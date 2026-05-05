ยาแนวแจ้งความเอาผิด เบิร์ดวันว่างๆ ใช้สินค้าเล่นสงกรานต์ทำเสียภาพลักษณ์

บริษัท ยาแนว จำกัด แจ้งความดำเนินคดี 'เบิร์ดวันว่างๆ' อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง หลังนำผลิตภัณฑ์ยาแนวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในการเล่นสงกรานต์ที่พระประแดง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสินค้า
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ตัวแทนจากบริษัท ยาแนว จำกัด พร้อมด้วยทีมกฎหมาย ได้เดินทางเข้า แจ้งความ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บช.
สอท.
เพื่อดำเนินคดีกับนายธีระวัฒน์ ศรีรอง หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'เบิร์ดวันว่างๆ' อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง จากกรณีการนำผลิตภัณฑ์ยาแนวของบริษัทไปใช้ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปผสมกับน้ำและใช้ในการเล่นสงกรานต์ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริษัทฯ การแจ้งความครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ยาแนวในการเล่นสงกรานต์ได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ สร้างความกังวลให้กับทางบริษัทฯ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาแนวมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้สำหรับงานก่อสร้างและซ่อมแซม ไม่ได้มีไว้สำหรับกิจกรรมสันทนาการหรือการเล่นน้ำ การนำไปใช้ในลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานและสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้ ตัวแทนของบริษัทฯ ได้มอบหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอจำนวนหนึ่งให้กับพนักงานสอบสวน เพื่อประกอบการพิจารณาและดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.
ศ. 2550 ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือสร้างความเสียหายต่อผู้อื่น พล. ต. ต.
ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียด เพื่อประเมินความผิดตามกฎหมายเบื้องต้น จากการตรวจสอบพบว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตาม พ. ร.
บ. คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้อื่น นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเผยแพร่คอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างน้อย 5 แพลตฟอร์ม ซึ่งบางส่วนได้ถูกปิดกั้นไปแล้ว แต่บางช่องทางยังคงเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวจากต่างประเทศ ทาง บช.
สอท. จึงได้ประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดำเนินการลบหรือปิดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว โดยคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลในต่างประเทศ รองผู้บัญชาการ สอท.
ยังได้กล่าวเตือนอินฟลูเอนเซอร์รายอื่นๆ ให้ระมัดระวังในการสร้างสรรค์คอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย และเน้นย้ำว่าผู้ที่แชร์หรือเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสมก็อาจมีความผิดในลักษณะเดียวกันได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต และสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องและเหมาะส
