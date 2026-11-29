ยายโบกยอมรับเตะจริงแต่แก้ต่างป้องกันตัว แฉกองขยะรอสื่อมาถ่าย
ยายโบกยอมรับใช้เท้าเตะชายรายหนึ่งแต่อ้างว่าทำเพื่อป้องกันตัวขณะถูกทำร้าย พร้อมระบุกองขยะหน้าห้องรอให้สื่อมวลชนมาถ่ายทำเพื่อจะนำไปทิ้ง
ยายโบก เป็นผู้หญิงสูงอายุที่ตกเป็นประเด็นในสังคมจากการโต้เถียงกับชายรายหนึ่งจนมีการใช้กำลัง และยืนยันว่าตนไม่ได้ตั้งใจจะเตะแต่เกิดอาการเซลงไปกับพื้นทำให้ขาไปโดนชายคนดังกล่าวโดยอัตโนมัติ เธอย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น การป้องกันตัว เนื่องจากเห็นท่าทางที่ไม่ปกติและมีคนพยายามเข้ามาทำร้ายเธอขณะนั่งอยู่
ยอมรับเตะจริงแต่ชี้แจงเรื่องป้องกันตัว
ยายโบกยอมรับว่าใช้เท้าเตะชายคนนั้นจริงแต่ทำไปเพื่อป้องกันตนเองเนื่องจากมีคนพยายามเข้ามาหาและกระทำต่อเธอโดยเธอร้องขออย่าให้สังคมฟังความข้างเดียวและขอให้ดูกล้องวงจรปิดเพื่อยืนยันความจริงว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้บาดเจ็บหนักเนื่องจากเป็นการก้มหน้าลงมาถ่ายคลิปเองแล้วโดนเท้าเธอกระแทกโดยไม่ได้ตั้งใจAlso readเยาวชน 9 ประเทศโชว์ฝีมือดนตรีในคอนเสิร์ต YIHC ครั้งที่ 8 ฉลอง 60 ปี Yamaha Music School
กองขยะหน้าห้องรอสื่อมวลชนมาถ่าย
ส่วนประเด็นเรื่องกองขยะที่堆积อยู่หน้าห้องพักยายโบกระบุว่าเธอตั้งใจรอให้สื่อมวลชนมาถ่ายทำเพื่อให้มีเหตุผลในการโล๊ะทิ้งขยะเหล่านั้นทันทีเนื่องจากก่อนหน้านี้เธอมักจะถูกขโมยของดีๆ หน้าห้องอยู่บ่อยครั้งและต้องนำเงินไปช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ผู้ป่วยติดเตียงมาแล้วหลายรายทำให้ไม่สามารถจัดการกับขยะกองใหญ่ได้
อดีตปัญหาความขัดแย้งกับวินรถมอเตอร์ไซค์
ยายโบกยังยอมรับถึงกรณีที่เคยมีการตบตีกับวินรถจักรยานยนต์หน้าคอนโดมิเนียมตามที่ชาวบ้านเล่าขานโดยเธออ้างว่าตนเป็นฝ่ายถูกกระทำก่อนเนื่องจากเผลอนำของไปวางไว้หน้าห้องของคู่กรณีโดยไม่รู้ตัวทำให้คู่กรณีเปิดประตูมาเตะข้าวของและใช้ร่มตีศีรษะเธอโขกกับพื้นซีเมนต์จนเกิดเหตุชุลมุนขึ้น
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และปัญหาแบตเตอรี่
ยายโบกยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บขยะออกไปทิ้งบางส่วนโดยนัดหมายให้เข้ามาดำเนินการในเวลา 09.00 น. ของวันรุ่งขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์แต่ระหว่างการพูดคุยเธอก็ขอความช่วยเหลือจากทีมข่าวในการจัมป์แบตเตอรี่รถยนต์เก๋งสีขาวที่จอดทิ้งไว้นานจนสตาร์ตติดไม่ได้
การเก็บสัมภาระและลืมกุญแจห้องพัก
หลังจากพยายามจัมป์แบตเตอรี่อยู่นานเกือบ 30 นาทียายโบกจึงทยอยเก็บสัมภาระซึ่งส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกและขยะสะสมที่ส่งกลิ่นเหม็นออกจากภายในรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวและเตรียมเดินขึ้นอาคารเพื่อเข้าห้องพักแต่สุดท้ายพบว่าตนเองลืมกุญแจไว้ที่บ้านอีกหลังหนึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าไปพักได้เลย
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