ยี่เหอ ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance ถูกจัดอันดับเป็นผู้หญิงทรงอิทธิพลทางธุรกิจโดย Fortune

ยี่เหอ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอร่วมของ Binance กลายเป็นผู้บริหาร crypto คนแรกที่ได้รับการจัดอันดับในรายชื่อผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในธุรกิจของ Fortune เน้นย้ำถึงบทบาทของเธอในการพัฒนา Binance ให้กลายเป็นตลาดซื้อขาย crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ยี่เหอ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอร่วมของ Binance กลายเป็นผู้บริหารในวงการคริปโทเคอร์เรนซีคนแรกที่ได้รับการจัดอันดับในรายชื่อผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในธุรกิจประจำปี 2025 ของนิตยสาร Fortune การจัดอันดับนี้สะท้อนถึงบทบาทสำคัญของเธอในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และการขยายตัวของ Binance ทั่วโลก สื่อชั้นนำระบุว่าเธอเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Binance ในการก้าวขึ้นเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งในแง่ปริมาณการซื้อขายและจำนวนผู้ใช้ ช่วงเวลาที่ Binance เผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ หลังจากที่ Changpeng Zhao ซีอีโอคนก่อนจำเป็นต้องลาออกเนื่องจากการตกลงยอมความกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ มูลค่า 4.
3 พันล้านดอลลาร์ ยี่เหอคือผู้นำที่นำพาองค์กรฝ่าวิกฤตและปรับเปลี่ยนทิศทางให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ปัจจุบัน Binance มีโครงสร้างการบริหารงานร่วมกันระหว่างยี่เหอและ Richard Teng ในตำแหน่งซีอีโอร่วม ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดและขยายธุรกิจไปยังด้านการชำระเงิน สถาบัน เหรียญเสถียร และโครงสร้างพื้นฐาน Web3 เส้นทางชีวิตของยี่เหอเริ่มต้นจากหมู่บ้านชนบทในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน ซึ่งไฟฟ้าและน้ำประปายังไม่ทั่วถึง เธอต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการศึกษาด้วยการทำงานหลายอาชีพ รวมทั้งเป็นพนักงานเสิร์ฟ พนักงานโรงงาน และพนักงานทำความสะอาด ก่อนที่จะหันมาเป็นผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ของจีน ความมุ่งมั่นของเธอทำให้เธอสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและสังคม และเข้าสู่วงการเทคโนโลยีบล็อกเชนในเวลาต่อมา เรื่องราวของยี่เหอจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกที่เริ่มต้นจากศูนย์ แสดงให้เห็นว่าความยากจนและอุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่หยุดยั้งความฝันได้ เธอพิสูจน์ให้เห็นว่าด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและการทำงานหนัก บุคคลใดก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกได้ การที่ Fortune เลือกยกย่องยี่เหอในครั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำว่าผู้หญิงในวงการเทคโนโลยีและคริปโทเคอร์เรนซีเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่ผู้ชายครองพื้นที่มายาวนาน การได้รับการจัดอันดับของยี่เหอมีความหมายอย่างยิ่งต่อภาพลักษณ์ของ Binance ในช่วงที่บริษัทพยายามปรับตัวสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ หลังจากที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในอดีต ผลงานล่าสุดของ Binance แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 เพียงปีเดียวบริษัทมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 34 ล้านล้านดอลลาร์ และปริมาณสะสมตลอดอายุมากกว่า 145 ล้านล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ใช้ที่มีต่อแพลตฟอร์ม แม้ว่าตลาดคริปโทเคอร์เรนซีจะมีความผันผวนสูงก็ตาม นอกจากนี้ Binance ยังขยายบริการไปสู่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตั้งแต่การซื้อขายแบบทันทีไปจนถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับเหรียญเสถียรและ Web3 ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบนิเวศทางการเงินที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การปรากฏตัวของยี่เหอในรายชื่อผู้หญิงทรงอิทธิพลของ Fortune ไม่เพียงแต่เป็นเกียรติส่วนตัว แต่ยังเป็นการยืนยันถึงความสำเร็จของ Binance ในการนำเสนอนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ทั่วโลก ยี่เหอเคยกล่าวว่าเธอเชื่อในพลังของการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เธอสนับสนุนให้ผู้หญิงและเยาวชนในประเทศกำลังศึกษามีโอกาสเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีและการเงินดิจิทัล ภายใต้การนำของเธอ Binance ได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมมากมาย เช่น การให้ทุนการศึกษา การสนับสนุนผู้ประกอบการสตรี และการส่งเสริมการใช้บล็อกเชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทัศนคติและวิสัยทัศน์ของยี่เหอทำให้เธอกลายเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างอาชีพในวงการเทคโนโลยี นอกจากนี้ เธอยังเป็นเสียงสำคัญในการผลักดันให้เกิดการยอมรับคริปโทเคอร์เรนซีในระดับโลก การจัดอันดับของ Fortune ในครั้งนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถและอิทธิพลของยี่เหอที่มีต่อทั้งอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซีและโลกธุรกิจโดยรว
