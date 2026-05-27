ยาราประเทศไทยพลิกโฉมโลจิสติกส์และการบรรจุ สู่ระบบอัตโนมัติ 100%

ยาราประเทศไทยพลิกโฉมโลจิสติกส์และการบรรจุ สู่ระบบอัตโนมัติ 100%
📆5/27/2026 6:53 PM
📰PostToday
ยารา ประเทศไทย ผู้นำด้านเกษตรกรรมและปุ๋ยเคมีพรีเมียมระดับโลก ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จนี้ ณ โรงงานบรรจุปุ๋ย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยาราประเทศไทยพลิกโฉมโลจิสติกส์และการบรรจุ สู่ระบบอัตโนมัติ 100% ชูเทคโนโลยีแขนกลยกของหนัก ลดความเสี่ยงแรงงาน พร้อมคว้าความสำเร็จรางวัลความปลอดภัยระดับโลก ยารา ประเทศไทย ผู้นำด้านเกษตรกรรมและปุ๋ยเคมีพรีเมียมระดับโลก ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จนี้ ณ โรงงานบรรจุปุ๋ย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการพลิกโฉมกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการดูแลบุคลากรจากอดีตที่การบรรจุปุ๋ยและขนย้ายต้องพึ่งพาแรงงานคนท่ามกลางสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง ยาราได้ทรานส์ฟอร์มสู่การปฏิบัติงานในที่ร่ม 100% ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Automation) เข้ามาทดแทนแรงงานในจุดที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะกระบวนการยกและเคลื่อนย้ายของหนัก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาการบาดเจ็บทางกายภาพ การเข้ามาของแขนกลอัจฉริยะไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระทางร่างกายของพนักงาน แต่ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำ ความรวดเร็ว และลดความผิดพลาดในกระบวนการทำงานได้อย่างมหาศาล ยิ่งไปกว่านั้น ยารายังได้นำ ระบบจองคิวรถบรรทุกล่วงหน้า (Smart Slot Booking) มาใช้ในมิติด้านโลจิสติกส์ ช่วยลดความแออัดของยานพาหนะ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเข้า-ออกคลังสินค้าได้อย่างเป็นระบ

