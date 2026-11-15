ยายจันทร์ร้องทุกข์ ลูกบุญธรรมผู้พิการไม่ได้รับสิทธิ์รัฐ พบบัญชีเงินหมุนเวียนแสนบาท
ครอบครัวยายจันทร์ วัย 81 ปี ร้องขอความเป็นธรรมหลังลูกบุญธรรมผู้พิการทางสมองไม่ได้รับการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ แต่พบบัญชีธนาคารมีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก โดยครอบครัวขอตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินให้ชัดเจน
กรณีความขัดแย้งในครอบครัวและข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสทางการเงินในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อครอบครัวของนาง จันทร ศรีพรหมมา หรือยายจันทร วัย 81 ปี ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเห็นว่าสิทธิประโยชน์ของรัฐไม่ได้เข้าถึงสมาชิกในครอบครัวที่ขาดแคลนอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะกับนาย พันธกานท์ พิชทัศน์ หรือที่เรียกว่า นายเพชร วัย 27 ปี ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมที่มีความพิการทางสมอง
ประเด็นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากครอบครัวพบว่า บัญชีธนาคารกสิกรไทยและบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินชุมชนบางระกำซึ่งอยู่ในครอบครองของครอบครัว มีรายการเงินหมุนเวียนเป็นหลักแสนบาทในช่วงปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 ทำให้เกิดข้อกังขาอย่างยิ่งว่าแหล่งที่มาของเงินทุนเหล่านี้มาจากโครงการใด และเงินดังกล่าวถูกนำไปใช้งานในวัตถุประสงค์ใดกันแน่ ทั้งที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและต้องดูแลสมาชิกที่มีภาวะพิการหลายคนAlso readเมื่อตุลาน้อย ต้องขึ้นเครื่องชั่ง น้อง 81 กก.แล้วจ้า (ชมคลิป)
ที่มาของการร้องเรียนและประวัติการลงทะเบียน
ปัญหาเริ่มต้นขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งครอบครัวได้นำรายชื่อสมาชิกทุกคนในบ้านไปดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐตามขั้นตอนปกติ แต่พบว่ามีข้อขัดข้องเมื่อบันทึกข้อมูลของนายพันธกานท์ พิชทัศน์ ซึ่งมีความพิการทางสมองอยู่ภายในระบบว่าไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนผ่านช่องทางดังกล่าวได้
หลังจากพบความผิดพลาดดังกล่าว นางรัตนะ ประไพ วัย 64 ปี หรือที่รู้จักกันในชื่อ ป้าเล็ก หลานสาวของผู้ร้อง จึงได้พาเอกสารหลักฐานและสมุดบัญชีธนาคารต่างๆ เข้าไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางเลน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุผลทางเทคนิคและขั้นตอนการลงทะเบียนที่ทำให้สิทธิของผู้พิการไม่ได้เกิดขึ้น
ต่อมาในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 บ้านบางระกำ ภรรยาผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนนางจันทร ศรีพรหมมา และนายพันธกานท์ พิชทัศน์ เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ผลการตรวจสอบครั้งนั้นทำให้พบว่า สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย บัตรเอทีเอ็ม และสมุดบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินชุมชนบางระกำ ถูกส่งมอบคืนให้แก่ครอบครัวทันที ทั้งสองบัญชีนี้ก่อนหน้านี้ถูกเก็บรักษาและควบคุมการเข้าถึงโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 ซึ่งเป็นบุคคลในตำแหน่งผู้นำชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อเท็จจริงทางการเงินและการชี้แจงจากหน่วยงาน
หลังจากครอบครัวได้รับเอกสารทางการเงินกลับมาตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่ามีรายการรับและจ่ายเงินเข้าออกจำนวนมากโดยต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 ในบัญชีธนาคารกสิกรไทย ส่วนบัญชีเงินฝากชุมชนบางระกำพบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชี แต่ต่อมาถูกถอนเงินออกจนหมดเกลี้ยง ส่งผลให้ครอบครัวเกิดข้อสงสัยว่าเงินจำนวนดังกล่าวมีความบริสุทธิ์หรือไม่
ครอบครัวมีความเป็นกังวลอย่างรุนแรงว่าอาจมีบุคคลที่ไม่หวังดีนำชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของนายพันธกานท์ พิชทัศน์ ไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ทราบที่มาที่แท้จริง จึงได้เริ่มกระบวนการร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและยืนยันความบริสุทธิ์ใจของผู้พิการ
ในระหว่างการสอบสวนและสอบถามข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ครอบครัวยังคงได้รับคำตอบจากการชี้แจงเพียงว่า รายการเงินที่ปรากฏในบัญชีเป็นเงินว่าจ้างแรงงานผู้พิการ แต่ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาที่ชัดเจนได้ว่าเป็นเงินงบประมาณจากหน่วยงานราชการใดหรือโครงการพิเศษของท้องถิ่นใดกันแน่
