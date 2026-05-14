ยูเออีปฏิเสธข่าวอิหร่าน จึงลงมติไม่สมบูรณ์ ในการประชุมวุฒิสภา

สหรัฐอเมริกาเปิดการประชุมวุฒิสภาขึ้นเพื่อเยาดยาการปฏิบัติรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แต่วันนี้ อิสราเอลพบภาระภพใหม่ในการดำเนินการลงลุยทางถาวรต่ออิหร่าน โดยโดนัลด์ ทรัมป์ได้กล่าวถึงการจัดตั้งฐานการบินของอิสราเอลที่ประเทศซูดาห์ โดยได้พูดถึงในครั้งนี้ว่า "เป็นการตอบโต้ที่ชัดเจน" ที่ได้รับการยอมรับ โดยยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา "เป็นความลับที่ต้องแอบซ่อน"
กระทรวงการต่างประเทศยูเออีออกมาปฏิเสธข่าวนี้ทันที โดยระบุว่าเป็นข้อมูลที่ "ไม่มีมูลความจริง" และยืนยันว่าความสัมพันธ์กับอิสราเอลไม่ใช่ความลับที่ต้องแอบซ่อน อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ออกมาเตือนว่าการสมคบคิดกับอิสราเอลถือเป็น "ความผิดที่อภัยให้ไม่ได้" และผู้ที่ให้ความร่วมมือกับไซออนิสต์จะต้อง "ถูกกำราบ" พร้อมระบุว่าหน่วยความมั่นคงของอิหร่านทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวเหล่านี้มานานแล้วในการลงมติครั้งที่ 7 เพื่อพยายามจำกัดอำนาจการทำสงครามของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการบุกอิหร่าน ปรากฏว่าเสียงสนับสนุนยังไม่เพียงพอ โดยแพ้ไป 50 ต่อ 49 เสีย ด้าน สว.
ชัค ชูเมอร์ ประณามรีพับลิกันที่ยังคงปล่อยให้ทรัมป์เดินหน้าสงครามที่ไม่มีการอนุมัติอย่างถูกต้อง ซึ่งกำลังสร้างความหายนะทางเศรษฐกิจแก่ชาวอเมริกันในขณะที่การเจรจาสันติภาพอิสราเอล-เลบานอน กำลังจะเริ่มต้นขึ้นที่วอชิงตัน ดี. ซี.
ในวันอาทิตย์นี้ แต่อิสราเอลยังคงเดินหน้าถล่มเลบานอนตอนใต้อย่างหนักดาวน์โหลดโดรนและปืนใหญ่ของอิสราเลาพุ่งเป้าไปที่รถยนต์บนทางหลวงระหว่างเบรุตและไซดอน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 15 ราย ซึ่งรวมถึงผู้หญิงและเด็
