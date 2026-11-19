ยึดยาแก้ไอปลอม 2 หมื่นขวด มอเตอร์เวย์โคราช รถอ้างส่งกาแฟ
เจ้าหน้าที่ บช.ก. และทางหลวง ยึดยาแก้ไอปลอม 20,000 ขวด มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ในรถกระบะตู้ทึบนครราชสีมา คนขับอ้างรู้แค่ส่งกาแฟค่าจ้าง 7,000 บาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรือ บช.ก. ร่วมกับ ตำรวจทางหลวง ดำเนินคดีจับกุมยารักษาโรคปลอมจำนวนมากบริเวณทางหลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าสู่จังหวัด นครราชสีมา โดยยึดของกลางเป็น ยาแก้ไอปลอม จำนวน 20,000 ขวด คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 1,000,000 บาท พร้อมจับกุมคนขับรถยนต์กระบะตู้ทึบสีเทาซึ่งให้การรับสารภาพว่าจ้างผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยอ้างว่าไม่รู้เรื่องยาผิดกฎหมาย
ปฏิบัติการตรวจยึดยาแก้ไอปลอม
สืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีรถยนต์ต้องสงสัยเป็นรถกระบะตู้ทึบสีเทา เดินทางมาตามทางหลวงพิเศษ มอเตอร์เวย์ ในทิศทางมุ่งหน้าเข้ามาสู่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่จึงได้เตรียมกำลังพลและยานพาหนะเพื่อตั้งจุดตรวจสกัดกั้นอย่างเข้มงวด โดยเลือกจุดตรวจบริเวณทางหลวงหมายเลข 2 กิโลเมตรที่ 104 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว เพื่อประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยานพาหนะที่ต้องสงสัยAlso readมหกรรมลงทุน SET in the City 2024 ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีผู้เข้าร่วมกว่า 7,000 คน
เมื่อรถกระบะคันดังกล่าวมาถึงจุดตรวจ เจ้าหน้าที่ได้ส่งสัญญาณเรียกให้หยุดเพื่อทำการตรวจสอบความปลอดภัยและเอกสารประกอบรถอย่างละเอียด จากการค้นค้นภายในห้องเครื่องและพื้นที่บรรทุกสินค้าพบว่ามีการบรรจุกล่องจำนวนมาก ซึ่งเมื่อเปิดตรวจสอบพบว่าเป็นยาแก้ไอจำนวน 100 ลัง รวมปริมาณมากกว่า 20,000 ขวด เป็นสินค้าที่ยืนยันว่าเป็นยาปลอมทั้งหมด
คนขับอ้างถูกหลอกส่งกาแฟ
ผู้ต้องหารายนี้คือ นายภูวนาท อายุ 33 ปี โดยนายภูวนาทให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า ตนเองได้รับงานขนส่งสินค้าผ่านกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งมีการแจ้งเข้ามาว่าต้องการคนขับวิ่งแทนรถคันเดิมที่เกิดเหตุเสียกะทันหันบนเส้นทาง จึงตัดสินใจรับงานดังกล่าว โดยในเอกสารหรือข้อความที่ได้รับแจ้งระบุชัดเจนว่าเป็นสินค้าประเภทกาแฟจำนวน 100 ลัง และมีน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยประมาณ 2 ตัน
นายภูวนาทเปิดเผยเพิ่มเติมว่า มีการนัดรับสินค้าที่จุดต้นทางในจังหวัดนนทบุรี และกำหนดให้ไปส่งยังปลายทางที่จังหวัดหนองคาย โดยมีเงื่อนไขค่าจ้างจำนวน 7,000 บาทสำหรับการเดินทางครั้งนี้ ซึ่งผู้ขับขี่อ้างว่าไม่ทราบเลยจริงๆ ว่าจะมีการปลอมแปลงยาแก้ไอมาบรรจุอยู่ในตู้สินค้าดังกล่าว และไม่มีการตรวจสอบของก่อนการปิดตู้บรรทุก
บทสรุปคดีและความคืบหน้า
หลังจากตรวจสอบพบยาแก้ไอปลอมและยืนยันตัวตนได้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาเบื้องต้นต่อ นายภูวนาท ในฐานมีความผิดเกี่ยวกับมียาแก้ไอปลอมโดยผิดกฎหมาย พร้อมดำเนินการตรวจยึดของกลางจำนวน 20,000 ขวด เพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อขยายผลหาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ส่งมอบสินค้าต่อไป โดยมูลค่าความเสียหายของยาปลอมที่ตกเป็นของกลางมีมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท
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