ยอดชอปปิงออนไลน์เกาหลีใต้พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมีนาคม

สำนักงานสถิติแห่งชาติของ เกาหลีใต้ ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคออนไลน์ของชาว เกาหลีใต้ โดยรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ายอดการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของประเทศพุ่งสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา การเติบโตอย่างโดดเด่นนี้ได้รับแรงผลักดันหลักมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในหมวดหมู่รถยนต์และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยรวมแล้ว ยอดการซื้อสินค้าออนไลน์ของ เกาหลีใต้ ในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นถึง 13.
3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นมูลค่ารวม 25.58 ล้านล้านวอน หรือประมาณ 1.74 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตัวเลขนี้ถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่มีการเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์ในปี 2560 แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพบว่าหมวดหมู่รถยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีการเติบโตที่น่าทึ่ง โดยมียอดการซื้อเพิ่มขึ้นถึง 109.9% ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์ดังอย่างเทสลาอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ หมวดหมู่โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยมียอดการซื้อเพิ่มขึ้นถึง 107.5% แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวเกาหลีใต้ให้ความสนใจและลงทุนในเทคโนโลยีมือถืออย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเติบโตไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่สองหมวดหมู่หลักนี้เท่านั้น หมวดหมู่สินค้าและบริการอื่นๆ เช่น การท่องเที่ยว การขนส่ง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องสำอาง สินค้าสำหรับแม่และเด็ก รวมถึงสินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับ ก็มีการเติบโตในอัตราเลขสองหลักเช่นกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการของผู้บริโภคมีความหลากหลายและครอบคลุมในหลายด้าน ในขณะที่หมวดหมู่สินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม บริการจัดส่ง เสื้อผ้า สินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และประมง มีการเติบโตในอัตราเลขหลักเดียว แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้าเหล่านี้ยังคงมีความมั่นคงและไม่ผันผวนมากนัก สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือความนิยมในการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์ (e-coupon) ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 10.7% สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการให้ของขวัญในรูปแบบดิจิทัลที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคูปองสำหรับร้านกาแฟและร้านเบเกอรี่เป็นที่ต้องการอย่างมาก นอกจากนี้ ช่องทางการซื้อสินค้าผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ยังคงเป็นช่องทางหลักในการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยมียอดการซื้อเพิ่มขึ้น 11.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นมูลค่ารวม 19.41 ล้านล้านวอน หรือประมาณ 1.32 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคิดเป็นสัดส่วนถึง 75.9% ของยอดการซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวเกาหลีใต้ให้ความสะดวกสบายและความคล่องตัวในการซื้อสินค้าผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มากยิ่งขึ้น ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่าตลาดอีคอมเมิร์ซของเกาหลีใต้ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และผู้ประกอบการควรปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไ
