ยื่นเรื่องตรวจสอบมูลนิธิองค์กรทำดี ปนัดดา ยุติบทบาทชั่วคราว
ผู้เสียหายยื่นหนังสือให้ตรวจสอบการโอนเงินมูลนิธิองค์กรทำดี กรณีสร้างวิลล่าภูเก็ตและอาคารรังสิต ด้านบุนุ่มยอมรับข้อเท็จจริงแต่เตรียมฟ้องกลับ
ประเด็นร้อนแรงที่สังคมจับตาอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีของ บุ๋ม ปนัดดา และ มูลนิธิองค์กรทำดี มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารเงินบริจาค รวมถึงเส้นทางการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ใน จังหวัดภูเก็ต จนมี ผู้เสียหาย ออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา ออยศรี เจ้าของเพจออยศรีและผองเผือก พร้อม ทนายวิน และตัวแทน ผู้เสียหาย เดินทางเข้ากองบังคับการปราบปราม เพื่อยื่นหนังสือและแจ้งความขอตรวจสอบการบริหารเงินบริจาคของ มูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมี บุ๋ม ปนัดดา เป็นประธาน
ร้องทุกข์ตรวจสอบโอนเงินผิดวัตถุประสงค์
ประเด็นที่ผู้ร้องตั้งข้อสงสัย คือการนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงกรณีการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างพูลวิลล่าในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผู้ร้องมองว่าไม่ใช่โครงการที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ ด้านทนายวินระบุว่าการเบิกจ่ายเงินเกิน 500,000 บาท ต้องผ่านมติที่ประชุมและมีลายเซ็นกรรมการเกินครึ่งหนึ่ง แต่จากการตรวจสอบพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการโอนเงินเกินจำนวนดังกล่าวหลายครั้ง โดยไม่มีเอกสารรับรองที่ถูกต้อง จึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประเด็นที่อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน ความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และการฟอกเงินAlso readจับหมอดูกำมะลอใช้ AI ลวงดูดวงหลอกเงินเหยื่อกว่า 8 หมื่นบาทที่นนทบุรี
มูลนิธิชี้แจงอาคารรังสิตหยุดรับบริจาค
นอกจากนี้ยังมีผู้บริจาครายอื่นติดต่อเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งผู้บริจาคเงิน 20,000 บาท และทนายความในภาคอีสานที่บริจาคเงิน 100,000 บาท ฝั่งผู้ร้องยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ขณะที่เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม มูลนิธิองค์กรทำดีได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงอีกด้านเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องการก่อสร้างอาคารของมูลนิธิที่รังสิต คลอง 8 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีทั้งสำนักงาน พื้นที่เก็บสิ่งของบริจาค พื้นที่จอดรถ และที่พักสำหรับทีมงาน โดยมีเป้าหมายใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบปัญหาและผู้ประสบภัย
บุ๋ม ปนัดดา เตรียมฟ้องกลับและคืนเงินครบ
มูลนิธิชี้แจงว่าก่อนหน้านี้มีบุคคลใกล้ชิดของบุ๋มเข้ามาดูแลโครงการก่อสร้างทั้งหมด โดยบุ๋มในฐานะประธานมูลนิธิได้อนุมัติจ่ายเงินตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ประสานงาน และโอนเงินให้ผู้รับเหมาโดยตรงจากปัญหาที่เกิดขึ้น คณะกรรมการจึงมีมติให้บุ๋มยุติการทำหน้าที่ประธานมูลนิธิชั่วคราว พร้อมแต่งตั้งนางสาวพรพรรณ ภุมรินทร์ รองประธานกรรมการ ขึ้นมารักษาการแทน และประกาศหยุดรับเงินบริจาคทุกช่องทางเป็นการชั่วคราว ส่วนงานช่วยเหลือสังคมยังคงดำเนินไปตามความพร้อม ส่วนความเคลื่อนไหวของบุ๋ม ปนัดดา เจ้าตัวออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผอดี ระบุกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลหลายคน พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อนำเงินของมูลนิธิกลับคืนมาให้อย่างครบถ้วน
ข้อเท็จจริงรอผลตรวจสอบหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ก่อนหน้านี้บุ๋มยังเคยโพสต์ขอบคุณทุกคนที่อดทนรอคำชี้แจง และยืนยันว่าเรื่องที่ออกมาพูดเป็นเรื่องจริงจากชีวิตของตัวเอง พร้อมน้อมรับความคิดเห็นจากทุกฝ่าย สำหรับเรื่องนี้จึงยังมีหลายประเด็นที่ต้องรอการตรวจสอบ ทั้งเส้นทางการเงิน เอกสารการก่อสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง สุดท้ายแล้วข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร คงต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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