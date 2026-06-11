ยุ้ย ญาติเยอะ ปิดตำนานนักร้องลูกทุ่ง ลาไมค์บอกลาพุ่มพวง ดวงจันทร์ มุ่งหน้าสู่เส้นทางใหม่สร้างรายได้หลักแสนกับครอบครัว

อดีตนักร้องดัง ยุ้ย ญาติเยอะ เดินทางไปกราบไหว้พุ่มพวง ดวงจันทร์ ณ วัดทับกระดาน พร้อมประกาศเลิกร้องเพลงอย่างเป็นทางการ เพื่อทุ่มเทเวลาให้ครอบครัวและการทำคอนเทนต์ออนไลน์ที่สร้างรายได้มหาศาล
บรรยากาศแห่งความศรัทธาและความอาลัยรักได้อบอวลไปทั่วบริเวณ วัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ ยุ้ย ญาติเยอะ อดีตนักร้องลูกทุ่งสาวผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รักของแฟนเพลงทั่วประเทศ ได้เดินทางพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ในวาระครบรอบการจากไปเป็นปีที่ 34 การเดินทางในครั้งนี้มีความพิเศษและเต็มไปด้วยความตื้นตันใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเดินทางมาเพื่อแสดงความกตัญญูและบอกลาเส้นทางสายดนตรีที่เธอเคยเดินตามรอยเท้าของรุ่นพี่ผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเพลงลูกทุ่งไทยอย่าง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ซึ่งถือเป็นไอดอลและเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เธอเข้าสู่เส้นทางศิลปินในอดีต ในขณะที่อยู่ต่อหน้าหุ่นขี้ผึ้งของ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ยุ้ย ญาติเยอะ ได้จุดธูปและกราบไหว้ด้วยความเคารพรัก พร้อมกับเอ่ยคำบอกลาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก โดยเธอกล่าวกับพี่ผึ้งว่า ตั้งแต่ปีแรกที่เธอเริ่มมีโอกาสได้มาร้องเพลงในงานรำลึกถึงพุ่มพวง เธอได้มาทำหน้าที่นี้อย่างต่อเนื่องทุกปีด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ แต่ทว่าในปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่เธอจะมาในฐานะนักร้อง เพราะเธอได้ตัดสินใจ เลิกร้องเพลง อย่างเป็นทางการแล้ว แม้ว่าเธอจะไม่ได้มาร้องเพลงให้ฟังอีก แต่เธอยืนยันว่าจะยังคงเดินทางมาไหว้และเยี่ยมเยียนพี่ผึ้งที่ วัดทับกระดาน แห่งนี้อยู่เสมอ เพราะความรักและความคิดถึงที่มีต่อราชินีลูกทุ่งนั้นจะยังคงอยู่ในใจของเธอตลอดไป ซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่พบเห็นและแฟนคลับที่ติดตามข่าวสารเป็นอย่างมาก สำหรับการตัดสินใจก้าวออกจากวงการร้องเพลงในครั้งนี้ ยุ้ย ญาติเยอะ ได้เปิดเผยถึงเหตุผลเบื้องหลังและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตว่า เธอเริ่มรู้สึกถึงภาวะหมดไฟในด้านการร้องเพลงและต้องการแสวงหาความสุขในรูปแบบใหม่ที่เรียบง่ายและได้ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้น ปัจจุบันเธอได้เปลี่ยนบทบาทจากศิลปินบนเวทีมาเป็นครีเอเตอร์สร้างสรรค์ คอนเทนต์ออนไลน์ โดยจับมือกับสามีและลูกชายในการผลิตคลิปวิดีโอในรูปแบบบ้านๆ ที่เน้นความจริงใจและความเป็นธรรมชาติ ซึ่งการหันมาลุยทำคอนเทนต์ในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้ชม จนสามารถสร้างรายได้ต่อเดือนสูงถึงหลักแสนบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทำให้เธอมีความมั่นคงในชีวิตและสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาแสงสีเสียงจากเวทีคอนเสิร์ตอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อข่าวการประกาศ เลิกร้องเพลง ของเธอถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลมีเดีย ได้เกิดกระแสการแสดงความคิดเห็นจากแฟนเพลงจำนวนมหาศาลที่ต่างเข้ามาแสดงความเสียดายและระบุว่าคิดถึงเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์ของเธอเป็นอย่างมาก หลายคนเข้ามาให้กำลังใจและชื่นชมในความกล้าหาญที่เธอเลือกเดินในเส้นทางที่ตัวเองมีความสุข พร้อมทั้งอวยพรให้เธอและครอบครัวประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ต่อไป เรื่องราวของ ยุ้ย ญาติเยอะ จึงไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการอำลาอาชีพเดิม แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนเห็นว่า การกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิต แม้จะทิ้งความสำเร็จเดิมไว้เบื้องหลัง แต่หากสิ่งใหม่นั้นนำมาซึ่งความสุขและความสมดุลในครอบครัว ก็ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่.
