ยายขิ่น ลั่นไม่ฟ้องเทพ โพธิ์งาม หลังขอโทษเรื่องโพสต์กล่าวหา
ยายขิ่น หรือคุณสกุลทิพย์ สุขแก้ว ไม่ดำเนินการทางกฎหมายต่อเทพ โพธิ์งาม หลังนักแสดงชื่อดังขอโทษกรณีโพสต์ข้อความสงสัยเมียน้อย นายกรัฐมนตรี
เรื่องราวความขัดแย้งในโลกออนไลน์ระหว่างนักแสดงตลกคาเฟ่ชื่อดังอย่าง คุณ เทพ โพธิ์งาม และผู้แสดงความคิดเห็นทาง การเมือง อย่าง คุณ สกุลทิพย์ สุขแก้ว หรือที่ย่อกันว่า " ยายขิ่น" ได้จบลงอย่างราบรื่น โดย ยายขิ่น ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ต่อ เทพ โพธิ์งาม หลังจากได้รับคำ ขอโทษ อย่างจริงใจจากนักแสดงชื่อดังรายนี้
ที่มาของประเด็นถกเถียง
เหตุการณ์ดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการที่ คุณเทพ โพธิ์งาม ตำนานตลกคาเฟ่ที่มักออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและลงมือทำกิจกรรมต่างๆ ตามตลาดนัด เช่น การขาย "ขนมเปี๊ยะชั้นเทพ" ได้นำข้อความในบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัวไปกล่าวหาบุคคลอื่น โดยระบุข้อความว่า "สงสัยเมียนอ้านายกอีนี่" ซึ่งทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือมีความเกี่ยวข้องเกิดความไม่พอใจAlso readข้อควรระวังในการอ่านคำทำนายตามวันเกิด: ต้องเทียบปฏิทินจันทรคติเวียดนาม ไม่ใช่บัตรประชาชน
ด้าน คุณสกุลทิพย์ สุขแก้ว หรือ "ยายขิ่น" ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ถูกเชื่อมโยงจากข้อความดังกล่าว ได้ออกมาโพสต์แสดงความไม่พอใจและตั้งคำถามต่อเทพ โพธิ์งามอย่างรุนแรง โดยถามว่าสามารถฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทได้หรือไม่ เนื่องจากการวิจารณ์การเมืองเป็นเรื่องปกติ แต่การนำเรื่องส่วนตัวหรือเพศมาใส่ร้ายนั้นไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย
กระบวนการไกล่เกลี่ยและคำขอโทษ
หลังจากเกิดการโต้เถียงกันบนสื่อสังคมออนไลน์ คุณเทพ โพธิ์งาม ได้แสดงท่าทีที่ยอมรับผิดและออกมาสวมเสื้อแดงพร้อมทั้งเขียนข้อความอธิบายว่าตนเองไม่ได้มีเจตนาที่จะล่วงเกินหรือทำให้ผู้อื่นเกิดความไม่สบายใจแต่อย่างใด โดยระบุว่าตนรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับทุกคน และขออภัยอย่างสูงสุดสำหรับความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ เทพ โพธิ์งาม ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเขียนข้อความดังกล่าวเกิดจากความสงสัยและอารมณ์ชั่ววูบ ไม่ได้ต้องการโจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการแสดงออกทางความคิดเห็นส่วนตัว ซึ่งอาจมีการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือกระทบกระเทือนจิตใจผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ
立场ของยายขิ่นและการตัดสินคดี
หลังจากได้รับคำขอโทษจากเทพ โพธิ์งาม อย่างชัดเจน คุณสกุลทิพย์ สุขแก้ว หรือ "ยายขิ่น" ก็ได้โพสต์ตอบกลับไปยังหน้าเฟซบุ๊กของเทพ โพธิ์งาม โดยระบุว่าตนเองให้อภัยและยอมรับคำขอโทษนั้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ยายขิ่นได้ย้ำจุดยืนสำคัญว่ามุมมองทางการเมืองระหว่างสองฝ่ายอาจแตกต่างกัน และแต่ละคนมีสิทธิที่จะวิจารณ์แนวคิดของอีกฝ่ายได้
ยายขิ่นระบุว่า "ไม่เป็นไรค่ะป๋า มุมมองการเมืองเราอาจต่างกันได้ ป๋าด่าที่ตัวหนู หรือวิจารณ์แนวคิดของหนูได้ค่ะ แต่อย่ากล่าวหาใส่ร้ายกัน เท่านี้เองค่ะ ขอบคุณสำหรับคำขอโทษนะคะ" ซึ่งแสดงถึงการยอมรับการวิจารณ์ทางการเมือง แต่ปฏิเสธการใส่ร้ายหรือกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริง
บทเรียนและผลกระทบต่อบทสนทนาสาธารณะ
กรณีดังกล่าวถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ "เกรียนคีย์บอร์ด" ที่มักใช้พื้นที่สาธารณะในการแสดงความคิดเห็นด้วยความรุนแรงหรือการใส่ร้ายผู้อื่น การกระทำของเทพ โพธิ์งาม แม้จะไม่ได้จบลงด้วยการฟ้องร้อง แต่ได้สร้างร่องรอยและบทเรียนให้สังคมตระหนักถึงเส้นแบ่งระหว่าง "เสรีภาพในการวิจารณ์" กับ "การละเมิดสิทธิผู้อื่น"
ในยุคที่โลกออนไลน์กลายเป็นพื้นที่สาธารณะ การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและสังคมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกขณะ แต่ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและไม่ควรดึงเอาเรื่องส่วนตัว เรื่องเพศ หรือการกล่าวหาที่ปราศจากมูลความจริงมาใส่ร้ายหรือโจมตีผู้อื่น
ประเด็นนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการให้อภัยและการสื่อสารกันอย่างสุภาพในสังคมดิจิทัล แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่การเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์และกฎหมายหมิ่นประมาทควรได้รับการยึดถือเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
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