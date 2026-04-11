ยานโอไรออนกลับสู่โลก: ความสำเร็จท่ามกลางความท้าทายของเทคโนโลยีและวิกฤตแผ่นกันความร้อน

ยานโอไรออนประสบความสำเร็จในการเดินทางกลับสู่โลกโดยลงจอดในทะเลอย่างแม่นยำ แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาแผ่นกันความร้อนที่วิศวกรนาซาต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน การเดินทางกลับสู่โลกครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญของยานและพิสูจน์ถึงความสามารถในการทนทานต่อสภาวะรุนแรงของการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ
การลงจอด ในทะเลที่เกิดขึ้นประมาณสองชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์ฟีดของ นาซา โดย 'ร็อบ นาเวียส' ผู้บรรยายของ นาซา บรรยายว่า เป็น การลงจอด ที่แม่นยำอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับยานอินทิกริตีและนักบิน อวกาศ ทั้ง 4 คน ทีมกู้ภัยเตรียมพร้อมรอรับแคปซูลที่ลอยอยู่ในทะเล ก่อนนำตัวลูกเรือออกจากยาน ซึ่งประกอบด้วย รีด ไวซ์แมน นักบิน อวกาศ ชาวอเมริกันและผู้บัญชาการภารกิจ วัย 50 ปี วิกเตอร์ โกลเวอร์ วัย 49 ปี รวมถึง คริสตินา คอช วัย 47 ปี และเจเรมี แฮนเซน นักบิน อวกาศ จากองค์การบริหาร อวกาศ แคนาดา CSA วัย 50 ปี
ไม่กี่นาทีก่อนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก 'ไวซ์แมน' ผู้บัญชาการภารกิจ วิทยุแจ้งไปยังศูนย์ควบคุมภารกิจในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส โดยระบุว่า เรามองเห็นดวงจันทร์ได้ชัดจากหน้าต่างหมายเลข 2 ดูเหมือนจะเล็กลงกว่าวันก่อน ด้านศูนย์ควบคุมตอบกลับว่า ดูเหมือนเราคงต้องกลับไปอีกครั้งแล้วล่ะ การเดินทางกลับโลกครั้งนี้ ถือเป็นบททดสอบขั้นสุดท้ายที่สำคัญของยานโอไรออน ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทล็อกฮีด มาร์ติน เพื่อพิสูจน์ว่ายานสามารถทนทานต่อแรงกระแทกมหาศาลจากการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกหลังโคจรผ่านดวงจันทร์ได้ แม้ภารกิจจะประสบความสำเร็จ แต่ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของนักบินอวกาศไม่ได้เกิดขึ้นในห้สงอวกาศลึก หากเกิดขึ้นใน 13 นาทีสุดท้ายก่อนที่ลูกเรือทั้ง 4 คนจะเดินทางกลับสู่โลก 'เจฟฟ์ ราดิแกน' ผู้อำนวยการการบินของภารกิจอาร์เทมิส 2 กล่าวว่า นี่คือ 13 นาทีที่ทุกอย่างต้องดำเนินไปอย่างถูกต้องราบรื่น ก่อนหน้านี้นาซาทราบอยู่แล้วว่ายานมีปัญหาเกี่ยวกับแผ่นกันความร้อน Heat Shield เนื่องจากในเที่ยวบินทดสอบ เมื่อปี 2022 วิศวกรพบว่า แผ่นกันความร้อนของยานโอไรออนมีรอยแตกและชิ้นส่วนหลุดออกมากกว่า 100 ชิ้น ระหว่างการกลับเข้าสู่โลก เดิมแผ่นกันความร้อนได้รับออกแบบให้ ค่อยๆ ละลาย เพื่อระบายความร้อน แต่ในการทดสอบครั้งนั้น แผ่นกันความร้อนแตกออกเป็นชิ้น เนื่องจากแรงดันก๊าซที่สะสมอยู่ภายในโครงสร้าง กระบวนการที่เรียกว่า ไพโรไลซิส หรือ กระบวนการสลายตัวทางเคมีของสารอินทรีย์ด้วยความร้อนสูง ทำให้ชั้นภายในร้อนจัดและกักเก็บก๊าซไว้ เมื่อยานออกจากชั้นบรรยากาศชั่วคราวระหว่างการ เข้าสู่ชั้นบรรยากาศแบบข้ามขั้น Skip Entry นั้น พบว่า ชั้นนอกของแผ่นกันความร้อนจะแข็งตัว ทำให้ก๊าซที่สะสมอยู่ภายในไม่มีทางระบายออก เมื่อยานกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศอีกครั้ง แรงดันที่สะสม จึงดันชิ้นส่วนของแผ่นกันความร้อนให้หลุดออกมา แทนที่จะเลื่อนภารกิจออกไปอีกกว่า 1 ปี เพื่อติดตั้งแผ่นกันความร้อนที่ผ่านการออกแบบใหม่ องค์การนาซาเลือกใช้แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการเปลี่ยนวิธีการกลับเข้าสู่โลกของยานแทน แนวคิดหลักคือให้ยานรับความร้อนต่อเนื่องและสม่ำเสมอมากขึ้น โดยปรับมุมและเส้นทางการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อลดระยะเวลาการเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแบบข้ามขั้น และรักษาอุณหภูมิภายนอกให้สูงขึ้นตลอดการลงจอด จนชั้นคาร์บอนภายนอกไม่เย็นตัวลงมากพอที่จะกักเก็บก๊าซไว้ข้างใต้ได้ ในระหว่างการกลับสู่โลก นักบินอวกาศ ต้องนำยานเข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้วยมุมที่ถูกต้อง ความเร็วที่ถูกต้องและจังหวะที่แม่นยำ ยานโอไรออนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่า 24,000 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือเทียบเท่าการเดินทางข้ามสหรัฐอเมริกาฯ ในเวลาเพียง 6 นาที แผ่นกันความร้อนขนาด 16.5 ฟุต (5 เมตร) ของยานมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ 5,000 องศาฟาเรนไฮต์ (2,760 องศาเซลเซียส) คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของอุณหภูมิพื้นผิวที่มองเห็นได้ของดวงอาทิตย์ นอกจากนี้ วิถีการโคจรที่ชันและร้อนขึ้นยังทำให้แคปซูลมีระยะการหลบหลีกสภาพอากาศเลวร้ายใกล้บริเวณลงจอดในมหาสมุทรแปซิฟิกได้น้อยลงด้วย ดร.ชาร์ลส์ คามาร์ดา อดีตวิศวกรของนาซาเคยเตือนว่า นาซาอาจยังไม่เข้าใจสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง และการเปลี่ยนเส้นทางกลับโลกอาจเทียบได้กับการ “รัสเซียนรูเล็ต” อย่างไรก็ตาม นาซายืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวอิงจากข้อมูลเที่ยวบินอาร์เทมิส 1 การทดสอบภาคพื้นดิน และแบบจำลองทางวิศวกรรม โดยในช่วงที่ความตึงเครียดของการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศพุ่งแตะระดับสูงสุด ความร้อนและการบีบอัดของอากาศที่รุนแรงยังก่อให้เกิดชั้นก๊าซไอออไนซ์ หรือพลาสมาที่ร้อนจัด ห่อหุ้มตัวยาน ทำให้การสื่อสารทางวิทยุระหว่างลูกเรือกับศูนย์ควบคุมขาดหายไปเป็นเวลาหลายนาที สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเมื่อการติดต่อกลับมาอีกครั้ง และเห็นร่มชูชีพกางออกจากส่วนหัวของแคปซูลที่กำลังร่วงหล่นลงมาอย่างอิสระ ช่วยชะลอความเร็วของการลงจอดเหลือประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนที่ยานโอไรออนจะลงสู่ผิวน้ำอย่างนุ่มนวล หลังจากนั้นทีมงานของนาซา และกองทัพเรือสหรัฐฯ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการยึดแคปซูลที่ลอยอยู่ และช่วยนักบินอวกาศทั้ง 4 คนออกจากยาน ก่อนนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังเรือรบ USS John
