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Economy

ยอดขายรถยนต์ไทยปี 2570 ขยายตัว 6.6% xEV ครองตลาด 64%

thestandardth#16 in ประเทศไทย
ยอดขายรถยนต์ไทยปี 2570 ขยายตัว 6.6% xEV ครองตลาด 64%
Xev · รถยนต์ไทย · ยอดขายรถยนต์
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ประเมินตลาดรถยนต์ไทยปี 2570 ขยายตัว 6.6% ยอดขายxEV สูงถึง 64% ของตลาดรวม รถกระบะซบเซา เหลือส่วนแบ่งเพียง 1 ใน 4 สอดคล้องกับเทรนด์เปลี่ยนผ่านพลังงาน

ตลาด รถยนต์ไทย ในปี พ.ศ. 2570 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีคาดการณ์ว่า ยอดขายรถยนต์ ในประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 7.3 แสนคัน ซึ่งขยายตัวร้อยละ 6.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา การเติบโตนี้สะท้อนถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ

xEV ผลักดันตลาดเติบโต 64%

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของตลาดรถยนต์ไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน การขยายตัวดังกล่าวไม่ได้กระจายตัวทั่วทุกกลุ่ม แต่เป็นรูปแบบของการฟื้นตัวแบบ K-shaped recovery ที่แรงขับเคลื่อนหลักมาจากกลุ่มรถยนต์พลังงานทางเลือก หรือ xEV โดยคาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์พลังงานทางเลือกในปี 2570 จะอยู่ที่ประมาณ 4.6 แสนคัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด

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ภายในปี 2571 รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ หรือ BEV จะมีแนวโน้มก้าวขึ้นมาเป็นประเภทรถยนต์ที่ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในประเทศไทย สาเหตุหลักมาจากการขยายกำลังการผลิตภายในประเทศ การเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และความพร้อมของผู้ผลิตรวมถึงเครือข่ายศูนย์บริการ มาตรฐานการดูแลหลังการขาย ความพร้อมด้านอะไหล่ และระบบนิเวศที่รองรับการใช้งานได้อย่างครบวงจรมากขึ้น

รถกระบะสูญเสียส่วนแบ่งตลาด

ในขณะเดียวกัน รถยนต์ประเภท SUV และรถกระบะกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก ตลาดรถกระบะมีแนวโน้มสูญเสียส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2570 คาดว่ายอดขายจะทรงตัวอยู่ที่ราว 1.8 แสนคัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณหนึ่งในสี่ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด

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ปัจจัยกดดันสำคัญมาจากกำลังซื้อที่เปราะบาง ภาระหนี้ครัวเรือนในระดับสูง โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมและธุรกิจขนาดย่อม และเอสเอ็มอี รวมถึงความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ผู้บริโภคจำนวนมากยังหันไปเลือกใช้รถยนต์ประเภท SUV ซึ่งมีตัวเลือกย่อยในหลายระดับราคาและตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากกว่า

การผลิตxEV ขยายตัว 75%

ด้านภาคการผลิต SCB EIC ประเมินว่าปริมาณการผลิตยานยนต์ของไทยมีแนวโน้มจะกลับมาขยายตัวสู่ระดับ 1.5 ล้านคัน ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 4 ปี โดยประมาณร้อยละ 75 ของกำลังการผลิตทั้งหมดจะมาจากกลุ่มรถยนต์พลังงานทางเลือกหรือ xEV เพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศและผลิตรองรับมาตรการส่งเสริม EV 3.0 และ EV 3.5

อย่างไรก็ตาม การผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะสามารถส่งออกยานยนต์ได้ราว 8.6 แสนคันในปี 2570 ซึ่งเป็นการขยายตัวเล็กน้อยหลังจากที่หดตัวต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ปัจจัยสนับสนุนมาจากการฟื้นตัวของตลาดโลก แต่ยังคงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ มาตรการทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อม และความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจภายใน

แม้ตลาดxEV จะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศยังค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะรถยนต์ประเภท PHEV และ BEV ที่ยังพึ่งพาการนำเข้าและเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานในประเทศในระดับต่ำ สะท้อนถึงความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในการยกระดับระบบนิเวศยานยนต์ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้ครบวงจร

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ดังนั้น อุตสาหกรรมจึงต้องมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศให้เติบโตควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรักษาตำแหน่งฐานการผลิตยานยนต์หลักของภูมิภาคและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

thestandardth#16 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Xev รถยนต์ไทย ยอดขายรถยนต์ ตลาดรถยนต์ BEV รถกระบะ

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