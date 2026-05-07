กรมวิชาการเกษตรนำทีมปฏิรูปการใช้ปุ๋ยในภาคเกษตรกรรม มุ่งปรับสัดส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงเหลือ 70% และเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์เป็น 30% พร้อมอัดฉีดงบ 6 พันล้านบาท ดูแลพื้นที่เกษตร 147 ล้านไร่ทั่วประเทศ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และฟื้นฟูสภาพดินอย่างยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของภาคเกษตรกรรมไทยได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 โดยนายรพีภัทร์ได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เกษตรวิถีใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพลิกโฉมโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น โดยหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อลดการพึ่งพานำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงและผันผวนตามสถานการณ์โลก นโยบายดังกล่าวได้กำหนดแนวทางชัดเจนในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน โดยมุ่งเน้นให้ลดสัดส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีลงให้เหลือร้อยละ 70 และเพิ่มการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพขึ้นมาเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด ซึ่งแนวทางนี้ไม่เพียงแต่จะช่วย ลดต้นทุนการผลิต ในระยะสั้น แต่ยังเป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในระยะยาว ลดการสะสมของสารเคมี และสร้างสมดุลทางนิเวศวิทยาให้กลับคืนสู่ผืนดินไทยอีกครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำนวนมหาศาลถึง 6,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนงานให้ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรทั่วประเทศไทยที่มีเนื้อที่รวมกว่า 147.
73 ล้านไร่ ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพดินและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้มีการแบ่งกลุ่มการดูแลออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มนาข้าวซึ่งมีพื้นที่กว่า 60 ล้านไร่ กลุ่มพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย และกลุ่มพืชสวนที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เช่น ทุเรียน ลำไย ยางพารา และกาแฟ เพื่อวางแผนการสนับสนุนและให้คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด ซึ่งจะช่วยป้องกันการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นและลดการสิ้นเปลืองงบประมาณของเกษตรกร นอกจากการส่งเสริมเรื่องปุ๋ยอินทรีย์แล้ว ภาครัฐยังได้ออกมาตรการเร่งด่วน 5 ด้าน เพื่อสร้างความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานของปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลผลิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิ้นปี ซึ่งนายรพีภัทร์ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ประเทศไทยมีปริมาณปุ๋ยสำรองเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร แม้ว่าในปัจจุบันอาจจะมีสถานการณ์ปุ๋ยยูเรียบางส่วนที่เริ่มตึงตัว แต่ทางภาครัฐได้เตรียมแนวทางแก้ไขด้วยการส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยสูตรผสมอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันและกำลังได้รับความนิยม เช่น สูตร 4-20-5 เพื่อให้การผลิตไม่หยุดชะงัก ขณะเดียวกันได้มีการออกคำเตือนและมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ห้ามไม่ให้มีการกักตุนปุ๋ยหรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาปุ๋ยในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรรายย่อยไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในยามที่ปัจจัยการผลิตขาดแคลน ในภาพรวม ยุทธศาสตร์ครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับภาคเกษตรกรรมไทยสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยการเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาสารเคมีเพียงอย่างเดียว ไปสู่การใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ภายในประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจากการลดต้นทุน แต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงเป็นการตอบโจทย์เทรนด์การเกษตรโลกที่มุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรไทยสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาวะเศรษฐกิจโลกได้อย่างมั่นคงและมั่งคั่งในอนาค
