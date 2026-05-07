ยอดไอคิว อ.พิมลศรี มั่นใจความฟิตพร้อมระเบิดฟอร์มเดือดปะทะ เคียมรัน นาบาติ ในศึก The Inner Circle

การเตรียมความพร้อมครั้งสำคัญของ ยอดไอคิว อ.พิมลศรี นักชกดาวรุ่งจากพีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ในการประเดิมศึก The Inner Circle พบกับ เคียมรัน นาบาติ จอมบู๊พลังหนักจากรัสเซีย วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคมนี้
การก้าวเข้าสู่สังเวียนระดับโลกของ ยอดไอคิว อ.
พิมลศรี นักชกดาวรุ่งพุ่งแรงวัย 24 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางอาชีพนักสู้ของเขา โดยครั้งนี้เป็นการประเดิมสนามในฐานะนักกีฬาของ ONE อย่างเต็มตัว หลังจากที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นจนสามารถคว้าสัญญาฉบับที่ 36 มาครอบครองได้สำเร็จ ยอดไอคิว ซึ่งเป็นลูกหม้อฝีมือดีจากค่ายมวยชื่อดังย่านพระราม 3 อย่าง พีเค.
แสนชัยมวยไทยยิม ได้แสดงความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเผชิญหน้ากับ เคียมรัน นาบาติ นักชกจอมบู๊พลังทำลายล้างสูงวัย 31 ปี จากประเทศรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ซึ่งมีน้ำหนักระหว่าง 135 ถึง 145 ปอนด์ โดยการชกครั้งนี้จะเกิดขึ้นในรายการ The Inner Circle ณ สนามมวยเวทีลุมพินี รามอินทรา ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคมนี้ ซึ่งถือเป็นไฟต์ที่แฟนมวยทั่วประเทศต่างตั้งตารอคอยที่จะเห็นการปะทะกันระหว่างความสดของนักชกไทยและความเก๋าของนักชกต่างชาติ ในกิจกรรมเช็กฟิตนักกีฬา หรือ Open Workout ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา ยอดไอคิวได้โชว์เนื้อตัวที่ดูฟิตสมบูรณ์และมีความมั่นใจอย่างมาก โดยเขาเปิดเผยว่าได้ทุ่มเทเวลาในการซ้อมอย่างหนักหน่วงมานานกว่า 2 เดือน เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดสำหรับภารกิจครั้งนี้ แม้ว่าจะเป็นการชกครั้งแรกในฐานะนักกีฬา ONE เต็มตัว แต่เขากลับไม่มีความรู้สึกกดดันเลยแม้แต่น้อย กลับกันเขามองว่าการได้เจอกับคู่ชกที่เก่งกาจและมีฝีมือระดับโลกอย่างเคียมรัน จะเป็นแรงผลักดันและเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้เขาได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับ ยอดไอคิววิเคราะห์ว่า เคียมรันเป็นนักชกที่อันตรายและมีความแข็งแกร่งมาก ซึ่งจากการศึกษาฟอร์มการชกที่ผ่านมา เขาแทบจะไม่เห็นจุดอ่อนของคู่ต่อสู้รายนี้เลย ดังนั้นกลยุทธ์สำคัญในไฟต์นี้คือการคุมเกมให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ หลีกเลี่ยงการเปิดหน้าแลกหมัดแบบเสี่ยงจนเกินไป และใช้ความหลากหลายของอาวุธมวยไทยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยอดไอคิว ยังให้ความเห็นว่าการที่เคียมรันต้องห่างหายจากสังเวียนไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากโทษแบน อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของจังหวะการชกและสภาพร่างกายได้บ้าง เขาจึงวางแผนการชกไว้ว่า