ยุโรปส่อวิกฤตน้ำมันเครื่องบินสำรองเหลือน้อย IEA เตือนอาจยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมาก

ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ออกรายงานเตือนยุโรปอาจเผชิญวิกฤตน้ำมันเครื่องบินสำรองเหลือเพียง 6 สัปดาห์ หากไม่สามารถหาแหล่งเชื้อเพลิงทดแทนตะวันออกกลางได้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ และสายการบินเริ่มยกเลิกเที่ยวบินเพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ ( IEA ) ได้ออกแถลงการณ์เตือนถึงสถานการณ์พลังงานที่อาจเข้าสู่ภาวะวิกฤตในทวีป ยุโรป โดยระบุว่า ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสำรองที่ ยุโรป มีอยู่อาจเพียงพอสำหรับการใช้งานได้อีกเพียงประมาณ 6 สัปดาห์เท่านั้น หากยังไม่สามารถสรรหาแหล่งนำเข้าเชื้อเพลิงอื่นมาทดแทนปริมาณน้ำมันจากตะวันออกกลางได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม สถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นภายในเดือนมิถุนายน 2569 หากไม่มีมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ปัญหาดังกล่าวมีต้นตอมาจากการที่อิหร่านได้สั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งและลำเลียงพลังงานที่สำคัญยิ่งต่อภูมิภาค เป็นเวลามากกว่าหนึ่งเดือน เพื่อเป็นการตอบโต้ต่อการโจมตีที่เกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล การปิดเส้นทางเดินเรือที่สำคัญนี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุปทานน้ำมันทั่วโลก และยิ่งซ้ำเติมความกังวลด้านความมั่นคงทางพลังงานของยุโรปที่กำลังเผชิญกับความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่อง IEA รายงานเพิ่มเติมว่า การปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันเครื่องบินพุ่งสูงขึ้นจนถึงระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยราคาอ้างอิงในยุโรปได้พุ่งแตะระดับ 1,838 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับ 831 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ดังกล่าว หากสถานการณ์ความตึงเครียดและการปิดเส้นทางเดินเรือยังคงยืดเยื้อต่อไป ยุโรปอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับการยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความต้องการเดินทางทางอากาศสูงที่สุดของปี แม้ว่าในขณะนี้ หลายประเทศในยุโรปจะมีความพยายามเร่งนำเข้าน้ำมันจากแหล่งอื่น เช่น สหรัฐอเมริกาและไนจีเรีย มาใช้ทดแทน แต่ IEA ได้ออกมาเตือนว่า ปริมาณน้ำมันที่สามารถนำเข้าทดแทนได้นั้นยังคงมีสัดส่วนน้อยมาก และไม่เพียงพอที่จะชดเชยปริมาณน้ำมันที่ขาดหายไปจากตะวันออกกลางได้อย่างมีนัยสำคัญ ภาคอุตสาหกรรมการบินทั่วทั้งยุโรปกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของสายการบินและอาจนำไปสู่การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารในอนาคตอันใกล้ ผลกระทบจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในภาคธุรกิจสายการบิน สายการบิน EasyJet ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นถึง 25 ล้านปอนด์ เฉพาะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวเท่านั้น ขณะที่กลุ่มสมาคมสายการบินในยุโรปได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อสหภาพยุโรปให้พิจารณาผ่อนปรนกฎระเบียบเกี่ยวกับการชดเชยผู้โดยสาร โดยขอให้มีการพิจารณาการขาดแคลนเชื้อเพลิงอันเนื่องมาจากสถานการณ์สงครามเป็นการกระทำสุดวิสัย (force majeure) เพื่อช่วยประคองธุรกิจของสายการบินให้อยู่รอดได้ในภาวะวิกฤตนี้ ด้านสายการบิน KLM ของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Air France-KLM ได้ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา ว่า จำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินภายในภูมิภาคยุโรปจำนวน 160 เที่ยวบินตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนราคาเชื้อเพลิงที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ทางสายการบินได้ระบุว่า การยกเลิกเที่ยวบินในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินในยุโรป และยืนยันว่าปัจจุบันยังคงมีปริมาณเชื้อเพลิงเพียงพอและไม่ได้ประสบปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานโดยตรง แต่ก็ยอมรับว่าสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความท้าทายอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในระยะยา
IEA ชี้อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกจะชะลอตัวอย่างชัดเจนในปี 2571 : อินโฟเควสท์สำนักงานพลังงานสากล (IEA) เปิดเผยว่า การขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกมีแนวโน้มจะชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดภายในปี 2571 เนื่องจากราคาที่พุ่งสูงและความกังวลเรื่องความมั่นคงของอุปทานน้ำมัน ซึ่งจะเร่งให้เกิดการหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมากขึ้น ในรายงานตลาดระยะกลาง “Oil 2023” นั้น IEA ระบุว่า อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกจะปรับตัวขึ้น 6% ระหว่างปี 2565-2571 แตะที่ระดับ 105.