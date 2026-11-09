ยิบอินซอยฉลอง 128 ปี ชาตกาล ผู้ก่อตั้ง รวมพลังชุมชนฟื้นฟูคลองมหาพฤฒาราม
ยิบอินซอยจัดกิจกรรมศิลปะและแสงไฟริมคลองมหาพฤฒาราม เฉลิมฉลอง 128 ปี ชาตกาล คุณยิบอินซอย พร้อมทอดกฐินพระราชทานที่วัดมหาพฤฒารามฯ สืบสานคุณแผ่นดิน
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด นำโดยคณะกรรมการและพนักงาน จัดกิจกรรมพิเศษบริเวณถนนมหาพฤฒาราม ตั้งแต่สะพานพิทยเสถียร ไปจนถึงสะพานนีจงสวัสดี เพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญแห่งการรำลึกถึงผู้ก่อตั้งองค์กร โดยผสมผสานองค์ประกอบทางศิลปะร่วมสมัยเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เชื่อมโยงผู้ชมกับสภาพแวดล้อมจริงริมคลองอย่างเป็นรูปธรรม
ศิลปะร่วมสมัยเปลี่ยนพื้นที่คลองเป็นแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศและมุมมองใหม่ให้กับพื้นที่โดยรอบผ่านการจัดแสงไฟริมคลองอย่างงดงาม และเชื่อมโยงศิลปะเข้ากับเรื่องราวของชุมชนที่มีอยู่เดิมอย่างแนบแน่น หนึ่งในผลงานเด่นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางคือชิ้นงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากผักตบชวา ซึ่งออกแบบโดยศิลปิน เก่ง ปันพืช เพื่อสะท้อนแนวคิดเรื่องการนำวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ดาษดื่นมาสร้างคุณค่าใหม่ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนAlso readกกต.รับรอง 149 ส.ส.บัญชีรายชื่อ อ้างมติ “ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ”
นอกจากองค์ประกอบทางศิลปะแล้ว แผนการดำเนินงานยังมีการกำหนดระยะเวลาการใช้งานที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนที่จะคงแสงไฟบางชุดไว้ใช้งานจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงสามารถใช้พื้นที่และสัมผัสบรรยากาศริมคลองได้อย่างเต็มที่แม้ว่าการจัดงานหลักจะจบลงไปแล้วก็ตาม
รวมพลังชุมชนสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่
ตลอดระยะของการจัดกิจกรรม พื้นที่ทั้งสองฝั่งของคลองมหาพฤฒารามได้ถูกเชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม การนำเสนอร้านอาหารและร้านค้าชุมชน ตลอดจนงานหัตถกรรมและของผู้ประกอบการในย่านใกล้เคียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนได้สัมผัสเสน่ห์ของชุมชนเก่าแก่ใจกลางกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด และที่สำคัญคือเพื่อสร้างรายได้และหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่พื้นที่อย่างแท้จริง
การดำเนินงานนี้ตั้งอยู่บนเป้าหมายที่จะเปลี่ยนคลองที่เคยถูกดูแลเพียงอย่างเดียว ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ผู้คนกลับมามาใช้ชีวิตร่วมกัน จากพื้นที่ที่สะอาดธรรมดา สู่พื้นที่ที่สร้างคุณค่า สร้างรายได้ และสร้างความภูมิใจให้กับชุมชนในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับมรดกทางศรัทธาและเจตนารมณ์ในการตอบแทนคุณแผ่นดินที่องค์กรยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
วาระ 128 ปี ชาตกาลและพระกฐินพระราชทาน
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับวาระครบ 128 ปี ชาตกาลของคุณยิบอินซอย ผู้ก่อตั้งบริษัท ยิบอินซอย ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนเฉลิมฉลองวันเกิดและน้อมรำลึกถึงผู้วางรากฐานขององค์กร โดยมีการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร เพื่อยังความสืบสานประเพณีและพระพุทธศาสนา นับเป็นวาระสำคัญที่เชื่อมโยงรากฐานขององค์กร ศรัทธาของชุมชน และเจตนารมณ์ในการตอบแทนคุณแผ่นดินเข้าไว้ด้วยกัน
กิจกรรมนี้ยังสะท้อนถึงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง ยิบอินซอย กับชุมชนที่องค์กรเติบโตเคียงข้างมาตลอดหนึ่งศตวรรษ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่เข้มแข็งและยั่งยืนระหว่างภาคธุรกิจกับสังคมรอบข้างที่มีมาอย่างยาวนานและมั่นคง
รากฐานการเติบโตสู่ปีที่ 101 ด้วยแนวคิดที่ยั่งยืน
หลังจากการฉลองครบรอบ 100 ปี ยิบอินซอย ได้กำหนดทิศทางไว้ว่าวาระสำคัญครั้งนี้จะต้องไม่จบลงพร้อมกับการจัดงานวันเดียว แต่ต้องทิ้งคุณค่าที่เติบโตต่อไปได้ในหลายมิติ ตั้งแต่การฟื้นฟูคุณภาพน้ำและการนำคลองกลับมาใช้เป็นพื้นที่สาธารณะ การสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ร้านค้า ผู้ประกอบการ และช่างฝีมือในชุมชน ไปจนถึงการนำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของย่านกลับมาสร้างคุณค่า
แนวคิดนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชน ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาพื้นที่ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ยิบอินซอย แล้ว คุณค่าของการเดินทางมาถึงจุดนี้ 100 ปีย่อมไม่ได้วัดจากความยิ่งใหญ่ของการจัดงานเฉลิมฉลอง แต่อยู่ที่สิ่งเดียวคือสิ่งที่กิจกรรมครั้งนี้สามารถส่งต่อให้กับผู้คน ชุมชน และสังคมต่อไปได้
ด้วยแนวคิดดังกล่าว ทุกกิจกรรมจึงถูกออกแบบโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ระหว่างการจัดงาน ไปจนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังงานสิ้นสุด เพื่อใหคลอง ชุมชน และความร่วมมือที่เกิดขึ้น สามารถดำเนินต่อไปได้แม้การเฉลิมฉลองจะสิ้นสุดลงตลอดหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ยิบอินซอย เติบโตขึ้นจากความไว้วางใจของลูกค้า พันธมิตร พนักงาน ชุมชน และสังคม การก้าวเข้าสู่ปีที่ 101 จึงเป็นมากกว่าการมองย้อนกลับด้วยความภูมิใจ แต่คือการนำประสบการณ์ ความรู้ และความสัมพันธ์ที่สั่งสมมาตลอด 100 ปีมารากฐานในการสร้างคุณค่าต่อไป
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