นอกจากนี้ การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดนครปฐม ในช่วงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2569 พบหลักฐานว่ามีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ในชื่อบัญชีของนายพันธกานท์ พิชทัศน์ โดยใน ปี พ.ศ. 2566 มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีจำนวน 100,000 บาท และในปี พ.ศ. 2567 มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีจำนวน 140,000 บาท
อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบระบบข้อมูลภาษีล่าสุดสำหรับปี พ.ศ. 2569 ไม่พบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีใดๆ ของนายพันธกานท์ในระบบแต่อย่างใด สิ่งนี้ยิ่งตอกย้ำความผิดปกติทางการเงินและข้อโต้แย้งในวงกว้างเรื่องความไม่สอดคล้องกันของสถานะรายได้และการเสียภาษีของบุคคลดังกล่าว
ปมขัดแย้งและขั้นตอนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
ความตึงเครียดและความเข้าใจผิดระหว่างครอบครัวกับผู้นำชุมชนทวีความรุนแรงขึ้นจากการพูดคุยอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ณ สถานีตำรวจภูธรบางเลน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อคลี่คลายข้อพิพาท
ในการประชุมดังกล่าว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 ได้ให้เหตุผลและชี้แจงว่า เงินจำนวนทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ในบัญชีทั้งสองเล่มนั้นมาจากค่าจ้างงานในโรงงาน โดยยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ได้ถูกส่งมอบและถ่ายทอดให้แก่นายพันธกานท์ พิชทัศน์ แล้วเสร็จเรียบร้อย
อย่างไรก็ตาม ข้ออ้างของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 ไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว เนื่องจากครอบครัวไม่ได้รับเอกสารหรือรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับที่มาของเงินค่าจ้างและหลักฐานการเบิกจ่ายแต่อย่างใด และครอบครัวยังยืนยันอีกครั้งว่าเงินดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งมอบให้แก่นายเพชรตามข้ออ้างจริง
ด้านความคืบหน้าล่าสุดของการเรียกร้องความเป็นธรรม ป้าเล็กเปิดเผยว่าหลังจากติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องกับหลายหน่วยงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ได้เข้าพบผู้ว่าราชการหรืออำเภอบางเลนเพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าของคดี
และในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ครอบครัวได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการว่า ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างเคร่งครัดต่อผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 ที่ถูกกล่าวหาแล้ว และนัดหมายให้ครอบครัวของผู้ร้องเดินทางเข้ามาให้ปากคำและข้อมูลเพิ่มเติมในการสอบสวนอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
สภาพความเป็นอยู่และความทุกข์ยากของครอบครัว
นางจันทร ศรีพรหมมา ได้สะท้อนความรู้สึกเจ็บปวดใจว่าตนเองไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่น เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนมาก และต้องแบกรับภาระดูแลผู้พิการถึง 3 คนภายในครัวเรือน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
สมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะพิการประกอบด้วย นางปะ ศรีพรหมมา อายุ 79 ปี น้องสาวแท้ๆ ของยายจันทร ที่พิการจากการถูกไฟคลอกตั้งแต่วัยทารก นางพิน สุกจินดาวงศ์ อายุ 59 ปี บุตรสาวซึ่งพิการทางสายตาสองข้างทั้งหมดและไม่สามารถพูดสื่อสารได้ และนายพันธกานท์ พิชทัศน์ ลูกบุญธรรมที่พิการทางสมอง มีประวัติการผ่าตัดลำไส้และมักมีอาการชักเข้าออกอยู่เป็นระยะ
นางจันทร ต้องประกอบอาชีพรับจ้างเก็บดอกมะลิและดอกอื่นๆ ในพื้นที่โดยมีรายได้เพียงวันละประมาณ 20 บาทเท่านั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ต้องอาศัยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินช่วยเหลือผู้พิการของสมาชิกคนอื่นในครอบครัวเพื่อประทังชีวิต
สภาพภายในบ้านสะท้อนถึงความยากลำบากได้อย่างชัดเจน โดยมีไฟฟ้าใช้เพียงหนึ่งดวงเพื่อให้ความสว่างภายในบ้าน และยังคงต้องพึ่งพาเตาถ่านหรือเตาฟืนโบราณในการหุงหาอาหารเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
ครอบครัวมีความต้องการเพียงให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบที่มาของเงินในบัญชีทั้งสองรายการอย่างละเอียด ตรวจสอบกระบวนการเปิดบัญชี ระยะเวลาที่สมุดบัญชีและบัตรเอทีเอ็มถูกนำไปไว้กับผู้อื่น รวมถึงเส้นทางการเงินทั้งหมดเพื่อให้เป็นความจริง
ความมุ่งหวังสูงสุดคือต้องการให้มีการคุ้มครองสิทธิของนายพันธกานท์ พิชทัศน์ ผู้พิการทางสมอง โดยตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามีการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และรอผลการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อสรุปใดๆ ว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริงจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ
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