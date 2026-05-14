Head Topics

ยูเออีปฏิเสธข่าวอิหร่าน จึงลงมติไม่สมบูรณ์ ในการประชุมวุฒิสภา

Politics News

ยูเออีปฏิเสธข่าวอิหร่าน จึงลงมติไม่สมบูรณ์ ในการประชุมวุฒิสภา
YemenIranAirstrike
📆5/14/2026 4:52 AM
📰nnanews
23 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 51%

สหรัฐอเมริกาเปิดการประชุมวุฒิสภาขึ้นเพื่อเยาดยาการปฏิบัติรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แต่วันนี้ อิสราเอลพบภาระภพใหม่ในการดำเนินการลงลุยทางถาวรต่ออิหร่าน โดยโดนัลด์ ทรัมป์ได้กล่าวถึงการจัดตั้งฐานการบินของอิสราเอลที่ประเทศซูดาห์ โดยได้พูดถึงในครั้งนี้ว่า "เป็นการตอบโต้ที่ชัดเจน" ที่ได้รับการยอมรับ โดยยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา "เป็นความลับที่ต้องแอบซ่อน"

กระทรวงการต่างประเทศยูเออีออกมาปฏิเสธข่าวนี้ทันที โดยระบุว่าเป็นข้อมูลที่ "ไม่มีมูลความจริง" และยืนยันว่าความสัมพันธ์กับอิสราเอลไม่ใช่ความลับที่ต้องแอบซ่อน อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ออกมาเตือนว่าการสมคบคิดกับอิสราเอลถือเป็น "ความผิดที่อภัยให้ไม่ได้" และผู้ที่ให้ความร่วมมือกับไซออนิสต์จะต้อง "ถูกกำราบ" พร้อมระบุว่าหน่วยความมั่นคงของอิหร่านทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวเหล่านี้มานานแล้วในการลงมติครั้งที่ 7 เพื่อพยายามจำกัดอำนาจการทำสงครามของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการบุกอิหร่าน ปรากฏว่าเสียงสนับสนุนยังไม่เพียงพอ โดยแพ้ไป 50 ต่อ 49 เสีย ด้าน สว.

ชัค ชูเมอร์ ประณามรีพับลิกันที่ยังคงปล่อยให้ทรัมป์เดินหน้าสงครามที่ไม่มีการอนุมัติอย่างถูกต้อง ซึ่งกำลังสร้างความหายนะทางเศรษฐกิจแก่ชาวอเมริกันในขณะที่การเจรจาสันติภาพอิสราเอล-เลบานอน กำลังจะเริ่มต้นขึ้นที่วอชิงตัน ดี. ซี.

ในวันอาทิตย์นี้ แต่อิสราเอลยังคงเดินหน้าถล่มเลบานอนตอนใต้อย่างหนักดาวน์โหลดโดรนและปืนใหญ่ของอิสราเลาพุ่งเป้าไปที่รถยนต์บนทางหลวงระหว่างเบรุตและไซดอน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 15 ราย ซึ่งรวมถึงผู้หญิงและเด็

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

nnanews /  🏆 64. in TH

Yemen Iran Airstrike U.S. Congress U.S. Senate

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-14 07:52:11