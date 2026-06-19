ยูเครนส่งโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันกลางกรุงมอสโกซ้ำสองในสามวัน ฝนตกเป็นคราบน้ำมัน

โดรนยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันทางตะวันออกเฉียงใต้ของมอสโกเป็นครั้งที่สองในสามวัน ทำให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรง ฝนตกเป็นคราบน้ำมัน สนามบินต้องอพยพ ราคาน้ำมันพุ่ง
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 10.00 น.
ตามเวลาท้องถิ่น โดรนของยูเครนจำนวนหลายลำได้บินหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซีย และเข้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงมอสโก โดยสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับแท่นกลั่นและถังเก็บน้ำมัน ทำให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงและกลุ่มควันสีดำหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองในรอบสามวัน หลังจากก่อนหน้านี้ยูเครนเคยโจมตีโรงกลั่นน้ำมันอีกแห่งในเขตคาลูกาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน เป้าหมายของยูเครนคือการทำลายอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักที่ใช้สนับสนุนการทำสงคราม แม้ว่าโรงกลั่นที่ถูกโจมตีจะตั้งอยู่ในพื้นที่ชานเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของมอสโก ห่างจากพระราชวังเครมลินเพียง 16 กิโลเมตร แต่การโจมตีครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ายูเครนมีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายแอนดรีย์ ซีบีฮา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครน โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ว่า ชาวมอสโกจำนวนมากตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้ด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น เขาตอบกลับว่าประเทศของพวกเขา (รัสเซีย) เป็นผู้เริ่มสงครามรุกรานยูเครนและฆ่าประชาชนของเขามาหลายปี ตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องไปถามประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ว่าเขาจะยุติสงครามเมื่อไหร่ เจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ใหม่ในการเปลี่ยนกระแสสงคราม โดยประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ได้นำเสนอข้อมูลนี้ต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา และผู้นำกลุ่ม G7 ในการประชุมสุดยอดที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ที่ปรึกษาของทำเนียบเครมลินปฏิเสธว่าสถานการณ์ในสมรภูมิเปลี่ยนไปในทางที่เสียเปรียบรัสเซีย และกล่าวว่าทรัมป์ถูกชักจูงด้วยแนวคิดอันตราย ผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้ทำให้เกิดความปั่นป่วนอย่างมากในกรุงมอสโก เที่ยวบินทั้งหมดถูกระงับที่สนามบินเชเรเมเตียโว ซึ่งเป็นสนามบินที่พลุกพล่านที่สุดของประเทศ รวมถึงสนามบินโดโมเดโดโวและวุคโคโว ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ต้องอพยพออกจากอาคารผู้โดยสารอย่างเร่งด่วน การจราจรบนทางหลวงหมายเลข M4 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ดังกล่าวหยุดชะงักเป็นเวลาหลายชั่วโมง ชาวเมืองในแถบชานเมืองรายงานว่ามีฝนตกลงมาผสมกับคราบน้ำมัน ทำให้รถยนต์และขอบหน้าต่างเปื้อนเป็นจุดดำ นอกจากนี้ยังเกิดการขาดแคลนน้ำมันเบนซินในบางพื้นที่ เนื่องจากโรงกลั่นหลายแห่งถูกปิดซ่อมแซม ราคาน้ำมันเบนซินเกรดพรีเมียมพุ่งขึ้นถึง 19% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามข้อมูลของหน่วยงานตรวจสอบการผูกขาดของรัฐบาลกลางรัสเซีย ซึ่งได้ขอให้ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ชี้แจงสาเหตุของการปรับขึ้นราคา ทางการมอสโกพยายามสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าสถานการณ์น้ำมันเบนซินยังคงปกติ แต่ก็ต้องยอมรับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงกลั่นน้ำมันอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานในระยะยาว การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการประชุมสุดยอดที่เมืองคาซาน ซึ่งประธานาธิบดีปูตินกำลังให้การต้อนรับผู้นำจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่นักวิเคราะห์ทางการเมืองชี้ว่าชาวรัสเซียจำนวนมากพยายามเพิกเฉยต่อความเป็นจริงของสงครามที่เครมลินยังคงเรียกว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหาร การโจมตีด้วยโดรนที่เข้าใกล้ใจกลางกรุงมอสโกเช่นนี้ทำให้ประชาชนเริ่มตระหนักถึงความเปราะบางของระบบป้องกันประเทศ และอาจส่งผลต่อการสนับสนุนสงครามภายในประเทศ การโจมตีครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นว่ายูเครนมีขีดความสามารถในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีโดรนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเจาะทะลุแนวป้องกันอันแน่นหนาของรัสเซียได้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและจิตใจต่อประชาชนชาวรัสเซีย ความเคลื่อนไหวล่าสุดของยูเครนชี้ให้เห็นว่าสงครามครั้งนี้กำลังเข้าสู่ระยะใหม่ที่อันตรายมากขึ้น โดยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญภายในรัสเซียไม่เพียงแต่จะบั่นทอนกำลังทางเศรษฐกิจของศัตรูเท่านั้น แต่ยังส่งสัญญาณไปยังพลเรือนรัสเซียว่าพวกเขาไม่สามารถปลอดภัยได้อีกต่อไป แม้จะอยู่ในเมืองหลวงก็ตาม ขณะที่สงครามยังคงยืดเยื้อมานานกว่าสี่ปี ยูเครนพยายามกดดันรัสเซียในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการทหาร เศรษฐกิจ หรือจิตวิทยา เพื่อหวังให้รัสเซียยอมถอยและยุติการรุกราน การโจมตีโรงกลั่นน้ำมันกลางกรุงมอสโกครั้งนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการโจมตีที่รุนแรงมากขึ้นในอนาค
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