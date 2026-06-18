ยูเอฟซีกลับมาจัดศึกใหญ่ที่เซี่ยงไฮ้ 28-29 สิงหาคมนี้

ยูเอฟซีประกาศจัดศึก UFC Fight Night Shanghai และ Road to UFC Season 5 รอบรองชนะเลิศ ที่เซี่ยงไฮ้ 28-29 สิงหาคมนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นและพันธมิตร Migu และ Orange Lion Sports
ยูเอฟซี ( UFC ) องค์กรศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมผสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศเดินหน้าจัดการแข่งขันครั้งสำคัญในนคร เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จในการกลับมาจัดอีเวนต์ในปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้จะจัดขึ้นสองรายการใหญ่ในวันศุกร์ที่ 28 และวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2568 ณ สังเวียน Pudong Development Bank Shanghai Oriental Sports Center อันเป็นสถานที่ระดับโลกที่พร้อมต้อนรับแฟน กีฬา การต่อสู้จากทั่วโลก รายการแรกคือศึก ROAD TO UFC ซีซั่น 5 รอบรองชนะเลิศ ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมยอดฝีมือจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะนักสู้จากเอเชีย เพื่อชิงตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและโอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักสู้ของยูเอฟซี การแข่งขันในรอบนี้จะเต็มไปด้วยความเข้มข้นและดุเดือด เพราะทุกคู่ต่อสู้ต่างมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อก้าวไปสู่สังเวียนระดับโลก ส่วนในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม จะเป็นศึก UFC FIGHT NIGHT SHANGHAI ซึ่งเป็นการแข่งขันศึกใหญ่ที่รวบรวมนักสู้ชั้นนำจากทั่วโลกมาแข่งขันกัน การกลับมาจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสำนัก กีฬา เทศบาลนคร เซี่ยงไฮ้ และรัฐบาลเขตผู่ตง ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ เซี่ยงไฮ้ ในการเป็นศูนย์กลาง กีฬา และความบันเทิงระดับโลก นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก Migu บริษัทในเครือ China Mobile ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักในการถ่ายทอดสดและสร้างคอนเทนต์พิเศษสำหรับแฟนๆ โดย Migu ถูกเรียกขานว่าเป็น 'บ้านของ UFC ' ในจีน เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่ถ่ายทอดสด UFC รวมถึงมีสิทธิ์ในการจัดการ Official Migu UFC Fan Club ที่มอบสิทธิพิเศษมากมาย เช่น การจองบัตรเข้าชมล่วงหน้า การจัดงานในครั้งนี้ยังมี Orange Lion Sports (หรือที่รู้จักในนาม Alibaba Sports/Alisports) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการและจัดการอีเวนต์ ทำให้งานยิ่งใหญ่และมีมาตรฐานระดับสากล การกลับมาจัด UFC ที่ เซี่ยงไฮ้ ในปีนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความบันเทิงให้แฟน กีฬา การต่อสู้ แต่ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของ กีฬา MMA ในจีน ซึ่งมีนักสู้จีนจำนวนมากที่เริ่มสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก การแข่งขันในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่นักสู้จีนจะได้แสดงฝีมือในบ้านเกิดของตนเอง และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจ กีฬา ประเภทนี้ สำหรับแฟน กีฬา ชาวไทย สามารถรับชมการถ่ายทอดสดทั้งสองรายการได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชัน UFC Fight Pass โดยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มวยและโปรแกรมการแข่งขันประกาศให้ทราบในเร็วๆ นี.
ยูเอฟซี (UFC) องค์กรศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมผสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศเดินหน้าจัดการแข่งขันครั้งสำคัญในนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จในการกลับมาจัดอีเวนต์ในปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้จะจัดขึ้นสองรายการใหญ่ในวันศุกร์ที่ 28 และวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2568 ณ สังเวียน Pudong Development Bank Shanghai Oriental Sports Center อันเป็นสถานที่ระดับโลกที่พร้อมต้อนรับแฟนกีฬาการต่อสู้จากทั่วโลก รายการแรกคือศึก ROAD TO UFC ซีซั่น 5 รอบรองชนะเลิศ ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมยอดฝีมือจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะนักสู้จากเอเชีย เพื่อชิงตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและโอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักสู้ของยูเอฟซี การแข่งขันในรอบนี้จะเต็มไปด้วยความเข้มข้นและดุเดือด เพราะทุกคู่ต่อสู้ต่างมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อก้าวไปสู่สังเวียนระดับโลก ส่วนในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม จะเป็นศึก UFC FIGHT NIGHT SHANGHAI ซึ่งเป็นการแข่งขันศึกใหญ่ที่รวบรวมนักสู้ชั้นนำจากทั่วโลกมาแข่งขันกัน การกลับมาจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสำนักกีฬาเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และรัฐบาลเขตผู่ตง ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเซี่ยงไฮ้ในการเป็นศูนย์กลางกีฬาและความบันเทิงระดับโลก นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก Migu บริษัทในเครือ China Mobile ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักในการถ่ายทอดสดและสร้างคอนเทนต์พิเศษสำหรับแฟนๆ โดย Migu ถูกเรียกขานว่าเป็น 'บ้านของ UFC' ในจีน เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่ถ่ายทอดสด UFC รวมถึงมีสิทธิ์ในการจัดการ Official Migu UFC Fan Club ที่มอบสิทธิพิเศษมากมาย เช่น การจองบัตรเข้าชมล่วงหน้า การจัดงานในครั้งนี้ยังมี Orange Lion Sports (หรือที่รู้จักในนาม Alibaba Sports/Alisports) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการและจัดการอีเวนต์ ทำให้งานยิ่งใหญ่และมีมาตรฐานระดับสากล การกลับมาจัด UFC ที่เซี่ยงไฮ้ในปีนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความบันเทิงให้แฟนกีฬาการต่อสู้ แต่ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของกีฬา MMA ในจีน ซึ่งมีนักสู้จีนจำนวนมากที่เริ่มสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก การแข่งขันในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่นักสู้จีนจะได้แสดงฝีมือในบ้านเกิดของตนเอง และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจกีฬาประเภทนี้ สำหรับแฟนกีฬาชาวไทย สามารถรับชมการถ่ายทอดสดทั้งสองรายการได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชัน UFC Fight Pass โดยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มวยและโปรแกรมการแข่งขันประกาศให้ทราบในเร็วๆ นี
UFC เซี่ยงไฮ้ Road To UFC MMA ศึกซังไฮ้
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