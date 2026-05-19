ยิมและติวเตอร์เปิดใจหลังเหตุการณ์แฟนคลับกระแทกแม่ยิม
ยิม : " จากสถานการณ์ตอนนั้น แฟนๆก็เอาโทรศัพท์กระแทกหัวแม่ผมบ้าง บางทีแม่เดินกั้น แล้วเขาสนใจแค่เรา คนกั้นเขาก็กระแทกซึ่งแม่ก็ปัดออกบ้าง แม่สายโหดอยู่แล้วถ้ามาตามวุ่นวายเยอะๆก็เจอแม่ " ติวเตอร์ : "เป็นคนที่พึ่งเจอ ไม่ใช่เป็น แฟนคลับ ของเราจริงๆเขาอาจจะอยากดู จนไม่ได้สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นคนรอบตัว" ยิม : "อยากให้มาซัพพอร์ตที่งาน แฟนคลับ ติวเตอร์ ยิม ก็จะรู้เนเจอร์ต่างๆอยู่แล้ว รู้ขอบเขต แต่จะมี แฟนคลับ ที่พึ่งเข้ามาก็ฝากเอ็นดูพวกเราด้วย ให้ตามเราในกฎระเบียบดีกว่า" ติวเตอร์ : "เพราะเราออกงานงานแฟนไชส์เราก็พูดคุย กับ แฟนคลับ เต็มที่อยู่แล้ว ก็คิดว่าไปเจอกันในงานดีที่สุด" ติวเตอร์ : "จริงๆผมคิดว่า ทาง ผู้จัด ก็คงคุยกับทาง สนามบิน ในการเตรียมตัว ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเตรียมตัวกันยังไงบ้าง แต่คิดว่าก็แล้วแต่ สนามบิน มากกว่าว่าเตรียมตัวยังไง อย่างเช่น บางเมืองที่เราไปก็จะมีการ์ดมาคุมกันตลอด แต่บางเมืองก็ไม่มี เพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำงานกับ ผู้จัด คนเดิมตลอด" ยิม : "พึ่งร่วมงานกับที่นี่ได้สองครั้งแล้ว ไม่คิดว่าจะมีคนมาตามเยอะขนาดนี้ เพราะปกติ ก็ไม่มีคนตามเยอะขนาดนี้ แต่คิดว่าวันนั้นแม่ผมคงจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.
