ยากแท้แต่ทำได้: กลยุทธ์รับมือความทุกข์จาก 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา
หนังสือ 'ยากแท้แต่ทำได้' นำโดยเกลนนอน ดอยล์ เผยเคล็ดลับสร้างภูมิคุ้มกันใจผ่านการสื่อสารอย่างเปิดใจและยอมรับความเปราะบาง เพื่อผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตอย่างเข้มแข็ง
หนังสือ ยากแท้แต่ทำได้ หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า We Can Do Hard Things ได้ประกาศยืนยันความจริงพื้นฐานที่ว่า มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องเผชิญกับอุปสรรคและความสับสนในชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ไม่มีผู้ใดต้องเดินผ่านความทุกข์หรือหลงทางเพียงลำพังบนโลกใบนี้ ผลงานสร้างสรรค์นี้เกิดจากการร่วมเขียนของ เกลนนอน ดอยล์ แอ็บบี วามบัก และ อแมนดา ดอยล์ โดยมีเป้าหมายหลักในการสะท้อนรูปรอยชีวิตและการรับมือกับความยากลำบากที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
เปลี่ยนมุมมองต่ออุปสรรคให้เป็นพื้นที่เรียนรู้
แกนหลักสำคัญของการสร้างความยืดหยุ่นทางด้านจิตใจคือการเปลี่ยนมุมมองต่ออุปสรรค โดยไม่มองว่าเป็นทางตันแต่ให้ถือเป็นพื้นที่สำหรับการพูดคุย ฝึกฝนจิตใจ และยอมรับว่าทุกสิ่งที่กำลังกล่าวถึงอยู่นี้สามารถทำให้เราผ่านพ้นมันไปได้ทีละเรื่องทีละข้อ การปรับความคิดนี้ช่วยให้ผู้เผชิญปัญหาสามารถก้าวข้ามความท้อถอยและหาทางออกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพAlso readหลักการโหราศาสตร์ไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ต่อลัคนา
พลังของการสื่อสารและความเข้าใจร่วมกัน
การเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้แก่กันและกันหมายถึงการเน้นพลังของการสื่อสารและการแบ่งปันเรื่องอันเปราะบาง ซึ่งช่วยสร้างกำลังใจและเยียวยาให้แก่ผู้คนที่กล้าเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง หลายครั้งที่เราพยายามตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมของความทุกข์ด้วยลำพังคนเดียวเพราะคิดว่าไม่มีใครเข้าใจหรืออายเกินกว่าจะบอกว่าตนเองไม่ไหว แต่ในมหาสมุทรที่ชื่อว่าชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำให้เก่งที่สุด ขอเพียงมีเสื้อชูชีพที่ชื่อว่าความเข้าใจก็เพียงพอ
บทสรุปจากประสบการณ์แขกรับเชิญ 118 ชีวิต
ฐานรากแห่งบทสัมภาษณ์นี้คือผลรวมในการสร้างสรรค์โดย นักเขียน และ นักเรียบเรียง ทั้งสามท่าน ที่สืบค้นและนำเสนอจากบทสัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์ We Can Do Hard Things ซึ่งได้สนทนากับแขกรับเชิญถึง 118 คนที่มีสายทางชีวิตแตกต่างกัน ทั้งนักเขียน นักคิด นักกีฬาโอลิมปิก นักจิตวิทยา และศิลปิน เพื่อตอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับตัวตน ความรัก ความผิดหวัง และการใช้ชีวิตที่ถูกทาง
ความจริงที่ทุกคนต่างเคยเผชิญมาก่อน
แท้จริงแล้วชีวิตเราทุกคนไม่ได้อยู่เพียงลำพัง ทุกคนต่างเคยพบกับทางตัน สูญเสีย และพบกับความสับสนนานา ทุกสิ่งที่เราได้ประสบพบเจอไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหน ล้วนแต่มีคนที่เคยผ่านมันมาก่อนแล้วทั้งสิ้น การยอมรับความจริงนี้ช่วยให้เราเห็น rằngเราเองก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะพ้นผ่านเรื่องราวยากๆ เหล่านี้ไปได้เช่นเดียวกัน โดยไม่มีผู้ใดต้องแบกรับปัญหาไว้คนเดียวอีกต่อไป
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