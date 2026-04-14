ยอดส่งออกจีนในเดือนมีนาคมเติบโตน้อยกว่าที่คาดการณ์ ท่ามกลางความท้าทายจากต้นทุนที่สูงขึ้น

สำนักงานศุลกากรจีนเปิดเผยยอดส่งออกเดือนมีนาคมที่เติบโตน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่การนำเข้าพุ่งสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
สำนักงานศุลกากร จีน ( GAC ) เปิดเผยรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งเผยให้เห็นภาพรวมของ การค้า ของ จีน ในเดือนมีนาคม โดยยอด ส่งออก ของ จีน ในเดือนมีนาคมเติบโตเพียง 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ค่อนข้างมาก โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะมีการเติบโตถึง 8.6% ตัวเลขที่ต่ำกว่าความคาดหมายนี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ผู้ผลิตของ จีน กำลังเผชิญอยู่ ทั้งในเรื่องของต้นทุน สินค้าโภคภัณฑ์ และพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งใน ตะวันออกกลาง นอกจากนี้ รายงานยังเปิดเผยว่า ยอด ส่งออก ไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของ จีน นั้น ได้ปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยลดลงถึง 26.5% ในเดือนมีนาคม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ในด้านของการ นำเข้า นั้น กลับมีสัญญาณที่ดี โดยยอด นำเข้า โดยรวมในเดือนมีนาคมพุ่งสูงขึ้นถึง 27.8% ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบกว่า 4 ปี หรือนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ส่งผลให้ จีน มียอดเกินดุล การค้า อยู่ที่ 5.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า 1 ปี
เมื่อพิจารณาภาพรวมในช่วงสองเดือนแรกของปี 2567 หรือในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ พบว่า ยอดการส่งออกของจีนยังคงแข็งแกร่ง โดยมีการเติบโตถึง 21.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ค่อนข้างมาก โดยคาดการณ์ไว้เพียง 7.1% ในส่วนของการนำเข้านั้น ก็มีการเติบโตที่แข็งแกร่งเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 19.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 6.3% การเติบโตของการส่งออกและการนำเข้าในช่วงสองเดือนแรกนี้ ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในช่วงเวลาดังกล่าวสูงถึง 2.1362 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.796 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปกติแล้ว สำนักงานศุลกากรจีนจะรวมข้อมูลการค้าของเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์เข้าด้วยกัน เพื่อลดผลกระทบจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนได้
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจีนยังคงเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสแรกของปี 2567 ซึ่งมีกำหนดจะเปิดเผยในวันพฤหัสบดีนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า GDP ของจีนในไตรมาสแรกจะขยายตัว 4.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 ซึ่งมีการขยายตัวเพียง 4.5% เท่านั้น ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี ความคาดหวังในเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจจีนยังคงมีอยู่ แม้ว่าจะมีปัจจัยภายนอกหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และความผันผวนของตลาดโลก อย่างไรก็ตาม การเติบโตของการนำเข้าที่แข็งแกร่ง แสดงให้เห็นถึงความต้องการภายในประเทศที่ยังคงมีอยู่ และอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนต่อไปในอนาคต การติดตามผลกระทบจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการค้าต่างประเทศ จะเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนในระยะยา