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน (mb/d) โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากภาคปิโตรเคมีและภาคการบิน ข้อมูลระบุว่า ภาคปิโตรเคมีจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโตของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลก ขณะที่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG), อีเทน และแนฟทา คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2565-2571 อย่างไรก็ตาม IEA ระบุว่า การขยายตัวของอุปสงค์หลังจากปี 2566 จะชะลอลงสำหรับน้ำมันเบนซิน และหลังจากปี 2569 การขยายตัวของอุปสงค์เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมโดยรวมจะลดลง นายฟาติห์ บิโรล ผู้อำนวยการบริหารของ IEA กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจพลังงานสะอาดเริ่มเร่งตัวขึ้น โดยที่อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกกำลังจะถึงจุดสูงสุดก่อนสิ้นทศวรรษนี้ เนื่องจากยานยนต์ไฟฟ้า ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีอื่น ๆ ก้าวหน้าขึ้น” IEA ระบุในรายงานว่า […]
IEA ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกครั้งแรกในปีนี้ เซ่นพิษเศรษฐกิจแย่ : อินโฟเควสท์สำนักงานพลังงานสากล (IEA) เปิดเผยในวันนี้ (13 ก.ค.) ว่า ได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันโลกเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นผลมาจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศร่ำรวยที่เศรษฐกิจย่ำแย่เป็นพิเศษ IEA กล่าวว่า อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2566 แตะระดับเฉลี่ย 102.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยจีนคิดเป็นสัดส่วน 70% ของการเติบโตของอุปสงค์ทั่วโลกในปีนี้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงการปรับลดลง 220,000 บาร์เรลต่อวัน จากรายงานคาดการณ์เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่ง IEA คาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ำมันโลกจะเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน IEA ระบุในรายงานตลาดน้ำมันประจำเดือนฉบับล่าสุดที่เผยแพร่ในวันนี้ (13 ก.ค.) ว่า “ปัญหาเศรษฐกิจมหภาคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้ชัดจากการผลิตที่ตกต่ำลงอย่างหนัก ทำให้เราต้องปรับลดประมาณการการเติบโตของอุปสงค์น้ำมันโลกสำหรับปี 2566 ให้ต่ำลงเป็นครั้งแรกในปีนี้” “อุปสงค์น้ำมันโลกได้รับแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย เนื่องจากนโยบายด้านการเงินที่เข้มงวดอย่างมากในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา” IEA กล่าว IEA กล่าวว่า ในปีหน้า อุปสงค์น้ำมันโลกมีแนวโน้มเติบโตชะลอตัวลงสู่ 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเริ่มสูญเสียแรงผลักดัน รวมถึงมีการใช้มาตรการกระตุ้นให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น […]
IEA คาดอุปสงค์น้ำมันชะลอตัวในปี 2567 เหตุศก.ซบเซา - การใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น : อินโฟเควสท์สำนักงานพลังงานสากล (IEA) ระบุในวันนี้ (11 ส.ค.) ว่า อุปสงค์น้ำมันในปีหน้าจะเติบโตช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจมหภาคซบเซา การฟื้นตัวลดลงหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ในรายงานตลาดน้ำมันประจำเดือนส.ค. นั้น IEA คาดการณ์ว่าการเติบโตของอุปสงค์น้ำมันจะอยู่ที่ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2567 ซึ่งลดลง 150,000 บาร์เรลต่อวันจากการประมาณการครั้งก่อน IEA ระบุว่า “สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ท้าทายนี้ เป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นและสินเชื่อธนาคารที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เผชิญกับการผลิตและการค้าที่ซบเซาอยู่แล้วเป็นทุนเดิม” ในปี 2566 อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเดินทางทางอากาศในช่วงฤดูร้อน การใช้น้ำมันมากขึ้นในการผลิตกระแสไฟฟ้า และกิจกรรมปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้นในจีน ซึ่งส่งผลให้การคาดการณ์สำหรับปี 2566 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่ อุปสงค์น้ำมันในปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่เฉลี่ย 102.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยจีนครองสัดส่วนการเติบโตมากกว่า 70% แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจก็ตาม ทั้งนี้อุปสงค์น้ำมันแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 103 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในเดือนมิ.ย. และทาง IEA คาดว่า อุปสงค์น้ำมันจะแตะระดับสูงสุดอีกครั้งในเดือนส.ค. […]
โกลด์แมน แซคส์ชี้ IEA อาจกดราคาน้ำมันลง 7 ดอลลาร์/บาร์เรลโกลด์แมน แซคส์รายงานว่า การระบายน้ำมันจากคลังสำรองของ IEA อาจทำให้ราคาน้ำมันดิบลดลง ขณะที่ IEA เตรียมหารือเรื่องดังกล่าว และสหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนี CPI เดือนกุมภาพันธ์
‘IEA’ ถอดบทเรียน ตะวันออกกลางเดือด ชี้ซัพพลาย‘แร่หายาก’กระจุกตัวห่วงซ้ำรอยพลังงานแร่หายาก หรือ Rare earth elements กำลังก้าวขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในการกำหนดนโยบายระดับโลกด้านพลังงาน การขนส่ง การผลิตขั้นสูง และเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้ความต้องการยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ห่วงโซ่อุปทานยังคงกระจุกตัวสูง
