ยืนยันเจตนาเสนอร่างกฎหมาย ไม่ใช่การบ่อนทำลายประชาธิปไตย

ผู้แทนราษฎรยืนยันการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายเป็นความพยายามคลี่คลายความขัดแย้งในสังคมอย่างสันติ ไม่ใช่การล้มล้างการปกครอง ชี้กระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเป็น 'นิติสงคราม' และการใช้มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไม่เป็นธรรมอาจทำลายประชาธิปไตย
ผมขอยืนยันเจตนาของพวกเราว่า การเข้าชื่อเสนอ ร่างพระราชบัญญัติ ในครั้งนั้น มิได้เป็นการเซาะกร่อน บ่อนทำลาย หรือล้มล้างการปกครองแต่อย่างใด แต่เป็นความพยายามที่จะใช้ สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะพื้นที่ของผู้แทนประชาชนที่มีความแตกต่างหลากหลาย ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างสันติ เพื่อคลี่คลายความตึงเครียดในสังคม ที่กำลังเผชิญหน้ากันอยู่ ให้อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ในช่วงเวลานั้น สังคมไทยมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างรุนแรง หากปล่อยให้ความขัดแย้งดำรงอยู่ โดยไม่มีพื้นที่ปลอดภัยและมีความชอบธรรม ก็มีความเสี่ยงที่จะลุกลามบานปลายเกินกว่าที่พี่น้องประชาชนจะคาดคิด ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่เราในฐานะผู้แทนราษฎรทำ คือนำเรื่องนี้กลับเข้ามาอยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติ เพื่อให้มีการอภิปราย และแลกเปลี่ยนกันอย่างมีวุฒิภาวะในสภาที่มีข้อบังคับชัดเจน ซึ่งเป็นวิถีทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับระบอบ ประชาธิปไตย และได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในนานาอารยประเทศ ในความเป็นจริงแล้ว การกระทำดังกล่าวไม่ควรเป็นคดีมาตั้งแต่ต้น แต่ทั้งหมดคือกระบวนการ นิติสงคราม ที่มุ่งหยุดยั้งความพยายามในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมผ่านกระบวนการรัฐสภาของพวกเรา ตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล มาจนถึงพรรคประชาชน ผมอยากให้ทุกฝ่ายลองมองอีกมุมหนึ่งว่า โดยหลักการแล้ว การใช้ มาตรฐานทางจริยธรรม อย่างเข้มข้น โดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน หรือถูกใช้แบบเลือกปฏิบัติ ไร้การถ่วงดุลและตรวจสอบ มาตรฐานทางจริยธรรม อาจถูกนำมาเป็นเครื่องมือทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามทาง การเมือง อย่างสิ้นเชิงและไร้สัดส่วนได้ และสิ่งนั้นต่างหากที่กำลังเซาะกร่อน บ่อนทำลายการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ของเราทุกคน การใช้ มาตรฐานทางจริยธรรม ควรเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบ และรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบ การเมือง การที่ มาตรฐานทางจริยธรรม ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทาง การเมือง จะส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันทาง การเมือง และทำให้ประชาชนขาดศรัทธาต่อกระบวนการ ประชาธิปไตย สำหรับสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 10 คน ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในมุมของคนที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่มาก่อน 6 เดือนก่อนกลับเข้าสภา ผมเห็นว่าพวกเขาไม่มีความจำเป็นต้องถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพราะ หนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาอยู่ภายใต้กลไกการควบคุม ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาแก้ไขได้ในภายหลัง และสอง ด้วยจำนวนสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร เพียง 10 คน ก็ไม่สามารถดำเนินการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายต่อสภาในลักษณะเดิมซ้ำได้อยู่แล้ว ดังนั้น การให้ทั้ง 10 คนยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จึงมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐหรือการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ทำให้ฝ่ายค้านอ่อนแอลง แต่เป็นการพิทักษ์รักษาระบอบรัฐสภา และความต่อเนื่องของการทำงานเพื่อประชาชนอย่างเข้มแข็ง ในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรม การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร โดยไม่จำเป็น จะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพของสภา และทำให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากการทำงานของตัวแทนที่พวกเขาเลือกมา การเคารพกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญ แต่การใช้อำนาจเกินขอบเขต หรือการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักการของ ประชาธิปไตย จะส่งผลเสียต่อความมั่นคงของชาติ และความเชื่อมั่นของประชาช.
