค์ซาวด์ดนตรีที่แปลกใหม่และน่าสนใจ ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของยูโรได้อย่างชัดเจน “GET ME OUTTA HERE” ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชุดเพลงที่รวบรวมบทเพลงเพราะๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนการเดินทางสำรวจจิตใจของยูโรในช่วงเวลาที่สับสนและท้าทายที่สุดในชีวิต อัลบั้มนี้พาผู้ฟังดำดิ่งสู่ประสบการณ์ต่างๆ ที่ยูโรเคยเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นความรักที่ผิดหวัง การตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวเอง และความพยายามที่จะหลุดพ้นจากวงจรเดิมๆ ที่วนเวียนอยู่ซ้ำๆ ยูโรถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้ออกมาผ่านเนื้อเพลงที่ตรงไปตรงมาและจริงใจ ผสมผสานกับดนตรีที่หลากหลายและมีมิติ ทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าถึงและสัมผัสถึงอารมณ์ที่ยูโรต้องการสื่อได้อย่างลึกซึ้ง การ “หนีออกไป” จากสิ่งต่างๆ ที่กดดันและทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด และอัลบั้มนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากและความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง อัลบั้ม “GET ME OUTTA HERE” ประกอบไปด้วย 7 ซิงเกิลที่น่าสนใจ ซึ่งแต่ละเพลงก็มีเรื่องราวและสไตล์ดนตรีที่แตกต่างกันไป หนึ่งในเพลงที่โดดเด่นคือเพลง “Pretty G” ซึ่งยูโรได้ร่วมงานกับแร็ปเปอร์สาวมากความสามารถที่เป็นขวัญใจของแฟนๆ T-POP การร่วมงานกันครั้งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสไตล์ดนตรีที่แตกต่างกันได้อย่างลงตัว โดยแร็ปเปอร์สาวได้เพิ่มพาร์ตแร็ปที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความมั่นใจ สร้างสีสันให้กับเพลงและทำให้เพลงมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพลง “Pretty G” ถ่ายทอดมุมมองของผู้ชายที่ชื่นชมเสน่ห์และความสวยงามของผู้หญิง พร้อมทั้งส่งต่อพลังความมั่นใจและความเป็นตัวของตัวเองให้กับผู้หญิงทุกคน ยูโรเผยความรู้สึกว่าการทำอัลบั้มนี้เป็นประสบการณ์ที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นมาก เพราะเขาได้ลองทำผลงานที่แตกต่างจากเดิม ทั้งในด้านวิธีการคิด วิธีการทำงาน และซาวด์ดนตรีที่แปลกใหม่ เหมือนเป็นการปลดล็อคและปลดปล่อยแนวดนตรีที่เขาอยากนำเสนอมานาน อีกทั้งเขายังตั้งเป้าที่จะขยายฐานผู้ฟังให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ไม่จำกัดอยู่แค่ในประเทศไทย และยังยืนยันว่าในอนาคตจะมีผลงานที่น่าตื่นเต้นให้แฟนๆ ได้ติดตามกันอย่างแน่นอน การกลับมาครั้งนี้ของยูโรจึงเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับวงการเพลงไทย และเป็นสิ่งที่แฟนๆ รอคอยมานา

