ยันมาร์ทและเจียไต๋ มอบเครื่องจักรกลการเกษตร 5 เครื่อง มูลค่า 229,000 บาท ให้จังหวัดฉะเชิงเทรา
บริษัท ยันมาร์ท เอส.พี. จำกัด และบริษัท เจียไต๋ จำกัด ร่วมลงนามส่งมอบเครื่องยนต์ดีเซลรุ่น TF120NL-PR2 จำนวน 5 เครื่อง พร้อมน้ำดื่ม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย
บริษัท ยันมาร์ท เอส.พี. จำกัด และบริษัท เจียไต๋ จำกัด ได้ร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม โดยจัดพิธีส่งมอบความช่วยเหลือในรูปแบบของ เครื่องจักรกลการเกษตร และวัสดุอุปโภคบริโภคให้กับจังหวัด ฉะเชิงเทรา อย่างเป็นทางการ โดยความช่วยเหลือครั้งนี้ประกอบด้วย เครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์จากยี่ห้อ ยันมาร์ท จำนวน 5 เครื่อง และน้ำดื่มจากบริษัท เจียไต๋ จำกัด เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
รายละเอียดการส่งมอบเครื่องจักรกลและการสนับสนุน
ในการส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว บริษัท ยันมาร์ท ได้จัดเตรียม เครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ ยันมาร์ท รุ่น TF120NL-PR2 ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานเกษตรกรรมและงานอเนกประสงค์ โดยระบุจำนวนอุปกรณ์ที่ชัดเจนคือ 5 เครื่อง ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งหมด 229,000 บาท การส่งมอบครั้งนี้มี นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อนำไปบริหารจัดการและกระจายความช่วยเหลือต่อไปAlso readเร่งฟื้นฟู เตรียมพันธุ์พืช–ไตรโคเดอร์มา เยียวยาสูงสุดไร่ละ 6,800 บาท
อุปกรณ์และวัสดุที่ได้รับการส่งมอบทั้งหมดนี้จะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำไปใช้สนับสนุนภารกิจการบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤตหรือความเสียหายในสถานการณ์ต่างๆ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานำไปใช้ตามความเหมาะสมและความเร่งด่วนของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่
บทบาทของศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรในจังหวัด
นอกจากการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรแล้ว ความร่วมมือครั้งนี้ยังสะท้อนถึงพันธกิจระยะยาวของทั้งสององค์กรผ่านศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรที่ดำเนินงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทั้งสองบริษัทได้ร่วมกันดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้และประสบการณ์เกษตร ยันมาร์ท (Yanmar Solution Experience Center: YSEC) และ ศูนย์การเรียนรู้เจียไต๋ หรือ Chia Tai Experience
ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวตั้งอยู่ใน อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความสำคัญต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของภูมิภาค โดยทำหน้าที่เป็นพื้นที่หลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และนวัตกรรมทางการเกษตรที่ก้าวหน้าแก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับการทำเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว มุ่งเน้นการส่งเสริมแนวทางการทำเกษตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรไทยในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาทักษะและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและวัสดุการเกษตรคุณภาพสูง ซึ่งจะช่วยยกระดับผลิตภาพทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรรายย่อยในชุมชน
ทิศทางการสร้างความร่วมมือเพื่อสังคมและชุมชน
โครงการส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการผสานความร่วมมือเชิงรุกระหว่างสององค์กรใหญ่อย่าง บริษัท ยันมาร์ท เอส.พี. จำกัด และ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ที่ได้มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่วงกว้างมากกว่าผลกำไรทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าความร่วมมือนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและระบบสาธารณภัยของจังหวัด
การสนับสนุนทรัพยากรดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานด้านความรู้และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการดำเนินการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทั้งสองบริษัทที่ต้องการเป็นภาคเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
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