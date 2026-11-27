ยอดฝาก XRP ใน Binance พุ่งสูงสุดนับปี 2019 สัญญาณขายแรงหรือแค่ความเข้าใจผิด?
สัดส่วนธุรกรรมฝาก XRP ใน Binance พุ่งแตะ 91.4% สูงสุดในรอบ 5 ปี สร้างความกังวลแก่นักลงทุน แต่ตัวเลขนี้สะท้อนจำนวนธุรกรรมไม่ใช่ปริมาณเหรียญจริง โดยส่วนใหญ่มิได้ถูกขายทิ้งทันที
ข้อมูลล่าสุดจากแพลตฟอร์มติดตามข้อมูลคริปโทเคอร์เรนซีอย่าง CryptoQuant เผยให้เห็นความผันผวนที่น่าสนใจของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2569 โดยเฉพาะเมื่อสัดส่วนธุรกรรมฝากเงิน XRP บน กระดานเทรด ขนาดใหญ่อย่าง Binance ในรอบ 7 วันสุดท้ายได้พุ่งสูงขึ้นแตะระดับ 91.4% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2019
ขณะเดียวกัน สัดส่วนธุรกรรมถอนเหรียญ XRP จากกระดานดังกล่าวได้ลดฮวบลงมาเหลือเพียง 8% เท่านั้น ทำให้เกิดอัตราส่วนการฝากต่อถอนที่สูงถึงประมาณ 11.4 ต่อ 1 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่บรรดานักลงทุนและผู้ที่ติดตามสถานการณ์ราคา XRP ที่ขณะนั้นซื้อขายอยู่ในระดับประมาณ 0.96 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่ำกว่าแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 1.00 ดอลลาร์เล็กน้อยAlso readหักล้างข่าวลือเผาเหรียญ LUNC 2.1 ล้านล้านเหรียญ มั่นใจไม่มีแรงจูงใจจากรัฐบาลหรือศาลล้มละลาย Terraform Labs
รายละเอียดเชิงลึกของความผิดปกติของธุรกรรม
เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ให้ถูกต้อง จำเป็นต้องแยกแยะระหว่างจำนวนธุรกรรมกับปริมาณเหรียญจริง โดยตัวเลข 91.4% ที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงนั้น เป็นการวัดจากสัดส่วนจำนวนครั้งของธุรกรรมฝากที่เปรียบเทียบกับธุรกรรมถอน ไม่ได้หมายความว่า XRP จำนวน 91.4% ของปริมาณเหรียญทั้งหมดในตลาดหรือในกระเป๋าเงินได้ไหลเข้าสู่ Binance ตามที่หลายคนเข้าใจผิด
เมื่อพิจารณาจากปริมาณเหรียญจริงตามข้อมูลของ CryptoQuant ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา กระดานเทรด Binance มีการรับ XRP เข้ามาประมาณ 1.221 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียงราว 26.5% จากยอดไหลเข้ากระดานเทรดรวมทั่วโลกประมาณ 4.61 พันดอลลาร์ เท่านั้น แสดงให้เห็นว่ากระแสเงินส่วนใหญ่ไม่ได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะที่ Binance เท่านั้น
มุมมองของนักวิเคราะห์และตำแหน่งของคู่แข่ง
Amr Taha นักวิเคราะห์ของ CryptoQuant ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่า ความถี่ของการโอนเหรียญเข้าสู่กระดานเทรดไม่สามารถยืนยันได้ทันทีว่าผู้ฝากต้องการนำเหรียญเหล่านั้นไปขายเปลี่ยนเป็นเงิน fiat หรือไม่ เพราะเหรียญที่ฝากเข้าไปอาจถูกนำไปใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืม หรือถูกใช้ในการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ภายในแพลตฟอร์มของ Binance ก็ได้
หากมองในภาพรวมของตลาดในช่วงระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึง 27 พฤศจิกายน 2569 สัดส่วนธุรกรรมฝากรวมของกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ทั้งหมด (Centralized Exchanges) อยู่ในสถานะสมดุลที่ระดับราว 49% ส่วนธุรกรรมถอนอยู่ที่ราว 50% ซึ่งถือว่ามีเสถียรภาพ โดยมีความผิดปกติปรากฏขึ้นเฉพาะในบางกระดานเท่านั้น อย่าง KuCoin ที่มีสัดส่วนธุรกรรมฝากสูงถึงราว 74% เช่นเดียวกับ Binance
ผลกระทบเชิงปฏิบัติและแนวโน้มราคาที่ควรจับตา
สถานการณ์ราคาของ XRP ในปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงระหว่าง 0.95 ถึง 0.98 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งใกล้กับระดับ 1.00 ดอลลาร์ที่เป็นแนวต้านสำคัญและมักเป็นจุดที่นักลงทุนรายย่อยจำนวนมากตัดสินใจทยอยขายเพื่อทำกำไรหรือตัดขาดทุนเมื่อราคากลับมาใกล้จุดคุ้มทุน ทำให้แรงขายสะสมบริเวณนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควรระวัง
ข้อมูลจาก CryptoQuant ยังระบุถึงกลุ่มราคาที่คาดว่าจะเกิดการล้างพอร์ต (Liquidation) หนาแน่น คือบริเวณ 0.85 ดอลลาร์สำหรับตำแหน่งซื้อ (Long) และ 1.05 ดอลลาร์สำหรับตำแหน่งขายสั้น (Short) ซึ่งถือเป็นสองระดับราคาที่นักลงทุนควรจับตามองอย่างใกล้ชิดหากเกิดแรงกดดันทางราคาในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างรุนแรง
แม้ว่าสัดส่วนธุรกรรมฝากที่สูงผิดปกติใน Binance อาจสะท้อนความกังวลของนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการขายทำกำไร แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถละเลยปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ได้ โดยราคา XRP ในรอบ 1 ชั่วโมงล่าสุดลดลง 1.36% แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 1.13% เมื่อเทียบกับรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความผันผวนที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
การติดตามแนวโน้มในลำดับต่อไปคือการเฝ้าดูว่าราคาจะสามารถทะลุแนวต้าน 1.00 ดอลลาร์ไปได้หรือไม่ และที่สำคัญคืออัตราส่วนฝากต่อถอนบน Binance จะกลับมาอยู่ในระดับสมดุลหรือยังคงสูงต่อเนื่อง หากตัวเลขการฝากยังคงสูงเกินจริงอย่างต่อเนื่อง แรงกดดันจากการขายในตลาดก็อาจจะยังดำเนินต่อไปได้
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