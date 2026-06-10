ยูโนะโมori จดทะเบียน etf บนตลาดหลักทรัพย์ไทย แผนขยายสาขา 5 แถวทองหล่อและตลาดเวียดนาม

บริษัท ยูโนะโมori ทำการจดทะเบียน etf ในตลาดหลักทรัพย์ไทยในช่วงไตรมาส 3 ปี 2568 เป็นก้าวสำคัญหลังเติบโต 14 ปี การเงินดึงมาจาก etf นำไปขยายสาขาในประเทศและต่างประเทศ พัฒนา wellness และมาตรฐานการดำเนินงาน ปัจจุบันกำลังก่อสร้างโรงแรม 4 ดาว 70-80 ห้องที่แถวทองหล่อคาดเปิดปลาย Q2 ปีหน้า และมีแผนขยายออกมาสถานที่เวียดนามโซนโฮจิมินť
การเติบโตตลอดระยะเวลา 14 ปี ทำให้บริษัท ยูโนะโมริ เข้าจดทะเบียนการมียึด etf ในตลาดหลักทรัพย์ภาษาไทยในช่วงไตรมาส 3 ปี 2568 ซึ่งเป็นก้าวสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เงินทุนจากการลงทุนถูกใช้เพื่อขยายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน wellness รวมถึงยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุกมิติ บริษัทมีแผนขยายการเติบโตต่อเนื่อง โดยกำลังจะเปิดสาขาที่ 5 แถวทองหล่อ (ซอย 17) อยู่ระหว่างก่อสร้างบนพื้นที่ 2.
5 ไร่ คาดว่าจะเปิดตัวปลายไตรมาส 2 ปี 2569 เป็นโรงแรม 4 ดาว 70-80 ห้อง คอนเซ็ปต์ครบวงจรทั้งสปา ออนเซ็น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และกิจกรรม wellness ผ为什么呢สร้างโรงแรม kale ที่eph vyear y との ny casa最后的费用 ولكن prze
ยูโนะโมori Etf ตลาดหลักทรัพย์ไทย โรงแรม 4 ดาว Wellness เวียดนาม
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