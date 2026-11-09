ยะลา-นราธิวาสเข้มสกัดก่อเหตุ หลังปะทะธารโต ยันชายแดนใต้เปิดเรียน
ยะลาและนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยสกัดก่อเหตุหลังปะทะธารโต ย้ำชายแดนใต้เปิดโรงเรียนตามปกติ ไม่ปิดเมือง 5 จังหวัด ด้าน พว. ประกาศปิดฉากภารกิจ GPAS 5 Steps ในสงขลา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัด ยะลา เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด พร้อมยกระดับการตั้งด่านตรวจคัดกรองบริเวณเส้นทางเข้า-ออกเขตเมืองเบตงและจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่อาจสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ ขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่สืบเนื่องจากการเกิดเหตุยิงปะทะในอำเภอ ธารโต เมื่อวันพฤศจิกายน 2569 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายและยึดอาวุธสงครามได้จำนวนหนึ่ง
มาตรการเข้มสกัดเหตุปะทะธารโต
เหตุการณ์ยิงปะทะที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านกำแพงบุ (บ้านย่อย บ้านคอกช้าง) ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อวานนี้ (9 พฤศจิกายน 2569) ส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตจำนวน 2 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดอาวุธสงครามได้บางส่วน จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ฝ่ายความมั่นคงประเมินว่า อาจมีการเคลื่อนไหวตอบโต้จากกลุ่มคนร้ายในพื้นที่ และพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดAlso readปฏิรูปการเรียนรู้ไทย: Active Learning และ GPAS 5 Steps สู่การศึกษาศตวรรษที่ 21
เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจศูนย์อำนวยการร่วมและด่านตรวจหน้าชายแดน ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้น ยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บุคคลเป้าหมาย ตลอดจนการสแกนหาวัตถุแปลกปลอม อาวุธปืน และวัตถุระเบิดที่อาจซุกซ่อนเข้ามา เพื่อตัดโอกาสการก่อเหตุในพื้นที่เศรษฐกิจและเขตย่านชุมชน โดยเน้นย้ำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มและระมัดระวังทรัพย์สินมีค่า
ชายแดนใต้เปิดเรียนไม่ปิดเมือง
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ได้ให้สัมภาษณ์ย้ำชัดว่า ชายแดนใต้เปิดเรียนตามปกติ และมีการปิดฉากภารกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้แล้ว โดยไม่มีการปิดเมืองหรือห้ามเดินทางเข้า-ออกแต่อย่างใด พร้อมประกาศว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดสุดท้ายของภารกิจพลิกโฉมการศึกษาชายแดนใต้ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับระบบการศึกษาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้ผนึกเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ปิดท้ายการขับเคลื่อน Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมประกาศเป้าหมายยกระดับคุณภาพการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ก่อนต่อยอดองค์ความรู้สู่ระดับนานาชาติเดินหน้าสู่เวทีโลก
พว. ต่อยอดการศึกษาสู่สากล
ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรม ได้ชู Active Learning GPAS 5 Steps เป็นเครื่องมือยกระดับทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทย เพื่อตอบโจทย์ผลประเมิน PISA ด้านเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขานรับ พร้อมเปลี่ยนวิธีสอน สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้เด็กชายแดนใต้อย่างเท่าเทียม โดยมุ่งหวังให้เยาวชนมีความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากลและสามารถใช้ทักษะคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
สำหรับเหตุการณ์รุนแรงล่าสุดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พบหมายจับติดตัวคดีระเบิดปึ้่ม ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยภายในชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลต้องสงสัย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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