ในช่วงยกแรกๆ จะเน้นการชกแบบระมัดระวัง ใช้เชิงมวยในการเก็บแต้มและหาจังหวะเข้าทำอย่างใจเย็น ก่อนที่จะเริ่มเร่งเครื่องเดินเกมรุกในช่วงท้ายของการแข่งขัน ซึ่งเขามองว่าไฟต์นี้มีแนวโน้มที่จะเป็นการชกกันจนครบยกมากกว่าที่จะจบลงด้วยการน็อกเอาต์ เนื่องจากทั้งคู่เป็นนักชกที่มีความอดทนและมีระเบียบวินัยในการป้องกันตัวที่ดี เป้าหมายสูงสุดของยอดไอคิวในตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะในไฟต์เดียว แต่เขาต้องการก้าวขึ้นมาเป็นตัวตึงคนใหม่ของรุ่นแบนตัมเวต และตั้งเป้าที่จะก้าวขึ้นไปชิงเข็มขัดแชมป์โลกให้ได้ภายในปีนี้ โดยเขามองว่าหากสามารถเอาชนะเคียมรันได้ จะเป็นใบเบิกทางสำคัญในการขยับอันดับแรงกิงเพื่อขึ้นไปเผชิญหน้ากับนักชกระดับท็อปของโลกคนอื่นๆ ต่อไป สำหรับแฟนกีฬาการต่อสู้ ยอดไอคิวได้ฝากข้อความถึงผู้ที่สนับสนุนเขาว่า ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเขาและให้กำลังใจในไฟต์สำคัญนี้ โดยเขาสัญญาว่าจะออกไปสู้ด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยวและทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ได้รับ พร้อมทั้งกล่าวทิ้งท้ายด้วยฉายาระเบาะเจียว่า พร้อมที่จะทำงานหนักบนสังเวียนเพื่อคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขันสามารถจองบัตรผ่านทาง ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพื่อสัมผัสบรรยากาศการต่อสู้สดๆ ขอบสนามมวยเวทีลุมพินี หรือสำหรับผู้ที่สะดวกรับชมจากทางบ้าน สามารถติดตามการถ่ายทอดสดรายการ The Inner Circle ได้ทางเว็บไซต์ Live.
ONEFC.com ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ถึง 20.30 น. โดยสงวนสิทธิ์การรับชมเฉพาะสมาชิกเท่านั้น ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะพิสูจน์ว่าดาวรุ่งจากบุรีรัมย์คนนี้จะสามารถสยบจอมบู๊จากรัสเซียและประกาศศักดาของมวยไทยในเวทีโลกได้หรือไม
ไฟต์นี้ไม่ง่าย! 'นิโค' มอง 'ซุปเปอร์บอน' เจอ 'หลิว' ป้องกันแชมป์หนักแน่"นิโค คาร์ริลโล" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เฉพาะกาล จากสกอตแลนด์ ออกมาให้ความเห็นถึงคู่มวยนัดหยุดโลก ระหว่าง "ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์" แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นเฟเธอร์เวต ที่จะป้องกันเข็มขัดจากผู้ท้าชิงสุดห้าว "หลิว เมิงหยาง" จากจีน ในคู่เอกของรายการ The Inner Circle วันศุกร์ที่ 22 พ.ค.
เอลบรุส มั่นใจถล่ม ราชสีห์อีสาน ปิดเกมในยกแรกนักมวยไทย เอลบรุส วัย 27 ปี จากสุรินทร์ เตรียมขึ้นชกกับ ราชสีห์อีสาน ในรายการ The Inner Circle วันที่ 1 พ.ค. 69 โดยมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะน็อกในยกแรกได้ ด้วยอาวุธที่หลากหลายและการเตรียมตัวที่ดี
อดัม vs เอ็นโซ, วรพลปะทะทอมคาสส์! ONE ลุมพินี 153 & The Inner Circle พร้อมระเบิดความมันส์ONE Championship จัดเต็มสองรายการใหญ่ The Inner Circle และ ONE ลุมพินี 153 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคมนี้ นำเสนอคู่มวยสุดมันส์มากมาย ทั้งนักชกดาวรุ่งและนักสู้มากประสบการณ์
