ยัม แบรนด์ส ขายพิซซ่าฮัท 8.8 หมื่นล้าน ปรับพอร์ตโฟกัส KFC และทาโก้ เบลล์

ยัม แบรนด์ส ประกาศขายพิซซ่าฮัทในราคา 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 88,338 ล้านบาท ให้กับลองเรนจ์ แคปิตอลและยัม ไชน่า โฮลดิ้งส์ เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ เน้นแบรนด์ที่มีผลประกอบการดีกว่า หลังพิซซ่าฮัทเผชิญยอดขายตกต่ำและภาพลักษณ์ล้าสมัย
ยัม แบรนด์ส (Yum Brands) บริษัทแม่ของเชนร้านอาหาร ฟาสต์ฟู้ด ชื่อดังระดับโลก ประกาศ ขายกิจการ พิซซ่าฮัท (Pizza Hut) ซึ่งดำเนิน ธุรกิจ มานานถึง 68 ปี ด้วยมูลค่ารวมประมาณ 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 88,338 ล้านบาท การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นเพื่อปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอ ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่แบรนด์ที่มีผลประกอบการโดดเด่นกว่า อย่างเคเอฟซี (KFC) และทาโก้ เบลล์ (Taco Bell) ซึ่งถือเป็นการปิดตำนานของแบรนด์พิซซ่าที่เคยเป็นผู้นำตลาด แต่กลับถูกท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น การขาย พิซซ่าฮัท ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก โดยกลุ่มทุนลองเรนจ์ แคปิตอล (LongRange Capital) จะเข้าซื้อ ธุรกิจ ในสหรัฐฯ และต่างประเทศส่วนใหญ่ด้วยมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 49,000 ล้านบาท ขณะที่ ธุรกิจ ในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับสองรองจากสหรัฐฯ และมีส่วนแบ่งยอดขายถึง 19% จะถูกขายให้กับยัม ไชน่า โฮลดิ้งส์ อิงค์ (Yum China Holdings Inc.) ในราคา 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 39,250 ล้านบาท ทั้งนี้ กระบวนการขายคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ โดย ยัม แบรนด์ส จะยังคงถือหุ้นส่วนน้อยใน พิซซ่าฮัท ต่อไปอีก 3 ปี เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านราบรื่นขึ้น สาเหตุหลักที่ทำให้ยัมตัดสินใจขาย พิซซ่าฮัท มี 3 ประการ ได้แก่ ผลประกอบการที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่แล้วยอดขายทั่วโลกของ พิซซ่าฮัท ลดลง 2% ขณะที่ยอดขายรวมของ ยัม แบรนด์ส เติบโต 5% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พิซซ่าฮัท กลายเป็นจุดอ่อนในพอร์ต ธุรกิจ ของบริษัท ประการที่สองคือความท้าทายจากยุคเดลิเวอรี่ที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค คนนิยมสั่งอาหารทางออนไลน์มากขึ้น แต่ พิซซ่าฮัท ยังคงมีร้านอาหารขนาดใหญ่แบบ dine-in ซึ่งเป็นโมเดลที่เริ่มล้าสมัยและมีต้นทุนสูง ขณะที่คู่แข่งอย่างโดมิโน่ส์ (Domino's) เน้นความรวดเร็วในการจัดส่งเป็นหลัก และประการที่สามคือภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เริ่มดูไม่ทันสมัย แม้จะมีความพยายามฟื้นฟูแบรนด์และปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรแล้ว แต่ยัมมองว่าการจะทำให้แบรนด์กลับมาเติบโตได้อีกครั้งต้องใช้เงินลงทุนและความอดทนสูงเกินกว่าที่บริษัทพร้อมจะแบกรับ พิซซ่าฮัท ก่อตั้งขึ้นในปี 2501 (ค.
ศ. 1958) โดยเริ่มต้นจากเงินกู้เพียง 600 ดอลลาร์สหรัฐ และเคยรุ่งโรจน์จนเป็นเชนพิซซ่าอันดับ 1 ของโลกในปี 2514 อย่างไรก็ตาม เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่การสั่งกลับบ้านและการจัดส่ง พิซซ่าฮัทกลับต้องแบกรับภาระของร้านอาหารขนาดใหญ่ที่เน้นการให้บริการในร้าน ซึ่งเป็นโมเดลที่เริ่มล้าสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เน้นความรวดเร็วในการจัดส่ง ซ้ำร้ายยังได้รับผลกระทบจากการเติบโตของแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ที่ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกอาหารที่หลากหลายมากกว่าเพียงแค่พิซซ่า การขายครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของยัม แบรนด์ส ที่ต้องการโฟกัสกับแบรนด์ที่มีศักยภาพสูงกว่า และเป็นการปรับพอร์ตธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารจานด่วนที่เน้นความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น การตัดสินใจครั้งนี้ยังส่งผลต่อวงการอาหารฟาสต์ฟู้ดในหลายประเทศ รวมถึงไทยที่พิซซ่าฮัทเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันดี ผู้บริโภคอาจได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของร้านและเมนูต่างๆ ตามนโยบายของเจ้าของใหม่ ซึ่งคาดว่าจะพยายามปรับให้แบรนด์กลับมาโดดเด่นอีกครั้งในตลาดพิซซ่าที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะในตลาดเดลิเวอรี่ที่คู่แข่งอย่างโดมิโน่ส์และพิซซ่าบริษัทอื่นๆ มีส่วนแบ่งมากกว่า อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในอนาคตของพิซซ่าฮัทจะขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าของใหม่ในการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และการสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยขึ้น ในขณะที่ยัม แบรนด์ส จะหันไปให้ความสำคัญกับแบรนด์หลักอย่างเคเอฟซีและทาโก้ เบลล์ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีกว่าและสอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจอาหารในยุคปัจจุบั
พิซซ่าฮัท ยัม แบรนด์ส ขายกิจการ ฟาสต์ฟู้ด การปรับโครงสร้างธุรกิจ
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