ผมขอยืนยันเจตนาของพวกเราว่า การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติในครั้งนั้น มิได้เป็นการเซาะกร่อน บ่อนทำลาย หรือล้มล้างการปกครองแต่อย่างใด แต่เป็นความพยายามที่จะใช้สภาผู้แทนราษฎรในฐานะพื้นที่ของผู้แทนประชาชนที่มีความแตกต่างหลากหลาย ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างสันติ เพื่อคลี่คลายความตึงเครียดในสังคม ที่กำลังเผชิญหน้ากันอยู่ ให้อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ในช่วงเวลานั้น สังคมไทยมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างรุนแรง หากปล่อยให้ความขัดแย้งดำรงอยู่ โดยไม่มีพื้นที่ปลอดภัยและมีความชอบธรรม ก็มีความเสี่ยงที่จะลุกลามบานปลายเกินกว่าที่พี่น้องประชาชนจะคาดคิด ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่เราในฐานะผู้แทนราษฎรทำ คือนำเรื่องนี้กลับเข้ามาอยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติ เพื่อให้มีการอภิปราย และแลกเปลี่ยนกันอย่างมีวุฒิภาวะในสภาที่มีข้อบังคับชัดเจน ซึ่งเป็นวิถีทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับระบอบประชาธิปไตย และได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในนานาอารยประเทศ ในความเป็นจริงแล้ว การกระทำดังกล่าวไม่ควรเป็นคดีมาตั้งแต่ต้น แต่ทั้งหมดคือกระบวนการนิติสงครามที่มุ่งหยุดยั้งความพยายามในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมผ่านกระบวนการรัฐสภาของพวกเรา ตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล มาจนถึงพรรคประชาชน ผมอยากให้ทุกฝ่ายลองมองอีกมุมหนึ่งว่า โดยหลักการแล้ว การใช้มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเข้มข้น โดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน หรือถูกใช้แบบเลือกปฏิบัติ ไร้การถ่วงดุลและตรวจสอบ มาตรฐานทางจริยธรรมอาจถูกนำมาเป็นเครื่องมือทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงและไร้สัดส่วนได้ และสิ่งนั้นต่างหากที่กำลังเซาะกร่อน บ่อนทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยของเราทุกคน การใช้มาตรฐานทางจริยธรรมควรเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบ และรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการเมือง การที่มาตรฐานทางจริยธรรมถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจะส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันทางการเมือง และทำให้ประชาชนขาดศรัทธาต่อกระบวนการประชาธิปไตย สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 10 คน ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในมุมของคนที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่มาก่อน 6 เดือนก่อนกลับเข้าสภา ผมเห็นว่าพวกเขาไม่มีความจำเป็นต้องถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพราะ หนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาอยู่ภายใต้กลไกการควบคุม ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาแก้ไขได้ในภายหลัง และสอง ด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียง 10 คน ก็ไม่สามารถดำเนินการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายต่อสภาในลักษณะเดิมซ้ำได้อยู่แล้ว ดังนั้น การให้ทั้ง 10 คนยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จึงมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐหรือการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ทำให้ฝ่ายค้านอ่อนแอลง แต่เป็นการพิทักษ์รักษาระบอบรัฐสภา และความต่อเนื่องของการทำงานเพื่อประชาชนอย่างเข้มแข็ง ในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรม การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่จำเป็น จะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพของสภา และทำให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากการทำงานของตัวแทนที่พวกเขาเลือกมา การเคารพกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญ แต่การใช้อำนาจเกินขอบเขต หรือการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักการของประชาธิปไตย จะส่งผลเสียต่อความมั่นคงของชาติ และความเชื่อมั่นของประชาช
