ยุค Agentic Commerce: โอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI Agents

สำรวจการมาถึงของยุค Agentic Commerce ที่ AI Agents จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมทั้งวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้ รวมถึงความจำเป็นในการมีกรอบการกำกับดูแลที่เข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย
เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค Agentic Commerce ที่เศรษฐกิจจะถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของ AI Agents ซึ่งเป็น AI ที่มนุษย์มอบอำนาจให้ทำงานโดยอัตโนมัติ แต่ขอบเขตการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่การจัดการตารางเวลาหรือเอกสารเท่านั้น แต่จะขยายไปถึงการตัดสินใจทางการเงินและการทำธุรกรรมด้วยตนเอง AI Agents จะสร้างโอกาสทางธุรกิจมากมาย แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เราพร้อมหรือไม่สำหรับโลกที่ AI สามารถเจรจาและทำธุรกรรมกับ AI ด้วยกันเอง?
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ชี้ให้เห็นว่า AI Agents กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการจองการเดินทาง การซื้อสินค้าโดยอัตโนมัติ และในอนาคตอันใกล้นี้ คาดว่า AI Agents จะสามารถดูแลกระบวนการซื้อขายที่ซับซ้อนได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การต่อรองราคา การกำหนดเงื่อนไข การจัดการการจัดส่งและคืนสินค้า ไปจนถึงการทำธุรกรรมกับ AI Agents อื่นๆ ได้ทันที จากข้อมูลของ Adobe พบว่าในช่วงเทศกาลช้อปปิ้งปลายปี 2024 มีการใช้งานเบราว์เซอร์และบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และในวัน Black Friday ปี 2025 ทราฟฟิกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปยังเว็บไซต์ค้าปลีกในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึง 805% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดย AI Agents มีส่วนสร้างยอดขายออนไลน์ทั่วโลกมากกว่า 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ World Economic Forum คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย Agentic AI จะมีมูลค่าสูงถึง 236,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2034 อย่างไรก็ตาม หากไม่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม AI Agents อาจกลายเป็นช่องทางให้เกิดการฉ้อโกงและความไม่น่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจมากกว่าผลดี เพื่อรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้ จึงมีความจำเป็นต้องมีกรอบการกำกับดูแลที่เข้มงวด กรอบ “Know Your Customer” (KYC) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สถาบันการเงินใช้ในการตรวจสอบตัวตนลูกค้าและติดตามธุรกรรม เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบ แม้ว่า KYC จะไม่สามารถป้องกันการฉ้อโกงได้ทั้งหมด แต่ก็ช่วยวางรากฐานสำหรับการยืนยันตัวตน ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเข้าร่วมระบบ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาแนวคิด “Know Your Agent” (KYA) โดย MetaComp ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงินรายแรกของโลกที่ออกแบบกรอบความคิดนี้เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงที่เกิดจากการทำธุรกรรมของ AI Agents โดยเฉพาะ MetaComp ใช้ระบบ Vision X ซึ่งเป็น AI Risk Engine ในการประเมินความเสี่ยงและพฤติกรรมของ Agent แบบเรียลไทม์ หาก Agent มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย คะแนนความเสี่ยงจะสูงขึ้น และ Agent ตัวอื่นสามารถปฏิเสธการทำธุรกรรมได้ทันที นอกจากนี้ ยังต้องสร้างมาตรฐานการสื่อสารระหว่าง Agent ต่อ Agent ที่ปลอดภัย โดย Agent จะต้องตรวจสอบตัวตนและความน่าเชื่อถือของ Agent อีกฝ่ายก่อนเริ่มทำธุรกรรม และต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังทุกรายการและทุกการกระทำของ Agent ได้ ภาครัฐต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านตัวตนและยกเลิกข้อจำกัดทางกฎหมายที่ล้าสมัย เพื่อให้สามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อโกงได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรต่างๆ ต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยของ Agent ให้เป็นประเด็นสำคัญ และมีระบบอนุญาตที่ชัดเจน รวมถึงเครื่องมือในการตรวจสอบการโต้ตอบกับ Agent ภายนอ
Agentic Commerce AI Agents ปัญญาประดิษฐ์ เศรษฐกิจดิจิทัล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ KYC KYA Metacomp Vision X
United States Latest News, United States Headlines
