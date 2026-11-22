ยศชนัน ตรวจแล็บ มฟล. เชียงราย เตรียมหลักฐานวิทยาศาสตร์เจรจาราตรี 3 ประเทศ
รองนายกรัฐมนตรี ยศชนัน ตรวจความพร้อมแล็บ มฟล. เชียงราย เพื่อเก็บข้อมูลโลหะหนักในแม่น้ำสาย ใช้เป็นหลักฐานเจรจาระดับรัฐมนตรี ไทย เมียนมา จีน วันที่ 24 พ.ย.
นาย ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์มลพิษในแม่น้ำสาย บริเวณ จังหวัดเชียงราย โดยเน้นการตรวจความพร้อมของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โลหะหนัก ภายในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเร่งรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำ
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเตรียมข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับใช้เป็นหลักฐานในเวทีการเจรจาระดับรัฐมนตรี ระหว่างไทย เมียนมา และจีน scheduled ไว้ในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ โดยรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทีมวิชาการดำเนินการอย่างรวดเร็วและเที่ยงตรง เพื่อหาต้นตอของปัญหาให้ชัดเจนที่สุดก่อนเข้าสู่การเจรจาเชิงนโยบายAlso read“เสก โลโซ” ขอบคุณโลโซเอฟซีที่รักกันมา 30 ปี หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่
เทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์สารหนูแม่นยำสูง
กระบวนการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในน้ำของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดเผยขั้นตอนการทำงานที่มีความละเอียดอ่อนและทันสมัยอย่างยิ่ง โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การใช้เครื่อง Mass Spectrometry แบบคู่ (ICP-MS/MS) ซึ่งสามารถล็อกเลขมวลเฉพาะของสารหนูได้
ระบบดังกล่าวออกแบบมาเพื่อคัดแยกสารรบกวนออกจากตัวอย่างน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลการแสดงผลความเข้มข้นของสารพิษมีความถูกต้องสูง และมีการแสดงผลข้อมูลผ่านระบบแผนที่ดิจิทัลตามแนวลำน้ำ เพื่อให้เห็นภาพการกระจายตัวของมลพิษได้อย่างชัดเจน
ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยเครื่องขั้นสูง ทีมนักวิจัยยังได้สาธิตขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างด้วยเครื่องล้างเครื่องแก้วและเครื่องกลั่นกรดบริสุทธิ์สูง เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนตกค้างที่อาจส่งผลต่อความแม่นยำของผลการทดสอบ ก่อนจะทำการย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟในระบบปิด
หลักฐานวิทยาศาสตร์ชี้แหล่งกำเนิดมลพิษ
รองนายกรัฐมนตรีย้ำย้ำว่า ลำน้ำข้ามพรมแดนคือความท้าทายที่ต้องอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้ชัด เพื่อพิสูจน์แหล่งกำเนิดของมลพิษ เช่น การปล่อยน้ำเสียจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำสาย
การมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบซ้ำได้จะช่วยให้ไทยสามารถเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีน้ำหนัก และแก้ไขปัญหาที่ต้นตอได้อย่างยั่งยืน แทนการเยียวยาที่ปลายเหตุ โดยรัฐบาลจีนได้รับทราบข้อกังวลนี้และแสดงความพร้อมในการร่วมมือกันอย่างเต็มที่
นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ยังระบุว่า หลังจากการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างประเทศจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 ถึง 26 พฤศจิกายน ณ ประเทศไทย รองนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานจะลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงด้วยตนเอง เพื่อติดตามความคืบหน้าและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
แนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีสามฝ่าย
การเจรจาระดับรัฐมนตรีของไทย เมียนมา และจีน มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะถูกนำเสนอเป็นเอกสารสำคัญประกอบการเจรจา เพื่อยืนยันแนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
เป้าหมายหลักของการประชุมดังกล่าวคือการทำข้อตกลงร่วมกันในการเฝ้าระวังและควบคุมปริมาณโลหะหนักในแม่น้ำสาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศน์ในทั้งสองฝั่งพรมแดน
หลังจากการประชุมระดับรัฐมนตรีเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปคือการทำงานร่วมกันของคณะทำงานร่วมฯ ระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 พฤศจิกายน ที่ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นเวทีในการประสานงานเชิงเทคนิคและวางแผนปฏิบัติการระยะยาว
ความต่อเนื่องของการตรวจสอบพื้นที่ต้นเหตุ
หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบห้องปฏิบัติการ รองนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังพื้นที่เหมืองต้นเหตุในภาคพื้นดิน เพื่อทำการตรวจสอบด้วยตนเองร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม
การลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษโดยตรงจะช่วยให้เห็นภาพรวมของปัญหาได้ครบถ้วน ทั้งด้านเทคโนโลยี การตรวจสอบ และนโยบาย โดยทีมวิชาการเตรียมสรุปข้อมูลทั้งหมดนำเสนอในเวทีเจรจาระดับรัฐมนตรีอย่างครบถ้วน
กระบวนการนี้แสดงให้เห็นถึงความจริงจังของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดน โดยยึดหลักวิทยาศาสตร์เป็นฐาน และเน้นการมีส่วนร่วมของประเทศเพื่อนบ้านในการรับผิดชอบร่วมกันต่อระบบนิเวศร่วม
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