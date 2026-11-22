ยามาฮ่าเปิดตัว Grand Filano Hybrid Lite ขยายฐานลูกค้าพรีเมียม
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ เปิดตัว Yamaha Grand Filano Hybrid Lite เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความมีคลาสและประหยัดน้ำมัน ในราคาเข้าถึงง่ายขึ้น หลังยอดขายโต 17% ในช่วงม.ค.-ต.ค.69
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประกาศการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อขยายฐานลูกค้าที่เน้นความมีระดับและดีไซน์โดดเด่น นั่นคือรถจักรยานยนต์ออโตเมติกแฟชั่นระดับพรีเมียมชื่อ Yamaha Grand Filano Hybrid Lite ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโมเดลเดิมอย่างชัดเจน
การออกสู่ตลาดของยานยนต์สองล้อรุ่นใหม่นี้ ตั้งเป้าให้ผู้บริโภคชาวไทยที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์ความเป็น Yamaha Grand Filano สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันครบครัน ความประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม และดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ได้ในราคาที่เหมาะสมและจับต้องได้ง่ายกว่าเดิม เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคที่มีคลาสAlso readตำรวจสหรัฐฯ เตือน GTA VI ความสมจริงอาจทำให้ผู้เล่นแยกแยะความจริงกับเกมไม่ออก
กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าพรีเมียม
นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าใหม่ผ่านกลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการเข้าถึงไลฟ์สไตล์ความมีคลาสในแบบ Yamaha Grand Filano ได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดที่หลากหลาย
ความสำเร็จของตลาดรถจักรยานยนต์
นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดเผยข้อมูลยอดขายที่โดดเด่นในช่วงเดือนมกราคม ถึง ตุลาคม 2569 โดยตลาดรถจักรยานยนต์ไทยมียอดขายรวมอยู่ที่ประมาณ 1.554 ล้านคัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สามารถสร้างยอดขายได้มากถึง 240,000 คัน ซึ่งเติบโตขึ้นสูงถึง 17% จากปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการเติบโตในอัตราที่สูงกว่าตลาดรวมอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในการดึงความสนใจของผู้บริโภค
ส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งดังกล่าว ส่งผลให้บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 15% ของตลาดรถจักรยานยนต์โดยรวม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดยานยนต์สองล้อ
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