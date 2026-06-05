ยายวัย 76 ปี ป่วยมะเร็ง ต้องโกนหัว เพื่อสแกนใบหน้าซื้อของผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ยายวัย 76 ปี ป่วยมะเร็งต้องโกนหัว เพื่อสแกนใบหน้าซื้อของผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ไม่ผ่าน ถึงกับร่ำไห้ หมดหวัง สุดท้ายเจอร้านใจดีช่วยจนสแกนสำเร็จ วอนผู้ใจบุญบริจาควิกผมเก่า
ยายวัย 76 ปี ป่วยมะเร็ง ต้อง โกนหัว พอออกจากโรงพยาบาล เลยรีบมาสแกนหน้าซื้อของผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ไม่ผ่าน ถึงกับร่ำไห้ หมดหวัง สุดท้ายเจอร้านใจดีช่วยจนสแกนสำเร็จ วอน ผู้ใจบุญ บริจาค วิกผมเก่า วันที่ 5 มิ.
ย.2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปหญิงชรานั่งร้องไห้พรรณนาเป็นภาษาท้องถิ่น ด้วยความดีใจว่า ไปถ่ายรูปสแกนใบหน้าไม่ได้ คนอื่นเขาได้หมด เพราะก่อนหน้านี้ ยายผมยาว แต่เพราะป่วย จึงต้องโกนผม พอออกมาจากโรงพยาบาล ก็ต้องมาสแกนหน้า เพื่อยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในร้านค้าหลายร้าน แต่ไม่ผ่าน จนถามหาว่าใครมีวิกบ้าง กระทั่งเจอร้านสุดท้าย สแกนใบหน้าได้สำเร็จ ถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจ จากนั้นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบ พบ น.
ส.
พลอน ภาสดา อายุ 76 ปี ชาว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ บุคคลที่ปรากฏในคลิป โดย ยายพลอน เล่าว่า ปกติตนจะได้รับเงินสวัสดิการเดือนละ 300 บาท เหมือนคนอื่นทั่วไป พอทราบข่าวว่ารัฐบาลเติมเงินให้อีกคนละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ดีใจมากแต่เดือนที่ผ่านมาตนป่วยเป็นโรคมะเร็ง หมอต้องโกนผมออกเพื่อบำบัดทางเคมี และเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาล หวังจะเอาบัตรคนจนไปรูดซื้อของให้หลานในบ้าน แต่ปรากฏว่าสแกนใบหน้ากับร้านค้าในหมู่บ้านไม่ผ่าน เพราะใบหน้าไม่เหมือนเดิม พยายามไปถามหาว่าใครมีวิกให้ยืมบ้าง ก็ไม่มีใครที่มีวิกเลย ทาแป้งก็ยังไม่ผ่าน หมดหนทาง ช้ำใจเดินกลับบ้าน กระทั่งไปร้านสุดท้าย ซึ่งอยู่ไกลหน่อย สแกนรอบแรกไม่ผ่าน แต่พอสแกนอีกรอบ ปรากฏว่าได้ ยอมรับดีใจจนบอกไม่ถูก ร้องไห้ออกมาแบบที่เห็น ตอนนี้อยากขอวิกเก่าๆ จากผู้ใจบุญ เพื่อเอามาใส่ไว้ตอนไปสแกนซื้อของ ด้านนางสิม งามเชย อายุ 65 ปี เจ้าของร้านค้า เล่าว่า ตนเห็นยายเดินมาแบบระเหี่ยใจ ถามว่าเป็นอะไร บอกด้วยความหมดหวังว่าสแกนใบหน้าไม่ผ่านแม้แต่ร้านเดียว ตนจึงอาสาหามุมที่เหมาะสมสแกนให้ ตอนแรกไม่ผ่าน จึงหามุมใหม่ ปรากฏว่าสแกนผ่าน ยายพลอนรู้ว่าผ่าน ดีใจจนบอกไม่ถูกและหลั่งน้ำตาไปด้วยพูดไปด้วย จนมีคนถ่ายคลิปเอาไปโพสต์ดังกล่า
ยายวัย 76 ปี ป่วยมะเร็ง โกนหัว สแกนใบหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ใจบุญ วิกผมเก่า
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