บรรยากาศแห่งความศรัทธาและความอาลัยรักได้อบอวลไปทั่วบริเวณวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ ยุ้ย ญาติเยอะ อดีตนักร้องลูกทุ่งสาวผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รักของแฟนเพลงทั่วประเทศ ได้เดินทางพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ในวาระครบรอบการจากไปเป็นปีที่ 34 การเดินทางในครั้งนี้มีความพิเศษและเต็มไปด้วยความตื้นตันใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเดินทางมาเพื่อแสดงความกตัญญูและบอกลาเส้นทางสายดนตรีที่เธอเคยเดินตามรอยเท้าของรุ่นพี่ผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเพลงลูกทุ่งไทยอย่างพุ่มพวง ดวงจันทร์ ซึ่งถือเป็นไอดอลและเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เธอเข้าสู่เส้นทางศิลปินในอดีต ในขณะที่อยู่ต่อหน้าหุ่นขี้ผึ้งของพุ่มพวง ดวงจันทร์ ยุ้ย ญาติเยอะ ได้จุดธูปและกราบไหว้ด้วยความเคารพรัก พร้อมกับเอ่ยคำบอกลาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก โดยเธอกล่าวกับพี่ผึ้งว่า ตั้งแต่ปีแรกที่เธอเริ่มมีโอกาสได้มาร้องเพลงในงานรำลึกถึงพุ่มพวง เธอได้มาทำหน้าที่นี้อย่างต่อเนื่องทุกปีด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ แต่ทว่าในปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่เธอจะมาในฐานะนักร้อง เพราะเธอได้ตัดสินใจเลิกร้องเพลงอย่างเป็นทางการแล้ว แม้ว่าเธอจะไม่ได้มาร้องเพลงให้ฟังอีก แต่เธอยืนยันว่าจะยังคงเดินทางมาไหว้และเยี่ยมเยียนพี่ผึ้งที่วัดทับกระดานแห่งนี้อยู่เสมอ เพราะความรักและความคิดถึงที่มีต่อราชินีลูกทุ่งนั้นจะยังคงอยู่ในใจของเธอตลอดไป ซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่พบเห็นและแฟนคลับที่ติดตามข่าวสารเป็นอย่างมาก สำหรับการตัดสินใจก้าวออกจากวงการร้องเพลงในครั้งนี้ ยุ้ย ญาติเยอะ ได้เปิดเผยถึงเหตุผลเบื้องหลังและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตว่า เธอเริ่มรู้สึกถึงภาวะหมดไฟในด้านการร้องเพลงและต้องการแสวงหาความสุขในรูปแบบใหม่ที่เรียบง่ายและได้ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้น ปัจจุบันเธอได้เปลี่ยนบทบาทจากศิลปินบนเวทีมาเป็นครีเอเตอร์สร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์ โดยจับมือกับสามีและลูกชายในการผลิตคลิปวิดีโอในรูปแบบบ้านๆ ที่เน้นความจริงใจและความเป็นธรรมชาติ ซึ่งการหันมาลุยทำคอนเทนต์ในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้ชม จนสามารถสร้างรายได้ต่อเดือนสูงถึงหลักแสนบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทำให้เธอมีความมั่นคงในชีวิตและสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาแสงสีเสียงจากเวทีคอนเสิร์ตอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อข่าวการประกาศเลิกร้องเพลงของเธอถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลมีเดีย ได้เกิดกระแสการแสดงความคิดเห็นจากแฟนเพลงจำนวนมหาศาลที่ต่างเข้ามาแสดงความเสียดายและระบุว่าคิดถึงเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์ของเธอเป็นอย่างมาก หลายคนเข้ามาให้กำลังใจและชื่นชมในความกล้าหาญที่เธอเลือกเดินในเส้นทางที่ตัวเองมีความสุข พร้อมทั้งอวยพรให้เธอและครอบครัวประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ต่อไป เรื่องราวของ ยุ้ย ญาติเยอะ จึงไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการอำลาอาชีพเดิม แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนเห็นว่า การกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิต แม้จะทิ้งความสำเร็จเดิมไว้เบื้องหลัง แต่หากสิ่งใหม่นั้นนำมาซึ่งความสุขและความสมดุลในครอบครัว ก็ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่
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