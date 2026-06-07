ยิงปืนในย่านบ้านวิกตอเรียนเมืองโตเลโดในรัฐโอไฮโอ

ตำรวจได้รับแจ้งเหตุการณ์ยิงปืนที่เกิดขึ้นในย่านบ้านวิกตอเรียนเมืองโตเลโดในรัฐโอไฮโอเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน เวลาประมาณ 17:37 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยคาดว่า จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณทางแยกของถนน Delaware Avenue และ Robinwood Avenue ซึ่งจัดเป็นโซนดนตรีและอาหารกลางแจ้ง มีผู้ถูกยิงอย่างน้อย 12 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 14-61 ปี โดยในจำนวนนี้มี 2 คนที่มีอาการสาหัส ทางด้าน นายกเทศมนตรีเมืองโตเลโดระบุว่า ผู้บาดเจ็บทั้งหมดคาดว่าน่าจะรอดชีวิต ส่วนผู้ก่อเหตุนั้น ตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์นี้มีมือปืนมากกว่า 1 คนและน่าจะเกิดการ ‘ยิงต่อสู้กันเอง’ ด้วย จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการจับกุมตัวผู้ใด โดยตำรวจกำลังเร่งค้นหาตัวผู้ต้องสงสัยที่หลบหนีไป พยานคนหนึ่งระบุว่าเห็นปืนถูกโยนทิ้งบนพื้นห่างจากตัวเขาไม่ถึง 50 ฟุตในช่วงที่เกิดความชุลมุนพยานหลายคนรายงานตรงกันว่า ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด บางคนระบุว่าอย่างน้อย 10 นัด ส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกอย่างหนัก ผู้คนต่างพากันกรีดร้อง วิ่งหนีเอาชีวิตรอด และหมอบลงกับพื้น บริเวณที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยข้าวของที่ผู้คนทิ้งไว้ เช่น รองเท้าผ้าใบ แก้วพลาสติก และกระติกน้ำ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุการณ์ ยิงปืน ที่เกิดขึ้นใน ย่านบ้านวิกตอเรียน เมืองโตเลโด ใน รัฐโอไฮโอ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน เวลาประมาณ 17:37 น.
ตามเวลาท้องถิ่น โดยคาดว่า จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณทางแยกของถนน Delaware Avenue และ Robinwood Avenue ซึ่งจัดเป็นโซนดนตรีและอาหารกลางแจ้ง มีผู้ถูกยิงอย่างน้อย 12 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 14-61 ปี โดยในจำนวนนี้มี 2 คนที่มีอาการสาหัส ทางด้าน นายกเทศมนตรีเมืองโตเลโดระบุว่า ผู้บาดเจ็บทั้งหมดคาดว่าน่าจะรอดชีวิต ส่วนผู้ก่อเหตุนั้น ตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์นี้มีมือปืนมากกว่า 1 คนและน่าจะเกิดการ ‘ยิงต่อสู้กันเอง’ ด้วย จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการจับกุมตัวผู้ใด โดยตำรวจกำลังเร่งค้นหาตัวผู้ต้องสงสัยที่หลบหนีไป พยานคนหนึ่งระบุว่าเห็นปืนถูกโยนทิ้งบนพื้นห่างจากตัวเขาไม่ถึง 50 ฟุตในช่วงที่เกิดความชุลมุนพยานหลายคนรายงานตรงกันว่า ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด บางคนระบุว่าอย่างน้อย 10 นัด ส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกอย่างหนัก ผู้คนต่างพากันกรีดร้อง วิ่งหนีเอาชีวิตรอด และหมอบลงกับพื้น บริเวณที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยข้าวของที่ผู้คนทิ้งไว้ เช่น รองเท้าผ้าใบ แก้วพลาสติก และกระติกน้
ยิงปืน ย่านบ้านวิกตอเรียน เมืองโตเลโด รัฐโอไฮโอ โซนดนตรีและอาหารกลางแจ้ง ผู้บาดเจ็บ ผู้ก่อเหตุ ปืนยิงต่อสู้กันเอง ตำรวจกำลังเร่งค้นหาผู้ต้องสงสัย พยานคนหนึ่งระบุเห็นปืนถูกโยนทิ้งบนพื้นห่างจากต พยานหลายคนรายงานได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด เกิดความตื่นตระหนกอย่างหนัก ผู้คนต่างพากันกรีดร้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด บริเวณที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยข้าวของที่ผู้คนทิ้ง
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